Îndrăgita interpretă Anicuța Popovici: „Nu mă văd trăind fără muzică”

Bănățeancă din Domașnea, județul Caraș-Severin, provenind dintr-o familie de mari interpreți (tatăl ei este maestrul Luță Popovici, iar fratele, Iancu, un apreciat interpret la trompetă), Anicuța a început să cânte încă de pe vremea grădiniței:

„Aveam vreo patru ani și jumătate și eram la serbarea de sfârșit de an. Aveam de cântat o melodie și de spus o poezie. Când m-am văzut pe scenă și, mai mult, când am auzit cum mă aplauda lumea, n-am mai putut să las microfonul. Iar când aveam vreo șapte ani, în vacanță fiind la Domașnea, îmi plăcea să organizez spectacole: mi-am făcut microfon de papură și am scris un afiș prin care îndemnam lumea să vină să mă vadă. Oamenii veneau și așa am susținut primele mele spectacole”, mărturisește Anicuţa Popovici.

După absolvirea Liceului de muzică „Ion Vidu”, Anicuța s-a înscris la Școala Populară de Artă, unde a urmat cursurile de canto popular, urmate de încă doi ani de specializare în canto. De acum, hotărârea de a urma o carieră muzicală a fost una definitivă.

Anii au trecut, și grație profesionalismului și repertoriului ales cu grijă, Anicuța Popovici a reușit să se mențină în topul celor mai îndrăgite soliste de muzică populară din Banat.

– Ați susținut, de-a lungul anilor, nenumărate spectacole, ați fost invitată la festivaluri în țară și străinătate, ați cântat pentru românii din țară și de peste hotare. Ce eveniment artistic v-a rămas la suflet?

– La începutul anilor ’80 am participat în Serbia, la Uzdin, la un festival de folclor: eram foarte mulți interpreți și am fost distinsă cu premiul întâi, o mare reușită la acea vreme pentru mine, care eram practic o copilă. Îmi amintesc cu drag și de spectacolele din Australia, pentru că au fost cele mai îndepărtate de țară. Am cântat acolo pentru românii din marile orașe și m-am simțit minunat: au fost momente cu adevărat speciale. M-au așteptat zeci de oameni la aeroport și am primit un buchet de trandafiri albaștri, cum nu mai văzusem până atunci.

– Aveți o melodie favorită?

– Da, cea mai recentă piesă a mea, o horă a cărei melodie a fost compusă de maestrul Luță Popovici, textul aparținându-mi. Se cheamă «Gugulanu’ îi fălos, și-n coșie și pe jos» și a fost foarte bine primită de public.

– Ați pomenit des, în discuția noastră preliminară, numele tatălui dumneavoastră.

– La începutul carierei, oriunde mergeam, eram prezentată ca fiica maestrului Luță Popovici. După ani am reușit ca, atunci când mă vedeau, oamenii să spună „E Anicuța!”. Dar tatăl meu a fost cel care m-a îndrumat mereu și m-a ținut aproape de folclorul autentic.

– Sunteți des invitată la spectacole, rugi, petreceri private. Ce melodii ați constatat că preferă publicul?

– Mă bucur, unde sunt invitată, să constat că melodiile mele sunt cunoscute și cerute. Din fericire, nu am fost pusă în situații stânjenitoare, în care să fiu nevoită să refuz un anumit gen muzical.

– Mulți cred că, odată ajunși cunoscuți publicului larg, artiștii duc o viață ușoară, în care lucrurile se derulează de la sine…

– De fapt, greul de-abia atunci începe, pentru că trebuie să te menții pe locul pe care l-ai câștigat! Îți trebuie melodii noi, un repertoriu din toate zonele țării. Apoi, trebuie să fii atent și la modul în care te comporți în societate, să nu ajungi să fii cunoscut drept un om fățarnic, neparolist, să nu zic țepar. Este important ca oamenii din jur să te știe un om la locul tău, corect, cu bun-simț. Aș concluziona spunând că e important să nu îți pierzi capul!

– Până când vă vedeți pe scenă?

– Până când voi putea. Nu mă văd trăind fără muzică!

– Ați fost abordată de părinți ai căror copii doresc să învețe să cânte muzică populară?

– Da, foarte mulți părinți mă sună. Mă caută și tineri de 14-15 ani care vor să-i ajut. Sunt și băieți și fete. Toamna trecută, m-a căutat o doamnă de 40 de ani, din Severin, care dorea să se apuce de cântat. Are copii la facultate la Timișoara și vrea, acum că copiii sunt mari, să-și urmeze visul din tinerețe. Urmează să începem lecțiile la primăvară.