Fost politician, acuzat că ar fi deturnat cursul unui râu către păstrăvăria proprie

Scandal monstruos la Prundu Bârgăului! Un fost politician este acuzat că ar fi modificat intenționat cursul râului Secu pentru a duce apă către păstrăvăria proprie. Locuitorii din zonă s-au răzbunat și au tăiat cu un topor țeava de alimentare cu apă. De suferit au avut două bazine cu pești care au murit!

Un scandal monstru a izbucnit în Prundu Bârgăului! Totul a pornit de la modificarea cursului apei de pe râul Secu. De vină ar fi Petru Moldovan, un fost politician care a redirecționat apa către păstrăvăria proprie.

Pe pagina de Facebook a Păstrăvăriei Secu, administrată de Alin Oltean, au apărut două fotografii care să susțină afirmația conform căreia cursul de apă a fost deviat. Mesajul care însoțește fotografiile este următorul: „Cum își permit unii să oprească pârâul Secu și nimeni nu ia atitudine!? Poza este în amonte de pescăria lui Petre Moldovan. De azi dimineață (ieri – 08.09.2019, n.r.) vine apa cu lut. A oprit efectiv pârâul să-i meargă lui apa prin pământ. O să informez și Garda de Mediu și Apele Române să văd unde scrie că poți seca un pârâu, când și cum îți trece prin cap!”

Alin Oltean spune că a încercat să vorbească cu cel pe care îl acuză, însă nu a avut succes.

„Vecinul care este mai sus de mine a făcut lucrări în albia pârâului. Și dânsul are păstrăvărie, dar mă îndoiesc de faptul că are acte. Ideea este că a băgat buldoexcavatorul în apă, iar pe o suprafață de aproximativ 30-40 de metri a umplut albia cu pământ și balast. Am mers la el să îi reclam că toată apa merge la el prin pământ și i-am spus că apa care ajunge la noi e murdară de tot. Nu ai voie să faci așa ceva. El a zis că filtrează apă, că face și drege.”, a explicat Alin Oltean pentru Bistrițeanul.ro.