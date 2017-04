Locatarii unui bloc nou-nouț din Giroc regretă zecile de mii de euro plătite unui dezvoltator imobiliar

Mutați de aproape un an în casă nouă, locatarii blocului P+2 de pe Strada Egalității nr. 1/B din comuna Giroc încep deja să regrete zecile de mii de euro (65.000 sau 70.000, în funcție de suprafață) plătite dezvoltatorului imobiliar Ovidiu Mitulețu.

Viciile ascunse descoperite pe parcurs în apartamentele nou cumpărate și amânarea la nesfârșit a branșării imobilului la rețeaua de electricitate de uz casnic (oamenii susțin că, și la această oră, curentul electric este tras de la organizarea de șantier a unui imobil vecin, al cărui proprietar e plecat din țară, în timp ce dezvoltatorul afirmă că nu este vorba de curent de la organizarea de șantier, ci de un branșament făcut de la curentul existent în zonă, de la Primăria Giroc) – obligație pe care investitorul imobiliar și-a asumat-o prin contractul de vânzare-cumpărare, având ca dată de finalizare 27.05.2016! – i-au adus la exasperare pe majoritatea locatarilor grupați de-acum în asociație de proprietari.

Spunem „majoritatea” și nu „toți”, pentru că trei dintre cele trei apartamente aparțin chiar investitorului…

Mucegai, condens și sistem de încălzire nefinalizat

O parte dintre proprietari, familiile Prodea (apart. 3), Acostăchioae (apart. 5), Filipoiu (apart. 6) și Gheorghe (apart. 7), au apelat la serviciile unui expert tehnic judiciar, care a venit la fața locului, constatările sale punctuale și fotografiile aferente din raportul întocmit ulterior relevând că locatarii nu s-au plâns degeaba: în fiecare dintre cele patru apartamente inspectate, expertul tehnic judiciar a găsit o grămadă de nereguli! Să le luăm pe rând…

În apartamentul 3, de la parter: 1. „mucegai la colțurile pereților, sus și jos, în cele 3 camere”; 2. „terasa nu are pantele corespunzătoare pentru scurgerea în exterior a apei și, în plus, nici elementul de scurgere nu este realizat corespunzător”; 3. „în mod normal, între terasă și cameră trebuia dispus un prag din beton sau zidărie înalt de minimum 7 centimetri de la cota șapei, pe care să se monteze tâmplăria din termopan, acest prag permițând și realizarea corectă a pantelor terasei; rama inferioară a tâmplăriei a fost rezemată direct la cota gresiei de la terasă (!!); între ramă și stratul suport nu s-a introdus nici măcar un strat protector de silicon”; 4. „datorită celor arătate la punctul 3, apa s-a infiltrat la interior, afectând parchetul laminat, care prezenta urme de umflare anterioară și depreciere în această zonă, la apăsare se lasă, iar la ciocănire sună a gol”; 5. „în baie nu există sifon de pardoseală montat”; 6. „rezervorul de apă al WC-ului prezintă condens pe perete, iar apa se scurge pe pardoseală, deoarece nu are termoizolație la interior (model ieftin!)”; 7.

Planșele foto cuprinse în raportul de expertiză sunt elocvente

„La centrala termică model MOTAN, sistemul de încălzire în pardoseală nu este finalizat, lipsind partea de automatizare și control al sistemului; vor trebui montate termostatele ambient, actuatoarele, placa de conexiuni și grupul de reglaj temperatura, iar la final este necesar să se facă reglajul hidraulic de optimizare; proprietarii reclamă faptul că, deși centrala lucrează la capacitate maximă (în prezent este comandată de un singur termostat montat în dormitor), încălzirea în pardoseală este neuniformă și, în plus, consumul este exagerat de mare”; 8. „în peretele din hol există o fisură mare verticală”.

Praf, zgomot și miros neplăcut

Aceleași probleme au fost constatate de expertul tehnic judiciar și în apartamentele 5 și 6, de la etajul I, în primul fiind depistate și alte nereguli: „mari probleme cu instalația interioară de curent, este executată superficial, apar situații anormale în funcționarea circuitelor și, în plus, tensiunea furnizată este sub normal”; „tâmplăria termopan din dormitor nu etanșează la închidere, există o senzație de curent lângă fereastră, iar ușa de intrare nu se închide corespunzător și permite intrarea prafului și a zgomotului”; „se reclamă miros în apartament de la sistemul de canalizare; problema se poate datora unor probleme de la sifonări și de la legăturile imperfecte ale flexibilelor (chiar și a flexibilului de la WC, dacă există)”. Conform raportului de expertiză, proprietarul apartamentului 7, de la etajul II, a fost ferit de mucegai, dar în rest a „bifat” majoritatea deficiențelor reclamate și de vecinii săi.

