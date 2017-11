Fotbalul a prins avânt la Topolovăţu Mare

Avântul Topolovăţu Mare este una dintre nucile tari ale Campionatului Judeţean Timiş. Echipa antrenată de Alin Munteanu şi Bogdan Giuchici ocupă poziţia secundă în seria a II-a, cu 26 de puncte, la 13 lungimi în urma liderului neînvins CSC Dudeştii Noi, însă sezonul aflat în desfăşurare este unul în care se pregăteşte „terenul” pentru o mult-dorită promovare în ediţia 2018-2019. Actualul grup de jucători va fi întărit la iarnă cu două-trei achiziţii, ne-a dezvăluit primarul Ovidiu Doţa.

„Am avut două echipe, Voinţa Iosifalău şi Avântul Topolovăţu Mare. Primăria le-a plătit baremele de arbitraj în sezonul trecut, iar în acest an, având în vedere că una s-a clasat pe locul al zecelea şi cealaltă a retrogradat, le-am cerut să se unească şi să formeze o echipă mai competitivă, cu ambiţii mai mari, care să poată promova.

Acesta este gândul nostru, să urcăm în eşalonul superior, însă nu ţinem neapărat ca acest lucru să se întâmple în acest an. Dacă nu exista acel accident de la meciul direct cu formaţia din Dudeştii Noi, când la scorul de 1-0 un jucător şi-a înghiţit limba în urma unei ciocniri, iar conform regulamentului cel din echipa adversă a fost eliminat, întrucât fotbalistul pe care l-a accidentat a necesitat îngrijiri medicale mai mult de cinci minute, sigur n-ar fi câştigat cei din Dudeştii Noi.

N-au jucat mai bine decât noi, însă atunci s-a rupt echilibrul, a apărut frica, n-au mai fost intrări pentru schimbarea posesiei mingii. În afară de înfrângerea cu Dudeştii Noi nu avem nici un meci pierdut. Mi-a zis Vali Miculescu la final că dacă nu se întâmpla chestia respectivă era foarte greu să câştige împotriva noastră.

Au jucători valoroşi, ei îşi permit să-i plătească. Trei sferturi dintre jucătorii noştri sunt localnici, foşti elevi de-ai mei la şcoală, eu fiind profesor de biologie şi educaţie fizică, dar avem şi cinci băieţi din Timişoara. Alin Munteanu este antrenor principal şi preşedinte şi se ocupă de echipă împreună cu secundul Bogdan Giuchici, care deţine şi funcţia de secretar, în timp ce Peter Leitingher este vicepreşedinte.

Sper ca anul viitor să se implice financiar în activitatea echipei firmele de pe raza comunei noastre. În acest an probabil că nu vom promova. Sperăm să luăm maximum de puncte din meciurile rămase de jucat în prima parte a sezonului. În retur vom avea trei partide consecutive pe teren propriu.

În acest sezon am vrut să creăm o echipă competitivă care să poată promova anul viitor. A fost o surpriză pentru noi că am ajuns pe locul al doilea, băieţii s-au mişcat foarte bine. În iarnă vrem să mai facem două-trei achiziţii pentru ca echipa să fie sudată şi să începem tare în sezonul viitor, să nu avem paşi greşiţi la start. S-a format un grup unit, iar acest lucru se simte”, ne-a spus Ovidiu Doţa.

Primăria comunei Topolovăţu Mare se îngrijeşte şi de baza sportivă.

„Când am început noul sezon nu am avut teren omologat şi am fost nevoiţi să evoluăm afară două etape, la Mănăştiur şi la Sacoşu Turcesc. Între timp am rezolvat cu terenul de la Iosifalău, iar la Topolovăţu Mare mai avem nevoie de bănci de rezerve, de bancă pentru arbitri şi de o gradenă pentru spectatori. Nu ştiu dacă vom reuşi până la sfârşitul acestui an, din păcate durează foarte mult partea cu achiziţiile”, ne-a mărturisit edilul.

Echipa a doua activează în Campionatul Municipal Lugoj şi este alcătuită doar din localnici. Cel mai mic are 13 ani, iar colegii săi nu sunt cu mult mai în vârstă.

„Chiar dacă iau bătaie de la toată lumea este îmbucurător că în ultimele meciuri au pierdut cu rezultate mai strânse, nu au mai încasat şapte-opt goluri cum se întâmpla înainte. Se vede un progres şi, ca răsplată, ca încurajare, trei dintre ei au jucat şi la echipa mare.

Unul chiar a fost integralist în ultima partidă. Scopul nostru este să creştem copii din localitate, vrem să formăm o pepinieră proprie. Cei de la echipa a doua se antrenează pe terenul sintetic pe care l-am făcut la şcoala din localitate”, ne-a mai spus primarul Ovidiu Doţa.

Şi alte sporturi iau amploare la Topolovăţu Mare

Aşa cum aţi citit în numerele anterioare ale ziarului nostru, o altă ramură care câştigă teren la Topolovăţu Mare este skandenbergul. În satele aparţinătoare acestei comune timişene s-a creat un grup de sportivi care participă cu rezultate excelente la competiţii organizate pe plan intern şi în străinătate.

„În momentul de faţă se încearcă afilierea grupului de copii care fac scandenberg. Ei sunt campioni şi vicecampioni naţionali şi au participat şi la competiţii internaţionale, iar dorinţa noastră este de a crea o a doua ramură în cadrul clubului Avântul. Primul pas îl reprezintă afilierea la federaţie. Au fost şi la campionatul mondial, sunt zece copii care practică acest sport la noi în comună.

Alin Iovănescu, Mihai Sabău şi Ilie Sabău au iniţiat această mişcare, cei trei au participat la nivel individual, iar lângă ei au venit localnici din Ictar Budinţ, Iosifalău şi Topolovăţu Mare. Le-am achiziţionat o masă de scandenberg, am căutat-o timp de aproape un an, se găsesc foarte greu”, ne-a precizat Ovidiu Doţa.

În plus, preotul din Iosifalău, Cosmin Chiroiu, fost pilier la RCM Timişoara, vrea să formeze o echipă de rugby-tag, ne-a dezvăluit primarul din Topolovăţu Mare: „El îşi doreşte să încercăm şi pe partea aceasta, să creştem copii pentru rugby. Tot legat de sport, săptămâna viitoare vom depune un proiect la Compania Naţională de Investiţii pentru o sală pe care vrem să o construim anul viitor”.