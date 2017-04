Niște legi clare ar aduce mai multă liniște în administrațiile locale. Ce spun doi primari timişeni

Adoptarea, în ultima zi a lunii ianuarie, a celebrei OUG 13, între timp abrogată, a stârnit, la nivel național, un val de mișcări de protest de mare amploare, care nu s-a stins complet nici până în prezent. Și, așa cum se întâmplă în astfel de situații, s-au creat, în rândurile societății, două curente de opinie: unul care a susținut doleanțele protestatarilor, marșând, la fel ca ei, pe curățarea clasei politice de aleșii cu probleme penale, în timp ce vocile din al doilea curent au afirmat că cei care au ieșit în stradă sunt manipulați, neștiind, de fapt, despre ce este vorba.

Dincolo de păreri pro și contra, în multe instituții de stat, funcționarii, de la cei de rang mărunt la primari, se tem să mai semneze acte, de teamă să nu fie acuzați de abuz în serviciu. Din rândul acestora din urmă, al primarilor, am dorit să aflăm care este, de fapt, starea de lucruri actuală. Și care ar fi soluția care să mulțumească pe toată lumea: și funcționarul să lucreze fără teamă, dar și contribuabilul să fie convins că cel care „greșește” cu intenție nu scapă nepedepsit.

Sorin Munteanu este, de la alegerile din vara lui 2016, primarul orașului Buziaș. „Uitați, chiar acum am pe masă o mulțime de acte de semnat. Toate fiind, până să ajungă la mine, avizate de funcționari din primărie. Eu semnez ultimul, bazându-mă pe faptul că, exitând acele avize, actele sunt corecte”, spune edilul. „Nu doar această problemă, că poți să fii acuzat imediat de abuz în serviciu, ne îngreunează activitatea. De fapt, întreaga legislație care reglementează funcționarea administrației publice este stufoasă și ambiguă. Vă dau următorul exemplu: am făcut, în luna iulie a anului trecut, o modificare în organigramă. În august am trimis-o spre avizare la Agenția Națională a Funcționarilor Publici și o lună întreagă a durat să primim răspuns de acolo. Apoi, a trebuit publicată și în Monitorul Oficial. Una peste alta, de-abia în noiembrie am putut să facem prima angajare, dar, în tot acest timp, noi am avut nevoie de oameni pe respectivele posturi. Foarte complicată ca mod de derulare este și Legea achizițiilor publice. Aș mai da și exemplul Legii pășunilor, care spune că nu ai voie să schimbi destinația acestor terenuri: pășuni sunt, pășuni trebuie să rămână. Noi avem astfel de terenuri pe care dorim să construim un AquaPark, dar nu putem schimba destinația lor. Motiv pentru care Buziașul rămâne pe mai departe un oraș-stațiune cu… pășune!”

În opinia primarului Munteanu, este necesară o simplificare a legislației, dar și un cadru legislativ clar, în care să se specifice cine și pentru ce răspunde.

Și Ioan Nanu, primarul comunei Racovița, dorește un astfel de cadru legislativ. „Vă dau un exemplu: vine la primărie un cetățean și solicită un act. Nu i-l dai în aceeași zi și te reclamă pentru abuz în serviciu. Foarte simplu, nu? Așa mi s-a întâmplat chiar mie, și a trebuit să dau declarație la poliție. Și eu, ca orice primar din țara aceasta, trebuie să semnez toate actele întocmite de subalternii mei. Eu am introdus, în fișa postului pe care am întocmit-o angajaților din primărie, un paragraf în care se spune că fiecare răspunde pentru legalitatea documentelor întocmite și semnate. Dar, cum sunt legile acum, pentru orice greșeală face un funcționar, eu răspund. Părerea mea este că dacă dispare acest abuz în serviciu, așa cum e acum, oamenii vor lucra mai degajați. Asta nu înseamnă să dispară pedepsele; cine greșește trebuie să plătească pentru eroare. Dar una e să faci o greșeală din neatenție, și cu totul altceva este să acționezi în mod premeditat”.

Și primarul din Racovița dorește un cadru legislativ clar, în care să fie stabilit cine și pentru ce răspunde. Și răspunsul la toate aceste frământări se află într-un singur loc: în Parlamentul României. Poate că, de data aceasta, aleșii vor reuși să dea legi clare, ușor de pus în practică și care să nu poată fi interpretate!