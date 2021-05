Horia Colibăşanu a întrerupt expediţia de pe muntele Dhaulagiri

Alpiniştii români Horia Colibăşanu, Marius Gane şi slovacul Peter Hamor au decis să întrerupă tentativa de a deschide o rută nouă, în premieră mondială, pe creasta nord-vestică a muntelui Dhaulagiri (8.167 m), după ce au scăpat cu şansă dintr-o avalanşă.

Cei trei temerari au ajuns, marţi, în siguranţă în tabăra de bază a muntelui Dhaulagiri (Nepal), după ce au fost surprinşi în cort de o avalanşă în noaptea de duminică spre luni.

Avalanşa a durat câteva zeci de secunde şi i-a îngropat sub un strat de zăpadă de peste un metru, transformând ascensiunea într-o cursă contracronometru pentru supravieţuire.

„Nu ni s-a mai întâmplat vreodată să vină avalanşa din lateral. La un moment dat probabil zăpada a căzut peste peretele de gheaţă care ne proteja. Ne-a strivit pur şi simplu înăuntru. Am încercat să opunem rezistenţă ca să păstrăm un mic buzunar de aer în jurul gurii. S-a oprit avalanşa. Era complet întuneric şi, deşi eram toţi trei în acelaşi cort, nu i-am mai auzit pe colegii mei. S-a făcut linişte. Tot ce am putut să fac a fost să caut cât de repede briceagul în buzunarul de la piept. Ştiam că aceasta este procedura în caz de avalanşă peste cort. Dacă nu tai pânza, nu ai cum să ieşi. Simţeam că se termină aerul. Am scos briceagul, am tăiat cortul. A trebuit să împing prin acel metru de zăpadă ca să ies afară. Eram foarte încărcat cu adrenalină. Am reuşit să ies cu o mână în faşă, mâna cu briceagul să respir”, a relatat Colibăşanu.

Incidentul s-a petrecut la altitudinea de 6.800 de metri, pe creasta nord-vestică a muntelui Dhaulagiri (8.167 de metri).

„Pe baza celor întâmplate şi a prognozei de vreme am decis să oprim expediţia, riscurile sunt nejustificat de mari şi preferăm să ne întoarcem acasă”, a subliniat Colibăşanu.

Frumoasa creastă nord-vestică a rămas necucerită în cei aproape 70 de ani de istorie a alpinismului în Himalaya şi încă reprezintă o provocare majoră.

Echipa româno-slovacă se află la a treia tentativă de a deschide o rută nouă pe această parte a muntelui.

Dhaulagiri este singurul din cei 14 munţi de peste 8.000 de metri care se află în întregime pe teritoriul Nepalului şi al şaptelea ca înălţime de pe planetă (8.167 m.).

Horia Colibăşanu l-a urcat prima oară în 2007, pe ruta clasică, fără oxigen suplimentar.

Cele mai notabile ascensiuni ale lui Colibăşanu sunt pe vârfurile Annapurna, K2 şi Dhaulagiri, trei din top 5 munţi mortali din lume, potrivit The Economist (mai 2013), toate realizate în premieră pentru România.

Horia Colibăşanu a participat la 22 de expediţii internaţionale de-a lungul carierei, fiind decorat în 2017 cu cea mai importantă distincţie pe care o poate acorda preşedintele României: Ordinul Naţional „Steaua României”, grad de Cavaler.

Este singurul alpinist român care a primit distincţia „Spirit of Mountaineering”, din partea British Alpine Club, primul şi cel mai prestigios club montan din lume.