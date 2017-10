Un avion care trebuia să decoleze, marți, dinspre Bucureşti spre Aeroportul Internaţional Timişoara, s-a întors din drum în urma unor defecţiuni tehnice, povestește Elena Udrea, pe pagina de socializare, potrivit sitipesurse.ro.

„In curand probabil avioanele vor opri la mijlocul drumului pentru ca li se va termina cherosenul”, a răbufnit Udrea.

„In timp ce poporul abia mai respira sub avalansa de breaking news-uri despre <<justitie>>, <<sufragerii>>, comisii de ancheta a anchetatorilor, abuzuri, dezvaluiri bomba etc., chestii care sunt deja brand national pentru noi precum telenovele pentru brazilieni, tara merge din ce in ce mai bine!

Spre exemplu, tocmai am fost coborati din avionul de Timisoara dupa ce acesta rula deja pe pista pentru decolare, deoarece ceva e defect la o roata!!! Ok, o sa luam alt avion, cu putina sansa poate chiar unul bun.

Sambata, avionul cu care am zburat la Cluj a intarziat cu noi cu tot urcati deja, pentru ca nu avea echipaj. Pasagerii, clienti obisnuiti ai Tarom, comenteaza ca e deja frecvent sa ti se intample asa ceva. Deci, pare ca Tarom, precum multe altele in tara, merge din ce in ce mai bine.

In curand probabil avioanele vor opri la mijlocul drumului pentru ca li se va termina cherosenul, calatorii vor invata sa se descurce fara cabin crew, vor ghida pilotul la aterizare folosind oglinzile de poseta ale doamnelor, ba chiar vor trebui sa si piloteze atunci cand nu va exista echipaj etc.

Ce noroc pe noi ca avem un Sistem de forta care a adus in ultimii ani atata prosperitate romanilor cu <<lupta anticoruptie>> cu care ne tina ocupati si care, nu-i asa, e menita sa salveze Romania! #cinemairezista”, scrie Elena Udrea, pe Facebook, potrivit stiripesurse.ro.