IMAGINI INCREDIBILE! Ţepe pe faţă, chiar înainte de Black Friday?

Black Friday este, în lumea civilizată, o adevărată sărbătoare pentru cei care doresc să-şi cumpere diverse produse la preţuri mult mai mici decât în mod normal.

În Timişoara şi, în general, în toată România, clienţilor li se pregătesc mega-ţepe, Black Friday devenind… Vinerea Neagră pentru buzunarele multor creduli.

Cei care urmăresc din timp evoluţia preţurilor observă cum, an de an, cu câteva săptămâni înainte de Black Friday, majoritatea produselor se scumpesc, apoi se ieftinesc de Vinerea Negră, dar preţurile sunt, cu mici excepţii, mai mari faţă de cele iniţiale.

Aceasta pare a fi o „strategie de marketing” extrem de eficientă folosită de retaileri în preajma Black Friday.

Caz concret: prețul unui televizor a fost umflat înainte de perioada reducerilor, iar de Black Friday, clienții, deși cumpără „la promoție”, plătesc un preț mai mare decât cel inițial.

„Intamplator ma interesa acest televizor curbat si am urmarit evolutia preturilor… Se fac pregatiri pentru Black Friday … Nesimtitii au marit preturile la unele articole cu mult prea mult, ca dupa aia sa le scada sub pretextul de wowww it’s Black Friday. Asa e in Romania ….. cica reduceri”, a scris un tânăr pe Facebook, postând şi fotografia doveditoare.

Alţi români au postat pe Facebook imagini care ne scutesc de orice comentarii…