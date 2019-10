Nu vreau să mor din cauza incompetenţei voastre! Declarația aparține lui George Boran, tânărul din Oțelu Roșu care a renunțat la cariera de polițist după 20 de zile și care acum trebuie să plătească despăgubiri pentru că a plecat din Poliție.

Polițistul de 20 de ani care a demisionat din IJP Prahova după numai trei săptămâni petrecute la postul unde a fost repartizat, e bun de plată. Potrivit legii, polițiștii trebuie să rămână cel puțin 7 ani, de la încadrare, în sistem, în caz contrar urmând să plătească despăgubiri. În cazul lui, vorbim de cheltuieli de școlarizare de 9.000 de lei. Între timp conducerea Școlii de Poliţie anunţă verificări după mărturiile tânărului.

Agentul care și-a dat demisia din Poliție după 20 de zile, din cauza lipsei dotărilor necesare în stradă și a condițiilor nefavorabile din postul de poliție la care a fost repartizat, spune că nu are niciun venit pentru a plăti despăgubirea.

„Mi s-a comunicat că trebuie să le înapoiez și prima de instalare pe care mi-au oferit-o ca să mă instalez în Prahova, care este de 700 de lei, și totodată să le plătesc și școlarizarea, aproximativ 9.000 de lei, pentru că am făcut un an de școală. Nu mi se pare corect, dar eu deocamdată nu am niciun venit, nu știu cum voi face să le dau banii înapoi”, a declarat George Boran.

George are 20 de ani și este din Oțelu Roșu. A trăit în Spania de la 3 ani, dar a ales să se întoarcă în România la vârsta majoratului. Și-a dorit mult să fie polițist. Visul i s-a împlinit în această toamnă. După absolvirea școlii, a fost repartizat în Prahova.

Agentul a fost angajat al Secției 11 de Poliție Rurală din Drajna. Nu a stat nici trei săptămâni, dându-şi demisia. Pe pagina sa de Facebook, George Boran descrie o serie de nereguli din şcoală şi de la locul de muncă. „Nu vreau să mor din cauza indiferenţei şi incompetenţei voastre”, le-a transmis tânărul George Boran celor din MAI. Acesta intenționează acum să se întoarcă în Spania și să urmeze acolo o carieră de polițist.

Să sperăm că odată instalat la Ministerul de Interne, Marcel Vela se va apleca şi asupra situaţiei tinerilor care intră în sistem, dar se confruntă cu lipsuri de tot felul.

