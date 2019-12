Mihai Fifor și Luminița Jivan, la DNA Timișoara. Ce au declarat cei doi la ieșirea de la audieri

Fostul ministru de Interne și vicepremier Mihai Fifor a declarat, astăzi, după ce a ieșit de la DNA Timișoara, că nu are cunoștintă despre mita de la PSD Arad, aflând din presă despre cele relatate în dosar. Fifor a punctat că va sprijini instituțiile din Justiție pentru se finaliza acest caz cât mai repede.

„Era firesc să răspund solicitărilor procurorilor de caz. Nu am avut nimic de ascuns. Respect legea. Am spus că dacă vreodată e nevoie mă voi pune la dispoziția organelor de cercetare. Vreau să spun că nu am cunoștință de ce s-a întâmplat în acest dosar. Am văzut în presă. Dezavuez în mod ferm. Respect legea. Pe de altă parte, sprijin activitatea instituțiilor abilitate pentru a face lumină în acest caz, pentru ca lucrurile să fie lămurite cum prevede lege. E important să se finalizeze acest caz”, a spus Mihai Fifor, după ce a ieșit de la DNA Timișoara. Fostul ministru de Interne Mihai Fifor a ajuns vineri dimineața la DNA Timișoara, unde a anunțat că a fost citat în calitate de martor în dosarul mitei de la PSD Arad. Fifor a fost însoțit de avocatul său.

La rândul său, Luminiţa Jivan, preşedintele PSD Caraş- Severin, a ajuns în această dimineață la sediul DNA Timişoara, pentru a fi audiată în dosarul mitei de la PSD Arad. Aceasta a declarat că nu are nicio legătură cu presupusele șpăgi primite.

„Am fost citată telefonic în cursul zilei de alaltăieri și o să merg acuma să văd exact despre ce este vorba. La ieșire, vă dau o declarație, după ce lămurim lucrurile. Nu mi-au spus despre ce este vorba. Nu am nicio legătură cu ce a fost, dar vedem exact acuma. Voi răspunde întrebărilor și vom vedea”, a declarat Luminiţa Jivan, la intrarea în sediul DNA Timișoara.

La ieșire, Jivan le-a spus jurnaliștilor că a fost citată pentru a i se aduce la cunoștință că numele ei apare de două ori în dosar, pe niște interceptări privind două numiri în funcție. Jivan susține că nu are nicio implicare în dosar.

