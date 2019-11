Interpreta Liliana Todea: „În străinătate, muzica se face de dragul artei”

– Vă mai amintiţi cum s-a produs debutul dumneavoastră în lumea muzicală?

– Bineînţeles. Aşa ceva nu se uită niciodată şi îmi amintesc cu drag cum am reuşit, la doar 14 ani, să înregistrez prima mea casetă muzicală, aşa cum se obişnuia în acele vremuri. A fost şi întâmplare, conjunctură, în fine, pot spune că am avut şi un dram de noroc. Asta pentru că eram vecină cu cunoscuta interpretă Stana Izbaşa şi, într-o zi, mi-am făcut curaj şi am bătut la uşa ei, spunându-i că eu vreau să cânt. Aşa m-a dus la studio, am dat nişte probe, m-a auzit Petrică Nicoară Sârbu, după care a urmat apariţia primei mele casete muzicale. Era un adevărat succes, la 14 ani nu sunt mulţi care reuşesc asta. A urmat o perioadă frumoasă, în care am cântat atât muzică populară, de petrecere, cât şi uşoară, pentru că aceasta era marea mea iubire a copilăriei. Cu siguranţă, Stana Izbaşa şi Petrică Nicoară Sârbu vor avea un loc special în inima mea.

-După o vreme, aţi dispărut din peisajul local…

– Aşa este, am cântat timp de şase ani, după care am plecat din ţară şi pentru o perioadă de 18 ani m-am axat pe muzica uşoară. Pot spune că a fost o experienţă foarte interesantă.

– Cum a fost în străinătate? Sunt alte cerinţe în lumea muzicală, devii mai uşor cunoscut publicului?

– Este cu totul altceva decât în România. Mă bucur că am trecut prin această experienţă, pentru că am reuşit să mă perfecţionez şi să îmi dau seama ce înseamnă muzica adevărată. Am colaborat cu DJ internaţionali, am cunoscut personalităţi importante ale lumii artistice, de la care am avut multe de învăţat. Nimic nu se compară cu ce întâlnim la noi în ţară. Acolo, muzica se face de dragul artei, iar aspectul comercial nu este atât de pregnant ca în România. La noi, prea mult se pune accentul pe bani şi îţi trebuie sume mari pentru a te impune şi a deveni cunoscut publicului. Dincolo, este de ajuns doar talentul, pentru că succesul vine de la sine. La noi, oamenii sunt mai răi şi mai invidioşi şi nu prea caută să te ajute. Nu regret că am plecat din ţară, chiar dacă, poate, aş fi devenit mai cunoscută aici. Rămân cu oamenii şi locurile cunoscute, cu experienţele de viaţă acumulate, care nu le-aş fi avut în România. Eu sunt mândră că am reuşit să lansez şase compilaţii de muzică uşoară internaţională.

– Acum, după ce v-aţi întors în ţară, ce genuri muzicale abordaţi?

– Cânt muzică populară şi de petrecere, dar nu o neglijez nici pe cea uşoară, pentru că începe să aibă multă trecere, mai ales cea cu tendinţă spre etno. În general, publicul apreciază muzica de calitate, dar sunt şi mulţi cei care se lasă manipulaţi de cei care îşi promovează cu bani producţiile modeste, ca să nu zic altcumva. Eu am o dragoste nepreţuită pentru muzica populară bănăţeană. Nu pot explica neapărat asta, pentru că pur şi simplu e o înclinaţie nativă, cu aşa ceva te naşti în suflet şi îţi vine să cânţi din inimă.

– Ce planuri aveţi pentru viitorul apropiat?

-Pregătesc un album cu piese noi, am în program şi câteva spectacole, precum şi un turneu în străinătate.