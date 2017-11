Grindeanu rupe tăcerea! Ce a declarat în faţa procurorilor DNA despre Liviu Dragnea

Fostul premier Sorin Grindeanu vine cu explicaţii de ultim moment după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora dosarul Tel Drum, în care Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare, are la bază şi un denunţ al său. Politicianul bănăţean susţine că nu este vorba de un denunţ, ci de o declaraţie de martor. Mai mult, a spus el, la România TV, câtă vreme a fost premier, nu a primit nici o informare legată de Tel Drum, conform stiripesurse.ro.

„În primul rând, aş vrea să înlătur anumite lucruri. Am fost chemat acolo ca martor, ca orice cetăţean al României, când e chemat, merge, că altfel e luat cu mascaţii. Cred că pe la jumătatea lunii septembrie. În niciun caz nu e vorba de denunţuri, cum am văzut că a apărut în anumite articole. Tot în presă am văzut că s-a dat un fragment din ce am declarat acolo.

Guvernul pe care l-am condus e un Guvern politic. Numirile în diverse funcţii sunt politice, astfel încât această coaliţie care susţine Guvernul îşi propune şi numeşte persoane pe funcţii. Acest lucru a fost valabil şi în speţa dată. Propunerea respectivă vine din partea Ministerului de Interne, a doamnei ministru care ne-a făcut această propunere.

Lucrurile sunt clare. Eu proveneam din administraţia locală înainte de a fi premier. Eu nu am interacţionat, nu am auzit de Tel Drum, de posibili acţionari. Dar în cele şase luni cât am fost premier nu mi-a venit niciun fel de informare, niciun fel de discuţie legată de Tel Drum. Dacă erau anumite lucruri, ca premier, aş fi fost informat.

Nu a venit niciun ministru să îmi spună că există legături, presiuni sau ceva de tipul ăsta. Din postura pe care am avut-o, aş fi fost informat, în mod normal. Nu a fost cazul. Am făcut o declaraţie atunci şi am spus aceleaşi lucruri pe care vi le-am spus şi dumneavoastră.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Reacţia fostului premier vine după ce, recent, a ieşit la iveală un document din care reiese faptul că declaraţiile martorilor audiaţi, printre care şi Sorin Grindeanu, au fost defavorabile lui Liviu Dragnea.

Potrivit documentului, în calitate de martor, Grindeanu a făcut declarații despre modul în care a fost numit Voicu Dorin Sandu în funcția de președinte al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Grindeanu a povestit anchetatorilor cum numele lui Sandu i-a fost înaintat de secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc, un apropiat al lui Liviu Dragnea (susținut, ulterior, pentru a prelua șefia Curții de Conturi – n.r.).

„Era o chestiune cât se poate de clară că vine din partea coaliției de guvernare (propunerea – n.r.), acesta era mersul lucrurilor”, a declarat Grindeanu la DNA. Fostul premier Sorin Grindeanu a fost audiat la DNA, în calitate de martor, pe 13 septembrie, conform stiripesurse.ro.