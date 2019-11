Numărul asistaților social de la Petroșani depășește 150. Numărul celor care solicită ajutor a crescut în ultimul trimestru. Chiar și așa numărul celor care primesc ajutor social a scăzut față de anii trecuți.De altfel, a scăzut și numărul celor care beneficiază de hrană la cantina socială. Trebuie să muncească pentru a primi mâncare.

“La cantina socială unde sumele de bani sunt acordate din bugetul local numărul porților a scăzut pentru că oamenii trebuie să facă anumite ore de muncă în folosul comunității dar probabil nu și-au mai dorit pentru că nu a crescut așa tare nivelul de trai încât să nu vină să solicite hrană. În ultima perioadă numărul porților s-a învârt in în jurul cifrei de 30, când am achiziționat hrana am luat mult mai multe porții dar au tot scăzut de la o lună la alta. Se acordă felul I, felul II și cină, totul se distribuie în caserole”, a declarat Cristina Mraz, director executiv DLAS Petroșani, pentru realitateadehunedoara.net

Asistaţii social trebuie să muncească pentru hrana de care beneficiază, potrivit unei hotărâri de consiliu local din luna iunie 2014. Fac excepţie cei care asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 5 ani; asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii ori participă la un program de pregătire profesională