Începe o nouă ediţie JazzTM. Întâlniri de graţie, la ceas de seară, cu nume reprezentative ale genului

În perioada 30 iunie – 2 iulie, melomanii locali sunt aşteptaţi cu muzică bună pe trei scene în aer liber din Timişoara (în Piața Victoriei, în Parcul Castelului și în Parcul Civic), la cea de-a V-a ediţie a Festivalului JazzTM, care le va prilejui întâlniri de graţie, la ceas de seară, cu nume reprezentative ale genului, precum Bill Laurence, The Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley, cântăreaţa China Moses, Jacob Collier sau pianistul Monty Alexander.

Manifestarea se va deschide vineri, 30 iunie, în Piaţa Victoriei, unde, de la 20 la 20,45, publicul va putea audia recitalul susţinunt A-C Leonte Reveries.

În intervalul orar 21 – 22,30, va fi vremea pentru The Chick Corea Elektric Band, muzicieni de prim rang, celebri în lumea amatorilor de jazz.

Sâmbătă, 1 iulie, în acelaşi loc, scena va aparţine artiştilor de la Paolo Profeti European Collective (20-20,45), Christian Scott and Tunde Adjuah (21 – 22,15), respectiv Miles Mosley & West Coast Get Down (22,30 – 24).

Tot în Piaţa Victoriei, însă duminică, timişorenii vor avea parte de întâlniri cu SUBJazz (un proiect Subcarpaţi & JazzyBIT), între orele 20 şi 20,45, cu Bill Laurance, în intervalul orar 21 – 22,15 şi cu Monty Alexander Harlem Kingston Express de la ora 22,30 până la miezul nopţii.

Melomanii care vor opta pentru concertele din Parcul Civic îi vor audia sâmbătă, 1 iulie, pe cei de la Armies Live (orele 16-16,30), The Best Bad Trip (17-18) şi The Egocentrics (18,30 – 19,45). Duminică, 2 iulie, locul şi intervalele orare rămânând aceleaşi, va fi vorba de recitaluri cu Paperjam, BAB, Thomas de Pourquery & Supersonic.

Cel de-al treilea spaţiu dedicat festivalului, Parcul Castelului, va găzdui sâmbătă, spectacole muzicale cu Ana Dubyk Quartet (16-16,30), Toth Bagi Csaba Balkan Union (17-18) şi China Moses (18,30 – 19,45), iar duminică, de la aceleaşi ore, recitaluri cu Amalia Gaiţă, Alex Calancea Band şi Teo Milea.

Toate concertele vor fi cu intrare liberă, iar timişorenii care se vor afla vineri, 30 iunie, după ora 23, la Aethernativ şi D’arc vor putea asista la „Nocturnal Jams”, la fel ca şi cei care vor prefera sâmbătă, 1 iulie, la ora 24, să se distreze la Clubul Manufactura şi la Centrul Cultural Ambasada.

Precedentele ediţii JazzTM au adus în oraşul de pe Bega artişti precum Richard Bona, Kurt Elling, David Murray şi Macy Gray, Terri Lyne Carrington / Lizz Wright, Al Jarreau, The Cat Empire, Anoushka Shankar, Dianne Reeves, Liv Warfield Prince’s NPG Hornz, The Ruff Pack, Marcus Miller, DeeDee Bridgewater, Dhafer Youssef, Imany, Jacob Collier, BadBadNotGood, o parte dintre aceştia aflându-se în premieră în România.