„La Ministerul Dezvoltării e ceață totală”, spune un primar timișean. Edilul susține că este nevoit să lucreze „cu frâna de mână trasă”

Gheorghe Nastor, primarul comunei Gottlob, a constatat că în ultima vreme că este nevoit să lucreze „cu frâna de mână trasă”. La sfârșitul săptămânii trecute, el a expus câteva probleme de care se lovește în activitatea administrativă, probleme pe care le întâmpină și alți colegi primari din Timiș: „Prima și cea mai importantă este celebrul PNDL 2.

Din nefericire, pentru județul Timiș, nici acum nu s-a publicat lista proiectelor și obiectivelor care vor intra în construcție sau în reabilitare.

Spun aceasta pentru că, la unele direcții, cum ar fi învățământul, dacă nu reușim în luna iulie să știm ce proiecte avem pentru reabilitare sau constrrucție, nu văd cum putem începe anul școlar în 12 septembrie.

Nu mă raportez doar la comuna Gottlob, pe care o reprezint. De exemplu, noi avem o reabilitare de grădiniță, cu mansardare, extindere și modernizare, acum semnăm contractul cu constructorul, dar nu vom reuși până în septembrie. Să nu aveți impresia că stăm și dormităm, așteptând să ne vină ceva. Strictul necesar îl asigurăm noi din bugetul local, dar sunt necesare lucrări mai ample, pe care nu le putem susține”.

Unii primari primesc de… 30 de ori mai mult decât alții

„O altă problemă este alocarea discreționară a proiectelor. Dacă eu am primit acum doi ani o sumă pentru drumuri, vecinii mei au primit de… 30 de ori mai mult! Nu am nici un fel de invidie față de colegii mei primari de la alte partide, dar nu mi se pare corect, în condițiile în care proiectele unora dintre ei puteau fi accesate foarte ușor prin AFIR, prin proiecte europene.

Sunt comune care oricum nu pot obține mai mult de 45 de puncte, așa sunt făcute ghidurile. Altfel, sincer, aș fi apelat la ele, pentru că mi se pare mult mai corectă monitorizarea”, a spus Gheorghe Nastor, care și-ar dori ca împărțirea banilor să fie făcută „cât de cât” obiectiv.

„Am venit cu… nimic!”

„Aseară m-am întors de la București, de la Ministerul Dezvoltării, și am venit cu… nimic! Unele proiecte de la Ministerul Fondurilor Europene capătă contur, dar la Ministerul Dezvoltării e ceață totală.

Am luat legătura și cu Consiliul Județean Timiș, nici dânșii nu știu mai mult. Nu am depus un braț de proiecte, pentru că și eu, și colegii mei eram conștienți că nu poți să le accesezi pe toate. Dar măcar unele importante, pe care nu le poate suporta bugetul local al comunităților, să aibă interesul ministerului și al consiliului județean pentru susținere, indiferent dacă e partidul nu știu care sau altul. Necesitățile sunt cam aceleași, doar să nu le selecționeze pe criterii doar de ei știute”, consideră primarul din Gottlob.

2.300 de creșe într-un… vid legislativ

Altă nemulțumire a edilului e legată de desființarea centrelor medicale de permanență din județ, a căror activitate a fost suspendată.

De asemenea, Nastor a salutat ideea înființării celor 2.300 de creșe – unul din punctele din programul de guvernare – dar a atras atenția că legislația referitoare la acestea nu este coerentă. „Vă spun de ce m-am lovit.

Nu știu câte creșe din județul ăsta sunt acreditate și licențiate, dar am impresia că nici una, după noua legislație. În 2010 am făcut un proiect integrat din fonduri europene, l-am câștigat, iar în el aveam o creșă cu două grupe. Acum, de la minister ni se spune că nu se poate creșă, pentru că e un vid legislativ, și să facem… centru de zi! Dar există riscul să ni se ceară banii înapoi dacă noi facem centru de zi în loc de creșă! Finanțarea a fost de 500.000 de euro, plus o completare de la bugetul local.

Am fost la Ministerul Educației, să întreb dacă nu pot plăti ei educatoarele de la creșă și mi-au spus că nu, pentru că nu e instituție de învățământ. Acum lucrez cu frâna de mână trasă, din zece posturi am ocupate cinci – atâta pot susține de la bugetul local – și de aceea am vrut ca educatoarele să fie plătite de minister. Dacă vor să facă 2.300 de creșe, să vină și cu norme metodologice foarte clare”, își dorește Gheorghe Nastor.