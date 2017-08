„Nu poţi să educi decât prin constrângere”… Ce a făcut un primar din Timiş

Puţine sunt comunele din judeţul Timiş în care aproape toţi proprietarii de case îşi îngrijesc cu drag spaţiul verde din faţa imobilului. La Dudeştii Noi acest lucru s-a realizat, însă datorită faptului că Alin Nica, primarul comunei, are un registru în care îşi notează de câţiva ani toate aspectele gospodăreşti.

El s-a plimbat pe fiecare stradă a comunei şi şi-a notat casele cu spaţiile verzi neîngrijite, dar şi cele în care oamenii locului şi-au plantat flori şi şi-au tăiat iarba.

„În timp ce i-am felicitat pe cei harnici, aveam cam 10 -15 la sută dintre localnici care nu-şi tundeau iarba în faţa casei şi nici nu-şi făceau curat. În primul an le-am dat un avertisment, apoi, dacă am văzut că situaţia nu se îndreaptă, am dat şi amenzi. Cred că am sancţionat vreo 15 persoane, iar acest lucru a funcţionat foarte bine.

Gândiţi-vă că şi vecinii acestor persoane erau nemulţumiţi de felul în care neglijenţii <<uitau>> de spaţiul din faţa casei. În cele din urmă, oamenii şi-au plătit penalităţile, iar acum aprope că nu mai avem asemenea probleme. Cred ca nu poţi să educi decât prin constrângere”, a precizat edilu-şef.

Alin Nica vrea să pună în aplicare şi prevederile noului Cod fiscal, urmând ca în cazul locuinţelor neîngrijite, să majoreze impozitul cu 50 la sută.