Impostorul angajat de Rodica Aurelian, somat de Robu să dea banii înapoi!

În articolul publicat în ediția din 4 octombrie, „Sentință definitivă în cazul impostorului angajat de Primăria Timișoara”, vă relatam că primarul Nicolae Robu a refuzat să ne comunice cum anume va răspunde șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian, cea care își “asumase” corectitudinea instalării rezidentului arab la radiologie pe postul de medic școlar, și cum va fi recuperat prejudiciul de 127.000 de lei adus bugetului public prin plata ilegală a salariului acestuia.

Dacă nouă nu ne-a răspuns, în schimb, domnul primar nu a mai avut ce face în momentul în care un jurnalist prezent la conferința de presă de marți i-a pus exact întrebările de mai sus. Vă prezentăm în continuare explicațiile primarului Nicolae Robu, iar la final câteva adnotări pe text.

Explicații tardive

„Ea (n.r. – Rodica Aurelian) și acum susține că ea are dreptate, dar că dacă așa spune judecătorul, trebuie să respecte, însă e o înțelegere greșită a lucrurilor de către toată lumea (?!?! – n.r.). După bunul-simț, eu de la început am considerat că normal ar fi fost să se aplice aceleași cerințe ca și pentru medicul de familie (…) Fapt este că persoana a fost chemată la dispoziția mea pentru a i se pune în vedere să plece și este mereu în concediu în ultima vreme și va trebui să ajungem în instanță pentru a putea scăpa de el, pentru că nu poți să-i desfaci contractul de muncă în timp ce este în concediu. Prejudiciul trebuie recuperat de la el (n.r. – de la medicul Kareem Abdul Abid Atya). Mergem în instanță și îi cerem să dea înapoi banii pe care i-a primit. În ce o privește pe doamna Aurelian, numai o comisie de disciplină poate să stabilească măsurile, nu primarul. Eu am avertizat-o verbal, nu cu sancțiunea avertisment, că nu intră în prerogativele primarului, nu poate să dea primarul sancțiuni. Ea nu este acum cercetată disciplinar. Legea îmi permite doar să cer comisiei de disciplină să analizeze ce a făcut doamna Aurelian și să propună măsuri, nu permite ca eu să iau măsuri sau să dau dispoziții comisiei de disciplină. O să analizez ce o să fac, în orice caz, a făcut foarte mult rău instituției ca imagine angajarea acelei persoane fără respectarea cerințelor de bun-simț. N-am luat încă nici o decizie în ceea ce o privește, așteptați și o să vedeți. Deocamdată, atât am făcut, am muștruluit-o și între patru ochi și într-un cadru mai larg, pentru că greșelile pe care le-a făcut m-au pus pe mine într-o situație neplăcută și chiar n-am nici o vină”.

Slalom după impostor

Rodica Aurelian este din 2013 șefa Comisiei de Disciplină, aceeași comisie care acum ar trebui să o cerceteze pentru angajarea ilegală a lui Kareem Abdul Abid Atya

Așadar constatăm că Rodica Aurelian pozează și acum în victimă: toți au înțeles greșit, ea e singura care are dreptate. Observăm apoi că domnul Robu o tot dă înainte cu bunul-simț, ignorând că nu a fost vorba de lipsă de bun-simț în toată această afacere, ci de încălcarea grosolană a legii. În speța asta nu este vorba de nuanțe, ci de încălcarea atât a literei, cât și a spiritului legii.

Mai aflăm și că funcționarii Primăriei Timișoara aleargă acum să-l prindă pe Kareem Abdul Abid Atya ca să-l dea afară, așa cum impostorul arab fugea, acum doi ani, printre mașini de reporterii unui post TV care încercau să-i pună întrebări vizavi de angajarea sa în Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară. Părerea noastră e ca ar trebui introduse și probe fizice la angajarea în Serviciul Resurse Umane al municipalității, căci nu se știe când ești obligat să execuți vreun sprint…

Răspundere solidară, nu individuală

În ceea ce privește prejudiciul de 127.000 de lei calculat de auditorii Camerei de Conturi Timiș, primarul Nicolae Robu este conștient că nu-i va recupera de bună voie de la Abid Atya și că va fi nevoit să se adreseze instanței de judecată. Ne permitem, din nou, o opinie: mai degrabă banii ar trebui să îi scoată din buzunar Rodica Aurelian, că ea l-a angajat, n-a venit omul ăla cu forța la serviciu. Și nu credem că stă doamna Aurelian în câteva zeci de mii de euro, în condițiile în care se plimbă cu Lexus-ul și are apartament în Tenerife…

Sancțiune la Paștele Cailor?

În sfârșit, am ajuns și la cum se traduce în fapte „asumarea” de către Rodica Aurelian a angajării ilegale a rezidentului la radiologie pe postul de medic școlar. Ei bine, dacă până acum Nicolae Robu a fost tranșant în ce-l privește pe Abid Atya – îl dăm afară, îi cerem banii înapoi -, când a venit vorba despre modul în care va răspunde concret șefa Serviciului Resurse Umane, primarul a început cu „așteptați și o să vedeți”… Cică el e legat de mâini și de picioare, el poate doar să propună Comisiei de Disciplină să analizeze faptele doamnei respective, nu poate da chiar el sancțiuni. Așa este, doar că, din 31 ianuarie 2019, data la instanța de fond, Tribunalul Timiș, a decis că angajarea medicului arab a fost ilegală, primarul Robu n-a schițat nici un gest. Iar dacă „Renașterea bănățeană” nu ar fi făcut publice atât hotărârea tribunalui, cât și decizia Curții de Apel Timișoara, întreaga afacere ar fi fost mușamalizată de funcționarii primăriei.

Suntem oricum curioși să vedem dacă și când va sesiza Nicolae Robu Comisia de Disciplină, căreia, în primul rând, va trebui să îi pună un nou șef. Nu de alta, dar actuala șefă a Comisiei de Disciplină este… Rodica Aurelian, numită chiar de primarul Robu în această funcție în 24 ianuarie 2013. La vremea aceea, „consilierea etică și monitorizarea normelor de conduită” se potriveau ca nuca în perete cu verdictul primit în instanță de Rodica Aurelian, Tribunalul Timiș tocmai stabilind că ea a fost promovată fraudulos, în anul 2006, în funcția de șefă a Serviciului Resurse Umane…

Nu-i exclus ca, și de această dată, madam Aurelian să nu fie pedepsită, ci să primească o nouă răsplată, conform meritocrației originale instituite în Primăria Municipiului Timișoara.