Grupul Baraka șochează din nou

Elevii clasei a XI-a ai Liceului de Arte Plastice au fost profund marcați chiar în prima zi de școală. Înmormântarea recentă a unei femei de 96 de ani devine parte a unei lucrări de artă, iar ei au fost invitați să privească și ”să ia notițe”. Întreaga scenă a jelirii acompaniază expunerea unui personaj pe catafalc, vibrația sonoră întregind actul fizic al treceri în neființă.

”Sunt rudele și cunoștiințele mele la decesul străbunicii. Evenimentul real e un pretext al autoînmormântării noastre. Lumea poate reinterpreta că ne batem joc, însă lucrarea înmagazinează mai multe senzații: ironie, macabru, sexualitate. Tehnic vorbind, o anumită compoziție este în strânsă legătură cu reprezentarea fizică. Vrem să ducem lucrarea dincolo de bariere. Publicul să înțeleagă că sunt lucruri din viața de zi cu zi și trebuie privite cu detașare. Arta scandalizează prin contextul în care este expus un lucru la ordinea zilei”, spune Paul Feier despre proiectul realizat împreună cu Mihai Toth și David Iancu, adică grupului timișorean Baraka.

Trei oameni într-o baracă

”Într-o primă fază am lucrat individual, iar apoi împreună. Am ajuns la concluzia că suntem un singur artist Baraka”, mărturisește Paul Feier despre legătura cu ceilalți membri ai grupului. Totul a început în urmă cu patru ani, când tinerii căutau un loc unde să își poată executa lucrările fără cenzura timpului. Erau încă studenți la Facultatea de Artă din Timișoara, unde ușile atelierelor se închideau la lăsarea întunericului. Așa au găsit în jurul instituției de învățământ o anexă abandonată și luată ”în grijă” de câțiva boschetari. Baraca din mijlocul urbei de pe Bega a fost răscumpărată cu niște sandviciuri și redată artei.

”Atunci am început o reinterpretare a < >, pe o suprafață de șapte pe 4,2 metri pe care am pictat-o cu mătura. Apoi a venit restul”, spune Paul Feier. Au creat un spațiu care în viitor, promit tinerii de la Baraka, va deveni o rezidență la Timișoara pentru atriști din întreaga lume.

Vino să vezi!

Lucrarea controversată a grupului Baraka va fi expusă mâine, la ora 19, la Casa Artelor și pe strada Episcop Augustin Pacha, într-un proiect al Asociației Culturale Instalart, demers gândit în contextul ”Timișoara Capitală Culturală Europeană în anul 2021”. ”Instalart/ Sculptura/ 000. Inspired by Constructim” prezintă instalații și sculpturi de mari dimensiuni, destinate mediului urban, propuse de artistul vizual Marius Leonte și de tinerii săi invitați – doctoranzi, masteranzi, absolvenți ai Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și chiar studenți. ”Am considerat că sunt cei mai importanți viitori artiști locali.

I-am ales pe Cătălin Bătrânu, David Iancu (care, împreună cu Mihai Toth și Paul Feier, semnează Baraka – n.r.), Ilie Duță și Eugeniu Țibuleac. Majoritatea lor vin pe filiera lui Vasile Rață, pentru care am o deosebită apreciere, și nu am stat pe gânduri. După ce am văzut lucrările mi-am dat seama că am făcut o alegere mai mult decât bună”, ne-a declarat artistul bucureștean Mihai Leonte, care va expune lucrarea ”Doi”, un gigant de oțel sudat, lung de 14 metri, completat de două siluete uriașe.



Proiectul ”Instalart/ Sculptura/ 000” este gândit de Marius Leonte ca un exercițiu invaziv al artei contemporane în spațiul public. ”Este un anunț/enunț că arta există, că oamenii au nevoie de ea și că artiștii sunt pregătiți să răspundă acestei nevoi”, arată Leonte.

Expozitia reprezintă produsul unui workshop care s-a desfășurat , între 25 august și 10 septembrie, în curtea Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara, în cadrul căruia artiștii au propus un obiect, o instalație, un concept care ar putea să completeze patrimoniul cultural al unei comunități. Marius Leonte, artist vizual bucureștean, este cel care a inițiat proiectul ARTuborg București (2001), Constanța (2002) și Timișoara (2003). Sculpturile sale se află în colecții private din țară și străinătate, în colecția Muzeului Național de Artă Contemporană din București, dar și în spații publice din Constanța, București, Pitești, Moinești sau Timișoara. Pe lângă sculptura în spațiul public, artistul este activ în plan național (București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara), prin proiectele culturale pe care le inițiază alături de Instalart.