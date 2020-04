La Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara au ajuns primele ventilatoare portabile din țară pentru pacienții cu COVID-19

Primele ventilatoare portabile din România pentru pacienții de COVID-19 au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara.

Este vorba despre primele ventilatoare aduse în țară, comanda fiind făcută imediat ce medicii români au văzut cum evoluează situaţia în Italia. Inițial, conducerea spitalului plănuia să cumpere și un spital mobil ATI, format din containere, însă s-a renunțat la idee.

Ventilatoarele au fost aduse din Elveția și au costat aproximativ 1,1 milioane de lei, din fondurile primăriei.

Potrivit primarului Nicolae Robu, aparatele sunt de top, iar procurarea lor a fost destul de dificilă în actualul context:

“Toată lumea a avut nevoie deodată de ventilatoare și a devenit o problemă și procurarea, chiar având bani. Am alocat cât a fost nevoie, am făcut toate diligențele pentru achiziționarea acestor ventilatoare. După cum ne-a spus directorul medical al Spitalului <Victor Babeș>, suntem primii din țară care am și reușit să cumpărăm, toți ceilalți sunt în așteptarea lor. Sunt ventilatoare de foarte înaltă calitate, multifuncționale, folosibile inclusiv în mișcare, atunci când bolnavii trebuie să fie transportați dintr-un loc în altul”, spune Nicolae Robu.

Surse din Primăria Timișoara au afirmat că ventilatoarele ajunse la Timișoara sunt fabricate de firma Hamilton, unul dintre producătorii recunoscuți în domeniu.

radiotimisoara