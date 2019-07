Începe calvarul pentru mii de timișeni

Primii pacienți s-au prezentat deja la medic. Sunt în număr mic pentru că e doar începutul. Toți au lacrimi în ochi, ca principală manifestare a bolii.

”Oglinda sufletului” le este iritată de cel mai de temut alergen din Banat, care și-a făcut apariția și în acest an: polenul de ambrozie! Autoritățiile locale au intrat în alertă și au pornit verificările pentru a se asigura că terenurile sunt cosite. Specialiștii vin însă cu noi soluții: prima stație modernă de monitorizare, care să fie susținută de Consiliul Județean Timiș. Între aceste bune intenții de viitor, alergicii trăiesc în prezent cu teama zilei de mâine, când cantitatea de polen va fi atât de ridicată încât îi va imobiliza la pat, dacă nu reușesc între timp să plece în exil dincolo de Oradea, unde planta care le otrăvește aerul nu are condiții prielnice de dezvoltare.

De la sugari, la oameni în vârstă

Buruiana ambrozia produce mari cantități de polen începând de la mijlocul lunii iulie, în funcție de condițiile pedoclimatice și până spre finalul lunii septembrie. Polenul este răspândit de vânt la distanțe foarte mari, cu precădere în verile secetoase. Potrivit medicilor, în cazul ambroziei nu mai poate fi vorba de teren alergic, pentru că această boală nu iartă pe nimeni. În zona noastră de câmpie, există o concentraţie de particule alergene de 15 ori mai mare comparativ cu alte țări, iar când bate vântul, toată partea de vest a țării este infestată. Conform biologilor timișoreni, o plantă de ambrozie bine dezvoltată produce între 3.000 și 6.000 de semințe. Perioada de maximă polenizare este între 15 august și 15 septembrie, dar înflorirea durează până în noiembrie. Temperaturile ridicate din vară pot determina prelungirea perioadei de polenizare și în luna octombrie, deoarece semințele germinează treptat, astfel că planta poate înflori și mai târziu. ”Încă nu este foarte mult polen în aer, însă au apărut deja primii pacienți. Principalul simptom cu care se prezintă sunt mâncărimile din zona ochilor. În perioada august-septembrie e jale! Anul trecut, 99 la sută dintre pacienții pe care i-am consultat în aceste luni prezentau alergie la ambrozie. Pacienții sunt de toate vârstele, chiar și sugari, ceea ce înseamnă că problemele apar din vața intrauterină”, a declarat prof. dr. Carmen Bunu-Panaitescu, de la Spitalul Județean Timișoara, specialist în alergologie și imunologie clinică. Conform acesteia, în mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la alergen pe parcursul mai multor ani (trei-patru ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin patru-cinci ani. În unele cazuri, vârsta de apariție a simptomelor a coborât sub un an, existând chiar și copii de șase luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozie. Acest fapt evidențiază astfel gravitatea extremă generată de alergia la ambrozie, ce afectează sănătatea unei largi categorii populaționale, care include și copii cu vârsta de sub un an.

O boală care scoate omul din uz

Primele semne că o persoană ar putea fi alergică la polenul de ambrozie este apariția unei false răceli: strănut, prurit nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular, congestie oculară și lăcrimare. Toate acestea ar trebui să fie un semnal de alarmă, caz în care se impune un consult medical, deoarece în câteva zile pot apărea și simptomele caracteristice astmului (episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau respirație șuierătoare). ”Criza de astm severă este cea mai gravă complicație care poate apărea. În aceste cazuri se instituie terapie de urgență”, spune prof. dr. Carmen Bunu-Panaitescu. Potrivit acesteia, cea mai bună armă de apărare o constituie prevenția, care poate fi făcută fie prin urmarea unui tratament, fie prin evitarea contactului cu polenul de ambrozie.

