Lovitură pentru mii de români: pensii reduse cu până la 50%!

Guvernul pregateste un proiect de lege care prevede reducerea pensiilor pentru anumiti contribuabili. Initiativa apartine chiar Ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, si vizeaza taxarea cu 30% a pensiilor speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 lei, si cu 50% a pensiilor care depasesc 10.000 de lei.

„Conform informatiilor furnizate de Casa Nationala de Pensii pentru un numar de 9.312 beneficiari de pensii de serviciu in plata la sfarsitul lunii iunie 2019, din total sume cuvenite in cuantum de 105.706.216 lei, partea suportata din bugetul asigurarilor sociale de stat bazata pe contributivitate reprezinta aproximativ 16,9%, iar cea fara contributivitate, suportata de la bugetul de stat, reprezinta aproximativ 83,1%. Se constata ca in cazul pensiilor mai mari de 10.000 lei lunar componenta bazata pe necontributivitate este dominanta comparativ cu cea bazata pe contributivitate”, se arata in expunerea de motive, conform Kanal D.

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a mai declarat ca in stabilirea plafonului de 7.000 de lei peste care se propune taxarea pensiilor s-au folosit studii recente facute de Academia Româna, fiind avute in vedere si cerintele de convergenta a veniturilor prezentate in raportul de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro.