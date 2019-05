Nicolae Robu: „Nu am candidat eu la aceste alegeri”

Chestionat asupra respnsabilități pe care consideră că o are sau nu cu privire la rezultatul alegerilor din Timiș, unde USR a devansat PNL, decalajul fiind și mai vizibil în Timișoara, primarul Nicolae Robu a răspuns, în calitate de conducător al liberalilor din județ: „Nu am avut un scor sub media pe țară, noi am luat peste aceasta.

În Timișoara am luat cât s-a luat în toate orașele mari. Am fost eu candidat? A fost colegul meu Emil Boc candidat? Au fost ceilalți colegi, din Ploiești și așa mai departe?

Am prezentat situația voturilor în toate orașele mari, pe de o parte, mari centre universitare, pe de alta, cu mari companii.

Este evident pentru oricine că în aceste orașe s-a întâmplat fenomenul USR- PLUS care nu are nici o legătură cu persoanele aflate în funcții în administrația publică.

Este un fenomen care a avut loc și în alte țări și s-a manifestat și în România în aceste orașe mari, așa cum, de altfel, era de așteptat, pentru că semnalele erau limpezi în această direcție.

Mi-am adus aminte ce s-a întâmplat în 2014, când a fost aceeași discuție.

PNL a candidat atunci în condiții foarte dezavantajoase, cu Mircea Diaconu independent, și am luat un scor slab, dar care nu a avut nici o legătură cu prestația mea de primar, ceea ce s-a și dovedit, pentru că la alegerile care au urmat peste doi ani am câștigat defilând.

Acolo se vede, de fapt, aprecierea asupra persoanelor cu funcții administrative. Așa s-a văzut și la Cluj, și peste tot unde sunt aceste caracteristici.

Vi se pare că este întâmplător că fenomenul s-a petrecut în București, Iași, Timișoara, Cluj, Ploiești, Brașov? La Cluj au și președinția consiliului județean și, totuși, a câștigat USR.

Primarii fac tot ce pot ca să transfere din aprecierea lor către partide. Aprecierea mea se vede când candidez eu.

În 2016 eu am câștigat cu 53 la sută, PNL a luat, cu toate îndemnurile mele, la aceleași alegeri, 25 la sută, o jumătate din scorul meu”.