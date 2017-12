Înşelaţi crunt de Sara Motors, zeci de timișoreni sunt luați de fraieri și de Suzuki România: „Ne-au zis să stăm liniştiţi, iar acum nu ne mai răspund la telefoane…”

Țeapa de proporții (vorbim despre 723.000 de euro) dată de fostul dealer autorizat Suzuki din Timișoara – Sara Motors – a dus peste 70 de oameni în pragul disperării.

În ediția din 13 octombrie a „Renașterii bănățene„, în articolul intitulat „Câteva zeci de timișoreni țepuiți apelează la onoarea japoneză„, i-am dat prilejul unuia dintre păgubiți, Sorin Petrița, să-și povestească coșmarul în care s-a transformat visul de a-și achiziționa un autoturism Suzuki Vitara.

La aproape două luni de la acel moment, Sorin revine în paginile ziarului nostru cu un scurt istoric al evenimentelor ulterioare.

Promisiune făcută prin intermediul presei

Implicarea conducerii din București a companiei a fost, la început, promițătoare: „În urma articolelor din presă, conducerea Suzuki România a promis, într-un răspuns trimis revistei <Capital>, că <deși Suzuki nu are nici o obligație legală în executarea contractelor încheiate între SC Sara Motors SA şi clienţii săi, vom livra toate autoturismele contractate>. Ce fericire, ce ușurare! Deci Suzuki România chiar există! Toți păgubiții, împreună cu familiile și prietenii, am răsuflat ușurați, în sfârșit o mână fermă, în sfârșit se termină problemele, cel puțin din punctul de vedere al livrării mașinilor. Dar probabil că doar cei de la Suzuki Japonia se așteptau ca problema să fie rezolvată până acum, însă, din păcate, Suzuki România nu este Suzuki Japonia”.

Termenul de 6 noiembrie a trecut, mașinile n-au venit

Timpul a trecut, presiunea mediatică și-a pierdut din intensitate, astfel că, previzibil, lucrurile au început să se tărăgăneze: „Dincolo de problemele cu dealerii și livrările, se pare că cei de la Suzuki România au o mare problemă de comunicare, deoarece de două săptămâni, nu prea mai răspund la telefoane. Telefoane pe care cei din grupul păgubiților am început să le dăm tot mai des, pentru că ei nu au luat nici o poziție oficială.

Termenul declarat în prima fază era de 6 noiembrie. Urma să ne sune și să ne spună de unde ne vom ridica mașinile, Arad sau Deva. Dar a trecut acest termen și nu am mai fost sunați. Acum, sigur că pe lângă problemele de serviciu, mai sunt și câteva zeci de oameni nemulțumiți care te sună să te întrebe de situația lor și nu toți au o abordare tocmai calmă.

Însă, dacă ar încerca măcar de ochii lumii să țină legătura și cu noi, poate nu i-am mai suna atâta. La început au zis să stăm liniștiți, pentru că se caută o cale legală să ne primim mașinile și ne-au recomandat să mergem în continuare cu plângeri penale către cei de la Sara Motors. Pare OK, nu?Oameni faini, ne ajută, au înțeles problema, se implică în rezolvarea ei.

Apoi cei de la Sara Motors (după mutat active și altele) pe alte firme, și-au cerut singuri insolvența. Probabil că celebrul deja domn Șandru, patronul Sara Motors, urmează să și divorțeze, lăsând totul pe numele soției, ca să nu poată fi executat financiar. Și, desigur, cel mai mare creditor al firmei Sara Motors este… Sara Investment, care aparține doamnei Șandru.

De admirat cum gestionează oamenii situația… Cei de la Suzuki ne-au spus că este necesar să ne înscriem la masa credală – lucru pe care l-am și făcut – și că de acolo preiau ei datoria. Și aici începe partea interesantă. Suzuki România nu mai poate fi contactată, nu mai răspunde la mail, telefoane, nimic”.

Păgubiții, sfătuiți să-și țină gura

Se pare însă că sincopele de comunicare n-au fost totale, reprezentanții Suzuki România scăpând niște avertismente în direcția păgubiților:

„La început, spuneau că nu au încă acceptul Japoniei în a plăti o datorie de onoare. Apoi, ceea ce m-a determinat să revin în presă este avertismentul dat de cei de la Suzuki România unora dintre păgubiți, în sensul că orice acțiune făcută de păgubiți din care rezultă defăimarea companiei va avea consecințe. Nu, serios? Păi aceste aranjamente nu se puteau face fără acoperirea celor din București.

Încerc să îmi dau singur niște răspunsuri. Răzvan Șandru, patron Sara Motors, născut în București, pentru orice comandă/livrare/problemă, trebuia să apeleze la directorul Suzuki România de la acea vreme, domnul Alin Radu. Acesta a <ascuns sub preș> toate plângerile și reclamațiile făcute de clienți, mai ales cei veniți de la Sara Motors. Domnul Florin Rușanu este manager de vânzări la Suzuki România de aproape șapte ani, a stat în același birou cu fostul director Suzuki, Alin Radu. Fiind animat de cele mai bune intenții, oare chiar nu bănuia nimic?

Cel mai trist mi se pare că nici până la această oră Suzuki România nu are o procedură de rezolvare a acestor probleme. Cu alte cuvinte, orice client Suzuki intră într-un soi de loterie: dacă dealerul autorizat de Suzuki România nu livrează mașinile, Suzuki România nu are nici o răspundere, clientul riscând să rămână cu banii dați pe nimic.

Un dealer auto, pentru a putea vinde mașini, trece printr-o procedură de audit, care se repetă în unele cazuri lunar, nu pot spune cei de la Suzuki România că nu aveau idee ce se întâmpla cu dealerul din Timișoara. Să caute pe internet! Și nu, nu este normal să se întâmple așa.

