În dorinţa de a rezolva cât mai repede problemele din apărare şi din atac, oficialii grupării ACS Poli Timişoara au bătut palma, miercuri, cu Maximiliano Oliva, fundaş stânga argentinian în vârstă de 27 de ani care a evoluat ultima dată la Dinamo Bucureşti.

„Am semnat un angajament până-n vară cu Maxi Oliva, cu opţiune de prelungire a contractului, din vară, pentru încă un sezon”, a declarat preşedintele Radu Birlică.

Oliva, fost internaţional argentinian U20, a mai evoluat la River Plate, CA Tigre, Estudiantes, San Martin (toate din Argentina) şi Aris Limassol (Cipru).️ De asemenea, tehnicianul polist Leo Grozavu are în probe doi jucători noi.

Atacantul argentinian Ciaccheri şi stoperul sârb Grulovici se antrenează cu echipa timişoreană şi au fost introduşi în testul cu divizionara a treia ACS Ghiroda, câştigat de alb-violeţi cu scorul de 2-1.

Esteban Ciaccheri are 26 de ani şi se află sub contract cu FC Botoşani, fosta echipă a lui Leo Grozavu. Timişorenii vor să-l aconteze până la vară sub formă de împrumut.