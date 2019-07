Moda vine de la Săcălaz. O fetiță de șapte ani e vedetă în America

Bianca Maria Scafariu este un copil al cărui talent a fost recunoscut chiar și în Statele Unite ale Americii. În vârstă de doar șapte ani, fetița originară din comuna timișeană Săcălaz a impresionat datorită calităților sale în domeniul modelingului și al dansurilor sportive.

În urma unui casting desfășurat la București, Bianca Maria Scafariu a fost desemnată să reprezinte România la concursul de modeling și dansuri sportive World Championship of Performing Arts in America. Talentul său a fost recompensat cu două medalii de argint și trei de bronz, dar cea mai mare reușită este faptul că a primit drept răsplată o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame, un monument închinat celor care au revoluționat lumea artistică.

”Nu putem decât să ne mândrim cu astfel de copii. Comunitatea noastră apreciază talentul, munca și reușitele acestei fetițe și sperăm că ea poate fi un model și pentru alți copii care pot reuși să ajungă cunoscuți și apreciați de la o vârstă atât de fragedă”, a declarat Ilie Todașcă, primarul comunei Săcălaz.