Am auzit des că noi am greșit, pentru că am dat banii în avans. Însă nici o secundă nici unul dintre cei păgubiți nu s-a gândit că a dat banii unor samsari în piață (deși cred că ei ar fi livrat mașina de mult), dimpotrivă, toți am dat banii unui dealer autorizat Suzuki România, pentru a avea mașini noi cu garanție.

De exemplu, unul dintre păgubiți, o doamnă în vârstă de 67 ani, pensionară și fără acces la internet, a fost de la bun început un client captiv. A mers la singura reprezentanță din județ, unde la intrare era o siglă mare cu Suzuki”.

Specialiștii în vânzări, la ora adevărului

În finalul noii sale intervenții în presă, tânărul timișorean are și el un mesaj indirect către managerul general al Suzuki România: „În încheiere, o citez pe doamna director Gerea, cu un pasaj dintr-un interviu dat în 2015, care îmi place foarte mult, citez: <Consider că, atâta timp cât îți place să vinzi și iubești această meserie, poți să excelezi, fie că vinzi premium, fie că vinzi mainstream; fie că vinzi pixuri, nave spațiale sau terenuri pe Marte, fie că vinzi în România sau în Japonia> (www.business24.ro).

Nu știu ce să zic, dar am mari îndoieli că Suzuki Japonia este familiarizat cu stilul acesta de vânzări, dar dacă le va povesti cineva japonezilor de la Suzuki, sunt sigur că ar vrea să afle mai multe detalii despre vânzările românești. Și am cam vrea mașinile. Fie că le aduc din România, fie că le aduc din Japonia. Cu sau fără excelență”.

O conversație lămuritoare

De data aceasta, după ce am discutat cu Sorin, am contactat-o și pe doamna Nicoleta Gerea, managerul general al Suzuki România. Amabilă și politicoasă, doamna Gerea a ținut, totuși, să ne și reproșeze subtil că nu i-am solicitat un punct de vedere înainte de publicarea primului articol, comunicându-ne, totodată, că nu spală vasele și că nu își pune părul pe bigudiuri, o trimitere la figura de stil folosită de Sorin Petrița în povestea de data trecută. I-am explicat doamnei Gerea că dacă acest aspect reprezintă singurul lucru cu care nu este de acord dintr-un articol atât de amplu, atunci înseamnă că interlocutorul nostru redase cât se poate de fidel realitatea.

În final, am căzut amândoi de acord că, pentru ca toată lumea să înțeleagă ce se întâmplă, de fapt, în acest moment, în relația dintre grupul păgubiților și Suzuki România, să îi trimit pe e-mail un set de întrebări, la care dumneaei să formuleze răspunsurile lămuritoare atât de așteptate.

Întrebări la care așteptăm încă niște răspunsuri

Zis și făcut: în ziua discuției telefonice, marți, 28 noiembrie, i-am trimis doamnei Gerea următoarele întrebări:

1. De cât timp știa conducerea Suzuki România (fostă și actuală) de problemele existente la dealerul Sara Motors din Timișoara?

2. Atâta vreme cât procedurile de audit la care sunt supuși dealerii autorizați – nu doar cei ai Suzuki, ci ai tuturor companiilor auto – se desfășoară la intervale regulate de timp, de ce nu au fost depistate problemele existente la Sara Motors sau, dacă au fost depistate, de ce Suzuki România nu a impus soluționarea acestora?

3. De ce, în afara unui răspuns remis, în data de 13 octombrie 2017, către revista „Capital”, prin care anunță că „deși Suzuki nu are nici o obligație legală în executarea contractelor încheiate între SC Sara Motors SA și clienții săi, vom livra toate autoturismele contractate”, conducerea Suzuki România nu a emis un comunicat de presă oficial în care să precizeze acest aspect sau nu a postat aceste informații pe site-ul companiei, www.suzuki.ro, așa cum a procedat în luna septembrie, când a anunțat încetarea relațiilor contractuale cu Sara Motors?

4. Care sunt procedurile pe care le derulează, în acest moment, Suzuki România pentru a-și onora promisiunea de livrare a tuturor autoturismelor contractate de cei circa 70 de clienți păgubiți?

5. Care este durata de timp preconizată pentru livrarea mașinilor contractate?

6. Ce măsuri a luat Suzuki România pentru ca o situație de genul celei înregistrată la Timișoara să nu mai poată fi posibilă?

Noi, care credeam că doamna manager general abia aștepta ocazia de a-și prezenta punctul de vedere și de a-i liniști pe timișorenii care au tras lozul necâștigător la loteria dealerilor Suzuki România, am rămas ușor surprinși când ne-am verificat, a doua zi, mail-ul și am observat că n-aveam încă nici un răspuns. Ca urmare, i-am trimis un mesaj telefonic doamnei Gerea pentru a afla dacă răspunsul este pe drum sau încă n-a fost expediat. Sms-ul managerului Suzuki România a fost lapidar: „Încă nu am un răspuns oficial. Revin la dumneavoastră de îndată ce-l voi avea”.

Lozinci fără acoperire?

A fost momentul în care am început să-i înțelegem și mai mult pe cei peste 70 de păgubiți, duși cu zăhărelul de câteva luni bune, în condițiile în care, altfel, șefii din România ai companiei japoneze susțin sus și tare că „pentru Suzuki, satisfacția clienților reprezintă o prioritate translatată în valorile brandului”. Păi dacă satisfacția clienților e prioritară, atunci de ce păgubiții din Timișoara nu s-au ales până acum decât cu promisiuni și nici alea respectate?