”În această perioadă, după mediul de proveniență al pacienților, putem spune că a început circulația polenului de ambrozie în zona Timișoarei, a Lugojului și a Aradului. La noi în oraș, persoanele afectate locuiesc sau lucrează în zonele periferice, aproape în câmp. În perioada august-septembrie, pacienții ar trebui să părăsească zona noastră și să meargă în concediu la munte sau pe litoral, pentru că briza mării nu conține particule de polen. Sunt de evitat zonele de câmpie din Banat, Oltenia și împrejurimile Bucureștilor. De asemenea, instituirea din timp a unui tratament cu sprayuri antiinflamatoare și antialergice este benefică. Locuințele se vor aerisi doar dimineața și seara, când concentrația de polen în aer este scăzută. Pot fi folosite măști de protecție la ieșirea în aer liber, iar în locuințe se pot folosi purificatoare de aer sau aparate de aer condiționat care filtrează o parte din particulele de polen. Se vor evita, pe cât posibil, plimbările în soare, în special pe timp de vânt. De asemenea, fața se va spăla cât mai des. De asemenea, trebuie luptat cu ambrozia, în sensul că persoanele alergice care observă planta pe câmpurile din preajma locuințelor sau a locurilor de muncă, dacă nu reușesc pe cale amiabilă să convingă proprietarul terenului să cosească iarba, să facă o poză ca dovadă și să anunțe autoritățile”, sunt sfaturile oferite de medicul timișorean.

Zeci de proprietari amendați

În Timișoara, polițiștii locali din cadrul Serviciului protecția mediului au efectuat, în această perioadă, verificările demarate o dată cu încălzirea vremii pentru identificarea și luarea măsurilor legale în cazul proprietarilor de terenuri care nu își întrețin terenurile deținute și nu cosesc buruienile pentru a preveni apariția plantelor alergene, care produc efecte negative asupra stării de sănătate a populației. Aceste acțiuni sunt întreprinse pentru a-i determina pe proprietari să ia măsurile de cosire până în perioada de înflorire a plantelor care produc alergii cetățenilor. Astfel de zone, în care terenurile erau pline de vegetație, au fost semnalate în mai multe cartiere ale orașului, în zona bulevardului Liviu Rebreanu, Calea Torontalului, str. Dimitrie Dinicu și Mircea cel Bătrân. ”Au fost aplicate în ultimele două săptămâni 38 de sancțiuni contravenționale conform HCL 371/2007, în valoare de 64.500 lei. Reamintim că procedura poate dura, deoarece se trece mai întâi la identificarea proprietarului terenului, după ce acesta a fost localizat și abia apoi la luarea măsurilor legale de sancționare și somare să cosească buruienile. Potrivit HCL 371/2007 modificată, persoanele fizice și juridice sunt obligate să asigure salubrizarea, cosirea buruienilor și a vegetației ierboase, să colecteze și să transporte deșeurile rezultate de pe terenurile virane pe care le dețin sub orice formă legală, situate în intravilanul municipiului și a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutieră sau feroviară și să asigure împrejmuirea acestora. De asemenea, trebuie să asigure curățarea buruienilor, a vegetației ierboase și lemnoase în jurul imobilelor pe care le dețin sub orice formă. Sancțiunile pentru astfel de fapte sunt între 1.500 și 2.500 de lei”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Timișoara.

Specialiștii solicită ajutorul autorităților județene

Medicii susțin că ar trebui implementat și în țara noastră un sistem extrem de util, prin care să fie monitorizat teritoriul județului în ceea ce privește creșterea acestei buruieni, atât de dăunătoare sănătății umane. ”Împreună cu colegii de la Agronomie, am creionat un proiect care va fi înaintat Consiliului Județean Timiș. Este vorba de crearea unei stații moderne de monitorizare. Aceasta presupune o stație de măsurare și un sistem prin care specialiștii să păstreze online legătura cu cetățenii. Oamenii să semnaleze în sistem problemele, după care responsabilii să anunțe autoritățile. Încercăm să identificăm toate câmpurile infectate cu ambrozie și să realizăm hărți de control. Ideal ar fi ca și noi să putem măsura polenul din aer, așa cum se întâmplă în alte țări. De asemenea, prin înființarea unei stații de monitorizare, pacienții pot primi punctual sfaturi de la specialiști și chiar s-ar putea programa la consultații medicale”, a spus prof. dr. Carmen Bunu-Panaitescu.