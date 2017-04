A întrecut-o la medalii pe Nadia Comăneci. Cătălina Ponor, cea mai medaliată gimnastă din România la Campionatele Europene

Cătălina Ponor a devenit cea mai medaliată gimnastă din România la Campionatele Europene. Cu titlul cucerit la Cluj, în finala la bârnă, ea a ajuns la 13 medalii şi a întrecut-o pe Nadia.

”Sincer să fiu, nici nu ştiam că am depăşit-o pe Nadia, pentru că nu am stat să număr medaliile, pentru mine a fost important să am rezultatul pe care mi l-am dorit. Am încercat din tot sufletul să mă adun, să trec peste durerile pe care le am, să pot să-mi fac integrala aşa cum ştiu eu”, a declarat Cătălina Ponor după ce a câştigat o nouă medalie de aur, a 11-a din carieră (Jocuri Olimpice şi Campionatele Europene).

Primul titlu la Campionatul European a fost obţinut în urmă cu 13 ani, la Amsterdam, când a realizat de fapt o triplă (aur cu echipa, la bârnă şi sol). Aceleaşi rezultate aveau să fie repetate în acelaşi an şi la Atena, la Jocurile Olimpice. De atunci, Cătălina a mai câştigat până azi alte trei titluri la bârnă, ultimul în 2012. Aparatul pe care îl visează probabil şi noaptea i-a adus la Cluj şi titlul cu numărul 5. Nicio altă sportivă din lume nu a câştigat atâtea medalii la bârnă.

mediafax.ro