Grabă, superficialitate și materiale de slabă calitate

Acestea au fost constatările expertului, să vedem acum și concluziile: „1. Problema apariției mucegaiului la interior, la muchiile pereților exteriori și la muchia dintre tavan și perete deasupra tâmplăriei are următoarele cauze: – la stâlpișorii din beton armat dispuși la legătura dintre pereții structurali și în zona centurilor din beton armat ar fi trebuit să se monteze în cofragul de lemn un strat de polistiren de 5 cm grosime, care să protejeze zona din beton și să evite apariția punților termice (zona rece la interior în dreptul betonului), deoarece aplicarea termosistemului la exterior nu este suficientă pentru protecția zonelor din beton; din acest motiv, aceste zone vor rămâne reci și vor favoriza apariția condensului și, implicit, a mucegaiului; este suficient să pui mâna pe aceste zone și să constați că sunt reci; în zonă, același dezvoltator imobiliar construia în apropiere un alt bloc, care era <la roșu> și se putea observa că în zona stâlpișorilor și a centurilor nu se montaseră plăci de polistiren pentru protecție termică; – constructorul s-a grăbit să finalizeze lucrarea și nu a lăsat timp ca apa din betonul turnat în stâlpișori și centuri să se elimine complet prin uscare, iar menținerea umidității din aceste zone, după închiderea construcției, a favorizat apariția mucegaiului; – calitatea slabă a polistirenului din termosistem (constructorul a mers pe linia de a pune în operă materiale cât mai ieftine, în detrimentul calității) a favorizat producerea mucegaiului; mucegaiul pe suprafețe interioare se produce când există simultan 2 condiții: suprafețe reci și umiditate în interior; 2. privind sistemul de încălzire în pardoseală, în vederea eficientizării funcționării acestuia (și a reducerii consumului de gaz metan), este obligatorie montarea sistemului de automatizare descris în lucrare; 3. pentru reglementarea pantelor de scurgere a apelor de la terase, în vederea înlăturării fenomenului de infiltrare a apei în încăperi, în mod obligatoriu vor trebui realizate acele praguri de minimum 7 centimetri înălțime între terase și camere (din beton sau un rând dintr-o cărămidă pe lat), desființarea tâmplăriilor existente de la terase și montarea unor tâmplării termopan mai scurte, demolarea pardoselilor din gresie de pe terase și refacerea acestora după schimbarea pantelor; parchetul laminat depreciat din cauza infiltrărilor va trebui înlocuit în zona din dreptul ieșirii pe terase; 4. pentru evitarea intrării mirosurilor din sistemul de canalizare în apartamente, trebuie verificate de un constructor instalator sifonările și legăturile la flexibilele de la scurgeri; 5. instalația electrică interioară va trebui verificată și refăcută acolo unde este cazul”.

La limita răbdării

După ce au primit raportul de expertiză extrajudiciară, proprietarii apartamentelor din blocul cu pricina au decis, în adunarea generală a asociației din 22 martie, să nu mai achite dezvoltatorului imobiliar contravaloarea curentului electric provenit, după cum spun ei, de la organizarea de șantier a imobilului din vecinătate și să-l oblige, astfel, pe acesta să își îndeplinească obligația asumată în contract, de branșare a blocului la rețeaua de curent de uz casnic a Enel. Nu era vorba de un refuz de plată definitiv, ci de un mijloc de presiune la care locatarii au apelat în disperare de cauză, exasperați de amânările nesfârșite ale dezvoltatorului imobiliar. În aceeași adunare generală, asociația de proprietari a decis să mediatizeze situația în care se află, precum și să inițieze demersuri pentru deschiderea unei acțiuni în justiție împotriva investitorului imobiliar.

Lăsați pe întuneric

Punerea în aplicare a primului punct – refuzul de a mai plăti curentul electric consumat – a avut drept efect o acțiune în forță a dezvoltatorului imobiliar, care, în data de 6 aprilie, a lăsat două familii fără curent electric, prin tăierea pur și simplu a cablului de alimentare, sub ochii unui echipaj de poliție care a asistat impasibil la întreaga scenă. Domnul Mitulețu susține că, fiind administratorul respectivului branșament, are tot dreptul să le taie alimentarea cu curent electric celor care refuză să achite sumele datorate.

Așa o fi, însă, în paranteză fie spus, un administrator-model taie și chitanțe, nu doar curentul, or, după cum susțin locatarii, aceștia au primit o singură dată chitanță, acum, după izbucnirea scandalului, nu și în celelalte două rânduri când au plătit (plata se face o dată la trei luni)…

Apoi, dezvoltatorul imobiliar și-a asumat singur și nesilit de nimeni obligația de branșare a blocului la utilități până la data de 27.05.2016, așa cum reiese din contract, lucru nerealizat – în privința curentului electric, căci apa și gazul există – nici până în ziua de astăzi. Sigur, or fi greu de convins cei de la Enel să vină în zonă, dar asta nu este problema cumpărătorilor, ci a vânzătorului, că și-a asumat o obligație pe care n-a putut-o duce la îndeplinire la atâta vreme de la expirarea termenului-limită.

Disperați că au rămas pe întuneric cu copii mici în casă, cei afectați de acțiunea în forță a investitorului imobiliar au refăcut alimentarea cu curent electric, trezindu-se acum acuzați de Ovidiu Mitulețu de distrugere…

O găleată de vopsea nu ajută la nimic

Pe de altă parte, domnul Mitulețu susține că vrea și el să se facă lumină în ceea ce privește viciile ascunse ale imobilului, drept pentru care vrea să-l tragă la răspundere, la rândul său, pe constructor, însă acuză, totodată, și atitudinea necooperantă, spune dumnealui, a proprietarilor reclamanți, care, pasămite, i-au închis ușa în nas atunci când s-a prezentat la ușa acestora cu… vopsea lavabilă anti-mucegai, pentru a remedia deficiențele. Doar că, după ce am citit raportul de expertiză extrajudiciară, avem serioase dubii că o găleată, două sau zece de vopsea lavabilă ar putea rezolva problemele…