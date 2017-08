Lotul 4 din Autostrada Lugoj – Deva mai are șanse în acest an. Bucata de șosea ultramodernă ar putea fi terminată până la Revelion

Conform datelor de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, în cursul lunii august, pe șantierul Lotului 4 al Autostrăzii Lugoj-Deva s-au executat lucrări de terasamente (umpluturi, săpătură în debleu/profil mixt), lucrări la structura rutieră (fundație inferioară din zgură, fundație superioară din material granular stabilizat cu lianți hidraulici, așternere de mixturi asfaltice:

AB2/ BAD 25m), lucrări de scurgere a apelor pluviale (șanțuri autostradă, șanțuri de gardă, canalizare rigolă mediană), lucrări la infrastructură pasaje (radier pasaj, elevații, rigle, dispozitive antiseismice, cuzineți), execuție podețe (montare elemente din tablă ondulată), execuție lucrări de consolidare (zid sprijin picior de taluz), precum și lucrări diverse (relocare rețele electrice, rețele distribuție gaz și rețele CEH, montare tubulatură/portaluri ITS).

De asemenea, în a doua jumătate a acestei luni, au început lucrările de montare a grinzilor pe pasajele din zona localităților Brănișca și Șoimuș.

Lotul 4 este cuprins între localitățile Ilia și Șoimuș, are o lungime de 22,1 kilometri, iar termenul de finalizare avansat de oficialii din Ministerul Transporturilor este luna decembrie a acestui an. Porțiunea de autostradă are o istorie cel puțin interesantă. Lucrările au început în anul 2013 şi au avut cel mai bun ritm de execuţie de pe Lugoj – Deva.

Practic, până în octombrie 2015, constructorul reuşise să realizeze 50 la sută din lucrări. O inspecţie comandată de la Bucureşti, făcută de Inspectoratul Teritorial în Construcţii, a oprit lucrările în toamna lui 2015 pe motiv că acestea se derulau, între Brănişca şi Şoimuş, fără autorizaţie de construire.

Ministerul Transporturilor n-a explicat nici atunci şi nici mai târziu de ce nu a emis actul. Cert este faptul că a fost necesară o revizuire a acordului de mediu dat pentru autostradă. Tot în această zonă se află și faimoasa peșteră cu lilieci, cercetată până și de angajații Academiei Române.

Conform contractului iniţial, lotul 4 al autostrăzii, cu tot cu „nodul” de la Şoimuş, trebuia finalizat în luna mai 2016, dar lucrările au fost întrerupte și reluate abia în acest an. Totuși, bucata de șosea ultramodernă ar putea fi terminată până la Revelion.