Localnicii visează la zeci de locuri de muncă. Un mastodont din beton abandonat, din Timiş, a fost reabilitat şi va fi dat in funcţiune

Se lucrează la foc continuu la Topolovăţul Mare unde a inceput de cateva luni reabilitarea uneia dintre cele mai importante baze de cereale din Timis.

Zeci de muncitori sunt angrenati zilnic in lucrarile de refacere a silozului, dar si a platformei unde se vor depozita mii de tone de cereale. Localnicii sustin ca investitia este una uriasa si binevenita pentru intreaga comunitate.

Oamenii spun ca lucrarile se vor finaliza in scurt timp si spera sa isi gaseasca in sfarsit de munca in satul lor.

Baza, care include si silozul, apartine acum Cerealcom Dolj, o societate cu sediul in Segarcea –Dolj si care este a omului de afaceri Mihai Anghel. Conform descrierii de pe siteul companiei, Grupul Cerealcom este unul dintre cele mai de succes afaceri romanesti din domeniul agriculturii.

“Aducand laolalta expertiza celor care conduc in prezent entitatile grupului, produse si servicii la cele mai inalte standarde si propria pasiune pentru agricultura, antreprenorul Mihai Anghel a adus grupul Cerealcom in top trei afaceri din domeniul agriculturii romanesti, scrie lugojinfo.ro.

Grupul Cerealcom cuprinde patru companii care opereaza in partea de Sud Vest a Romaniei, acoperind cultivarea si comercializarea cerealelor, a plantelor oleaginoase, atat pe piata romaneasca, cat si internationala, in tari ca Grecia, Italia, Germania, Cipru, Spania, Turcia, Egipt, Libia.

