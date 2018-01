Globurile de Aur 2018 | Negrul a dominat pe covorul roşu, în semn de protest faţă de abuzurile sexuale de la Hollywood: Ţinutele care au atras toate privirile/ Colierele, accesoriul cel mai popular

Colierele scumpe cu forme variate au fost cel mai popular accesoriu ales de actriţele care au participat la gala Globurilor de Aur 2018, majoritatea acestora optând pentru ţinute negre, în semn de protest faţă de abuzurile sexuale de la Hollywood, potrivit The Hollywood Reporter.

Înainte de gală – organizată duminică seară, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association) -, unii stilişti au pus sub semnul întrebării mişcarea #WhyWeWearBlack (de ce purtăm negru, n.r.), în sensul în care avalanşa de ţinute negre de pe covorul roşu ar fi plictisitoare.

Însă, actriţele care au participat la gală au fost de altă părere şi au ales ţinute negre diverse, care să le pună în valoare personalitatea şi pe care le-au accesorizat cu coliere „statement”, strălucitoare, în variate forme şi mărimi.

Astfel, actriţa Allison Williams a ales un colier la baza gâtului, cu cinci rânduri, ornat cu diamante albe de 43,15 carate pentru rochia sa Armani Privé.

De cealaltă parte, colierele lungi au decorat decolteul unor vedete precum Kate Hudson, care a purtat o rochie Valentino şi o bijuterie din platină cu diamante şi safire. De asemenea, actriţa Issa Rae a optat pentru un colier din diamante şi smaralde, care i-a accesorizat rochia neagră din şifon de la Prabal Gurung.

Diamantele albe au părut să domine, regizoarea Greta Gerwig făcând o excepţie, cu colierul său vintage din aur şi diamante, datând din 1980.

Ţinutele negre au fost extrem de variate: Catherine Zeta-Jones a optat pentru o rochie transparentă decorată cu paiete, accesorizată cu o pereche de cercei din smaralde, în timp ce Alicia Vikander a purtat o rochie mai degrabă victoriană, cu mâneci transparente şi spate gol.

Punctele de culoare au fost mai degrabă minore, fiind reprezentate de machiajul ochilor şi de fâşii de ţesături aplicate pe ţinutele negre.

Meher Tatna – preşedintele Hollywood Foreign Press Association – a stârnit vâlvă cu ţinuta sa de un roşu strălucitor, cu accente metalice, însă o sursă apropiată acesteia a declarat pentru AFP că a ales să-şi arate sprijinul faţă de femei purtând o rochie de inspiraţie indiană, celebrând cultura din care provine.

Aproape toţi participanţii la gala de duminică s-au îmbrăcat în negru, răspunzând astfel actriţelor şi organizaţiei Time’s Up – lansată recent de aproximativ 300 de vedete, printre care Natalie Portman, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep şi Jennifer Lawrence. Asociaţia îşi doreşte să apere victimele abuzurilor sexuale, nu numai pe cele de la Hollywood, ci şi pe cele din domenii mai puţin „glamour”, precum restaurante şi agricultură.

Mulţi dintre bărbaţii care au participat la gală au purtat insigne prin care sprijineau iniţiativa Time’s Up.

Unii bărbaţi care anunţaseră înainte de gală că vor purta ţinute negre au fost, însă, ironizaţi, pentru că smochingurile sunt în general de această culoare.

„Oamenii sunt acum conştienţi de o balanţă dezechilibrată a puterii. A dus la abuzuri în industria noastră (…) Este peste tot”, a declarat Meryl Streep – nominalizată la Globul de Aur pentru rolul din drama „The Post” – pentru postul TV E!.

Streep a mai spus că femeile şi bărbaţii de la Hollywood se simt acum „încurajaţi să stea împreună, într-o linie neagră, groasă”.

Denzel Washington a declarat şi el: „Este importantă această seară, dar este important şi să continuăm. Este important să vedem ce se va întâmpla în anul care vine”.

Gala Globurilor de Aur 2018 a celebrat lupta împotriva abuzurilor sexuale la Hollywood şi nu numai, după valul de şoc provocat de „scandalul Weinstein”, premiile fiind atribuite unor producţii TV şi filme ce au prezentat personaje feminine puternice.

Drama „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, conduce în topul premiilor dedicate cinematografiei, cu patru Globuri de Aur, în timp ce serialul HBO „Big Little Lies” a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee din şase nominalizări.

Nu în ultimul rând, vedeta TV Oprah Winfrey a primit premiul Globul de Aur pentru întreaga carieră (Cecil B. DeMille Award).

„Să ne spunem propriul adevăr este cea mai puternică unealtă pe care o avem. Mă simt în mod particular mândră şi inspirată de toate femeile care s-au simţit suficient de puternice să vorbească şi să îşi împărtăşească poveştile personale”, a declarat Winfrey în timpul galei.

„De prea mult timp, femeile nu erau auzite sau crezute dacă îndrăzneau să spună adevărul în faţa puterii acestor bărbaţi. Dar s-a terminat cu ei! S-a terminat cu ei”, a mai spus Winfrey, stârnind ovaţii, dar şi lacrimi în rândul actriţelor care au participat la gală.

The New York Times a publicat, la începutul lunii octombrie 2017, o anchetă despre comportamentul de „prădător sexual” al producătorului de cinema Harvey Weinstein. Peste o sută de femei, printre care Ashley Judd, Rose McGowan, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette, Asia Argento şi Cara Delevingne, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire, agresiune sexuală şi viol. Trei anchete sunt în curs, deschise de autorităţile din Londra, New York şi Los Angeles. Între timp, Weinstein a fost înlăturat din rândul membrilor Academiei de film americane, Academiei de film britanice şi Sindicatului regizorilor americani. În prezent, autorităţile investighează şi dacă producătorul de film nu a deturnat fonduri cu scopul de a păstra secrete faptele sale.

Însă consecinţele acestui scandal au depăşit colinele oraşului Los Angeles. Scandalul nu s-a limitat la industria cinematografiei, atingând şi oficiali ai marilor companii, precum Disney şi Amazon, dar şi zona media.

De asemenea, printre vedetele acuzate de abuz sexual se numără actorul Kevin Spacey, regizorul Bryan Singer, actorul Dustin Hoffman, producătorul muzical Russell Simmons, actorul de comedie Louis CK şi actorul Geoffrey Rush, scrie mediafax.ro.