Minor accidentat grav la Dumbrăvița, după ce a căzut de pe trotineta electrică

Joi, 14 mai 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în Dumbrăvița.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un minor, în vârstă de 15 ani, se deplasa cu o trotinetă electrică pe strada Făgăraș, din direcția străzii Arțar către strada Creației, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă, a transmis IPJ Timiș.

În urma producerii evenimentului, minorul a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

