Merită tot respectul! Ce au făcut câţiva motociclişti pentru o bătrână care locuiește într-un bordei din chirpici

Un gest emoționat au făcut membrii unui club moto din vestul ţării pentru Rozalia Tamaș, o bătrână sărmană care locuiește într-un bordei din chirpici de la marginea satului Săcămaș, judeţul Hunedoara.

Viața femeii a fost în ultimele ierni un adevărat calvar. A suportat frigul în căsuța cu ferestre fără geamuri, căptușite cu folie și placaj, cu acoperișul pe jumătate distrus, prin care trec ploaia și ninsorile și fără a avea măcar o sobă de încălzit în cămăruță. A trăit în singurătate după ce fiul a părăsit-o de aproape cinci ani, iar femeia nu a mai știut nimic de el.

A stat cu teama că tavanul vechi acoperișul se vor prăbuși peste ea și o vor îngropa sub dărâmături, după ce o parte din podea s-a surpat cu tot cu ea și a ajuns în beciul de sub casă. Rozalia, căreia localnicii îi spun mătușa Tamara, locuiește singură și se întreține dintr-o pensie mai mică de 600 de lei. Au mai ajutat-o vecinii și enoriașii bisericii din localitate, atât cât să supraviețuiască.

Zilele trecute, pentru prima dată de mulți ani, bătrâna și-a găsit puterea să zâmbească. Câțiva motocicliști din județul Hunedoara i-au aflat povestea tristă și s-au hotărât să îi vină în sprijin.

„Un devean ne-a spus despre cazul acestei bunici, știind că din 2009 facem acțiuni umanitare pentru a-i ajuta pe oamenii necăjiți din sate. Ne-am mobilizat întâi pentru a-i repara casa din chirpici, însă aceasta stă să se dărâme, din cauza apei care se scurge de pe deal și i-a distrus pereții și stâlpii de susținere.

Am găsit în curtea ei niște ziduri din BCA pe care le-a ridicat fiul ei cu mulți ani în urmă, înainte de a pleca din țară și a nu se mai ști nimic despre el. Am curățat locul, am întîrit zidurile și ne-am apucat de construit o căsuță”, sune Marius Achim, inițiator al campaniei umanitare, care conduce un club dedicat pasionaților de motociclism.

Zeci de oameni au răspuns acțiunii motocicliștilor, donând materiale de construcție, alimente și o sobă, sau ajutând la construirea casei. Aproape 20 de voluntari au muncit de la începutul lunii decembrie în curtea bătrânei.

Unii dintre ei au lucrat de dimineață, până spre miezul nopții la căsuță, iar Marius Achim speră că înainte de Crăciun, bătrâna se va putea muta în noua locuință. Femeia, emoționată de ajutorul primit, mai are de așteptat doar câteva zile în vechea sa căsuță.

Sursa text: zhd.ro

Foto: Marius Achim