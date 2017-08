FLORIN CĂLINESCU, reacţie dură la scandalul sexual din BOR

Florin Călinescu şi-ar dori o reacţie extrem de dură a Sfântului Sinod faţă de prelaţii şi preoţii implicaţi în recenta serie de scandaluri sexuale, care au zguduit Biserica. Bărbatul a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care îşi exprimă vehement opinia de cele întâmplate.

,,Prea Fericite Daniel! Nu imi esti simpatic. De loc. Pe 17si 18 se intalneste sfantul sinod permanent al BOR. Daca la aceasta sedinta de partid bisericesc, iara nu Dumnezeiesc, anumiti activisti gay, angajati ai dumneatale, ar dori sa schimbe randuiala crestina, conteaza pe mine. Stau cu parul la intrare.

Popii trebuie sa fie oranduiti cum a zis Dumnezeu. Barbat cu femeie. Sau calugari. Punct.

Daca unii golani, gen pomohaci si asta de la Husi, si o sa revin,pomohaciule, cu toate afacerile tale, toate apartamentele, toate averile, toti cei platiti de tine sa vina pe la cantari sa te pupe pe gura si sa iti dea flori,toata schema afacerii Mosuni,cu toate insistentele postacilor platiti de tine, sa ma atace, cu toate detaliile, pentru ca te crezi smecher si destept si marele golan de Husi, vor sa atace orânduiala la sinod, Daniele, ma bag pana in gat sa apar oranduiala crestina. Fara homosexuali in Biserica. In civilie, nu ma bag. Cand propavaduiesti Oraduiala, nu poti fi gay. Punct. Am facut armata cu o generatie de popi. Asa, ca,Casiane, al Galatiului, ne stim bine, nu te baga! Si,in batalion, erau muuuulti prelati! Daniel, daca e nevoie, numeste-ma clopotar la marele mall bisericesc al neamului! Gratis!’’, a scris Florin Călinescu pe pagina lui de Facebook.

Prietenii virtuali au reacţionat imediat şi l-au felicitat pe actor, ba chiar mai mult, sunt alături de el şi îl susţin.

,,Suntem alaturi de tine la intrare/ Bravo Florin! Respect maxim!/ De asta, va iubesc eu pe dv, ptr ca spuneti lucrurilor pe nume si adevarul drept in fata! Asa trebuie, in Biserica vrem Preoti curati si drepti, restul treaba lor’’, sunt doar câteva dintre comentariile primite, cancan.ro.