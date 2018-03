„Niciunde nu-i mai bine ca la noi în Banat”, spune interpretul de muzică populară Cornel Brici (video)

– Familia dumneavoastră a venit, ca multe altele, în Banat în căutarea unei vieți mai bune. Cum a ajuns tânăra familie de moți Brici, din Arieșeni, în satul Murani?

– Arieșeniul a devenit cunoscut și a prosperat după Revoluție datorită pârtiilor de schi, prima dintre acestea fiind dată în funcțiune în anii 1995-1997. Tot după Revoluție a început și construirea de pensiuni. Dar în 1966, când părinții mei au venit în Banat, în Arieșeni se trăia greu. Acolo e doar lemn, piatră și apă. Moții plecau în țară cu ciubere, cu lemne, cu scândură, și se întorceau cu mâncare pentru familie. În Banat se câștiga bine la colectiv, oamenii aveau gospodării frumoase, cu de toate. Asta era faima omului atunci, nu ca acum, când lumea își arată bogăția în case, mașini și haine de firmă. Părinții mei erau tineri și au dorit să aibă și ei o astfel de gospodărie, așa că au venit în Banat. Eu aveam un an când au plecat din Arieșeni. S-au stabilit la Murani pentru că aici era o comunitate mai mare de moți. Și, spun eu, au luat decizia corectă, pentru că nici unde nu-i mai bine ca la noi în Banat!

– Și aici familia dumneavoastră a început o nouă viață. Aici, după cum mărturisiți, ați descoperit și frumusețea folclorului bănățean de pustă. Cine v-a îndrumat primii pași spre muzica populară?

– Când eram în clasa a cincea, tata mi-a cumpărat o vioară, pentru că voiam să învăț să cânt la acest instrument. Profesorul de muzică Ion Steia de la Școala din Pișchia a fost cel care mi-a îndrumat primii pași spre muzică. Apoi, când am intrat la liceu, aveam o orchestră, și în ea cântam și eu cu vioara. La un moment dat, am încercat și vocal, iar colegii mi-au spus că am voce, așa că am prins curaj. Am renunțat între timp la vioară și m-am dedicat carierei de solist.

– Cum vă alegeți repertoriul?

– Mi-l aleg din folclorul Banatului de pustă, dar pentru că sunt invitat să cânt la diverse evenimente, abordez și melodii din alte zone.

– Aveți o melodie preferată?

– În Banatul de pustă se cântă Sorocu’, un joc popular. Țin minte când eram copil și mergeam la nunți, la baluri sau la hora satului, prima dată se dansa Sorocu’. De aceea am și înregistrat o melodie intitulată „Dragu mi-i Sorocu’”, în care amintesc de satul meu Murani și de uica Lica – un violonist cunoscut în zona noastră.

– Sunteți unul dintre artiștii care îndrumă tânăra generație dornică să vă calce pe urme. Lucrați la Primăria din Pişchia, ca referent cultural, și acolo ați înființat un ansamblu de cântece şi dansuri populare.

– Da, este vorba despre Hora Pișchiei, un ansamblu înființat în 2004, împreună cu primarul Ioan Sas. Activează 70 de copii, cu vârste cuprinse între opt și 22 de ani. Administrația locală a asigurat mereu tot ceea ce era nevoie: a cumpărat costume, a pus la dispoziție transportul copiilor din satele aparținătoare în Pișchia, la repetiții, s-a plătit coregraful și, nu în ultimul rând, a suportat toate cheltuielile cu deplasările la festivaluri și concursuri. Eu, fiind referent cultural, coordonez activitatea ansamblului și pot să spun că nu am regretat nici un moment implicarea în acest proiect. Mă bucură enorm de fiecare dată fericirea copiilor atunci când învață un dans sau o piesă nouă, dar și atunci când îi văd cum ard de nerăbdare să urce pe scenă.

– Ce proiecte aveți în prezent în lucru?

– Lucrez la un nou album solo, cu 16 piese. Sunt compoziții în primă audiție la care am colaborat cu Cristi Bălteanu – linia melodică și, pe partea de orchestrație, cu profesorul Liță Baniciu și orchestra Ansamblul Timișul. Cântecele sunt doar din zona de pustă a Banatului: „Soroc”, „Pă loc”, „Întoarsă” și „De doi”.

– Am să vă rog, în încheierea discuție noastre, să transmiteți un gând cititorilor ”Renașterii bănățene”.

– Suntem în postul Paștelui și le transmit în această perioadă specială un gând bun, de sănătate și bună înțelegere. Și, virtual, le dedic și un „Soroc”!