A murit Malcom Young, fondatorul AC/DC

Chitaristul Malcom Young, fondator AC/DC, a murit la vârsta de 64 de ani. Anunţul a fost făcut oficial pe site-ul trupei.

„Astăzi, cu profundă tristeţe anunţăm decesul lui Malcolm Young. Malcolm, alături de Angus, a fost fondatorul şi creatorul AC/DC. Cu o enormă dăruire şi implicare era forţa din spatele trupei. Ca şi chitarist, compozitor şi vizionar, a fost un perfecţionist şi un om unic”, anunţă trupa AC/DC pe site.

Malcolm Young a anunţat în 2014 că părăseşte definitiv formaţia, după 41 de ani. „Malcolm suferă de demenţă, iar familia vă mulţumeşte că le respectaţi intimitatea“, anunţa familia acestuia, în octombrie 2014. Moartea sa vine la o lună după ce fratele lui, George Young, care a fost producătorul formaţiei, s-a stins din viaţă.

Trupa de hard rock AC/DC a fost înfiinţată la Sydney în 1973 şi a fost formată din Brian Johnson (voce), Angus Young (chitară solo), Malcolm Young (chitară ritmică), Cliff Williams (bas) şi Phil Rudd (baterie).

Trupa AC/DC a susţinut, pe 16 mai 2010, un concert la Bucureşti, unde au participat aproximativ 60.000 de spectatori. Trupa australiană a adus în Capitală show-ul „Black Ice”, care promova cel de-al 15-lea material de studio al ei, lansat în octombrie 2008. Turneul, primul după „Stiff Upper Lip”, susţinut de AC/DC în 2000/2001, a avut zeci de concerte sold out în întreaga lume.

Într-o carieră de patru decenii, formaţia australiană a lansat numeroase piese de succes precum „Back in Black”, „Big Jack”, „Thunderstruck”, „Black Ice”, „You Shook Me All Night Long”, „Let There Be Rock”, „Highway to Hell” şi „For Those About to Rock (We Salute You)”, iar albumele sale s-au vândut în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial.

AC/DC a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în 2003, conform mediafax.ro.