Nicolae Sofran, acontat definitiv de Politehnica

A evoluat în doar 110 minute pentru Politehnica Timişoara înainte de oprirea campionatului, însă a fost suficient pentru ca Nicolae Sofran să convingă suflarea alb-violetă de calităţile sale.

Muncitor şi educat, tânărul cu origini bulgare a fost transferat de divizionara secundă de la clubul Electrica şi a semnat un contract valabil cinci sezoane.

În vara trecută, Sofran a făcut pasul într-un eşalon superior, îmbrăcând cu succes tricoul echipei din Ghiroda în Liga a III-a. A evoluat în 13 partide şi a marcat un gol, postul predominant pe care a evoluat fiind cel de fundaş dreapta.

În iarnă l-a urmat pe antrenorul Octavian Benga la Politehnica, jucând sub formă de împrumut de la Electrica. A debutat fără trac contra formaţiei Rapid Bucureşti şi nu a dezamăgit. La următorul joc, cel cu Concordia Chiajna, jucătorul în vârstă de 18 ani s-a regăsit în primul „11” al grupării alb-violete.

„Mă simt super la Politehnica, m-am integrat în echipă. Mă înţeleg foarte bine cu colegii, am progresat. Mi se pare că atunci când joci lucrul cel mai important este să ai atitudine, să fii muncitor şi să joci pentru echipă, nu doar pentru tine”, a declarat Nicolae Sofran.

El a început fotbalul pe postul de mijlocaş dreapta, dar treptat a acoperit în diverse partide la seniori toate poziţiile din cele două benzi.

S-a evidenţiat ca un puşti de mare viitor în 2013, când încă nu împlinise vârsta de 12 ani. Atunci, generaţia 2001 a Electricii impresiona pe plan naţional, câştigând „Cupa Hagi Danone”.

Din echipa antrenată de Marius Nichitean făcea parte şi David Miculescu, în prezent component al echipei UTA Arad. Dacă nu era pandemia, cei doi foşti colegi s-ar fi duelat în primăvară într-un interesant derby Timişoara – Arad.

„Am fost colegi la Electrica, sunt amintiri foarte frumoase… Aveam o relaţie bună cu el şi ne-am înţeles tot timpul, era frumos să jucăm, era un duel interesant”, a spus Nicolae Sofran. Electrica a reprezentat apoi România în competiţia pe naţiuni din Londra, unde s-a clasat pe locul al 28-lea la nivel mondial. „Am jucat pe Wembley, eram mici, la 12-13 ani este ceva incredibil să joci pe Wembley. Sper că mai ajung să joc încă o dată acolo!”, a adăugat Sofran.

Visul de a reveni ca fotbalist în Anglia nu pare o iluzie atât de îndepărtată ţinând cont de ambiţia sa. Născut pe 3 octombrie 2001 la Timişoara, el s-a obişnuit de la o vârstă fragedă să evolueze într-o competiţie de seniori, pentru Electrica, acolo unde l-a avut alături pe fratele său mai mare, Sebastian.

„Echipa mare era în Municipiu, în al doilea an în care am început să joc la seniori am promovat în Campionatul Judeţean Timiş, la 14-15 ani am început să joc la seniori”, a subliniat cel poreclit „Miky”.

El a vorbit şi despre colegii pe care-i admiră din lotul Politehnicii: „Nu am preferinţe între colegi, mă înţeleg cu toţi, cred că nu am avut vreodată un conflict cu un coleg. Atâta timp cât toţi punem umărul, nu avem grupuleţe sau bisericuţe. La Munteanu aş spune că mă inspiră profesionalismul lui, iar la Scuti, foarte mult, munca şi atitudinea. Contează foarte mult, pentru noi ca şi copii, să avem asemenea exemple, e ceva extraordinar. Important e să îi şi asculţi. Pentru că ei ştiu prin ce treci tu, ei au trecut şi atunci te ajută foarte mult”. Nicolae Sofran este fanul lui Sadio Mane. „Aş zice că de la Liverpool îl apreciez pe Sadio Mane, mi se pare exemplar, este genul meu de jucător, munceşte mult, nu comentează… Te inspiră, te face şi pe tine să-ţi doreşti mai mult”, a explicat puştiul Politehnicii Timişoara.

Un elev exemplar

Modestia este un alt atribut al celui care măsoară aproape 1,80 metri.

„Eu spun că am fost bine educat de mic. Am fost învăţat să muncesc, să respect oamenii şi, într-un fel, părinţii m-au sfătuit să merg pe ambele planuri, sport şi şcoală, căci nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla. Multă lume nu înţelege de ce merg pe ambele planuri. Am avut şi probleme la şcoală, unele absenţe cauzate de activitatea sportivă, dar totul s-a încheiat cu bine”, mărturiseşte Nicolae Sofran.

Ca dovadă, el a impresionat în această vară prin notele luate la importantele examene de Bacalaureat, obţinând o medie de 9,40 care îi permite să aleagă o facultate foarte bună.

„Voi merge chiar în cadrul Universităţii Politehnica, la Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, deoarece am făcut liceu de profil economic, mi se pare normal să merg mai departe în acest domeniu”, a precizat Nicolae Sofran.

Nici lui nu i-au picat bine lunile de primăvară petrecute departe de gazon din cauza pandemiei: „De trei-patru ani fac acelaşi lucru în continuu, şcoală şi antrenament, sunt obişnuit tot timpul să am activitate. Şi atunci pandemia asta te oboseşte din punct de vedere psihic. M-am pregătit pentru Bacalaureat, am avut probleme că nu am putut să merg la şcoală şi atunci într-un fel carantina a fost bună pentru mine”.