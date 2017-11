Fiul unui controversat primar timişean e noul „Ronaldo din România”! Poli Timişoara nu l-a vrut, iar acum joacă la o echipă campioană din Europa

Este considerat unul dintre cele mai bune produse fotbalistice ale generaţiei sale. Exploziv, foarte tehnic şi cu un simţ al porţii de excepţie, Andrei Sântean este marea speranţă a fotbalului românesc, anunţându-se, la doar 18 ani, un atacant de senzaţie, care îi poate face uitaţi pe Răducioiu sau Mutu.

Ultima sa ispravă, golul victoriei în partida naţionalei „under 19” împotriva Greciei, a alimentat speranţele celor care cred că Sântean poate ajunge un fotbalist de top.

Puţini ştiu însă că el are o poveste mai aparte şi că provine dintr-o familie mediatizată pentru aspecte care nu au legătură cu fotbalul. Andrei este fiul lui Cosmin Sântean, fost primar al comunei timişene Teremia Mare, al cărui mandat a fost întrerupt abrupt, din cauza unor probleme cu legea. Sântean cel mare a fost chiar arestat, iar acum aşteaptă finalizarea procesului.

„De un an stă dosarul pe loc, nu ştiu ce se mai întâmplă”, a declarat fostul primar, care a avut recent şi o problemă gravă de sănătate: „A fost greu, dar acum sunt bine. M-am operat în Ungaria şi totul e în regulă”.

Problemele medicale şi cele cu justiţia sunt compensate de succesul avut de fiul său, internaţional de tineret. „Acum este la Slavia Praga şi toţi sunt încântaţi de el. Eu aş fi vrut să rămână la Poli, chiar şi gratis să joace, dar nu l-a vrut Radu Birlică. Îl băgau doar trei minute, ca boxerii”, spune fostul primar.

Nemaidorit de Poli, unde a bifat doar câteva meciuri, Andrei Sântean a fost disputat de CFR Cluj şi CSU Craiova, dar părţile nu s-au înţeles la durata contractului.

Într-un final, internaţionalul de tineret a ajuns la Slavia Praga, campioana Cehiei. Acolo se simte foarte bine şi se vede asta şi din prestaţiile sale.

„Sunt foarte fericit. M-am acomodat cu fotbalul din Cehia şi mă bucur că, în sfârşit, sunt apreciat. Nu îmi pare rău absolut deloc că am plecat de la Poli. Vreau să ajung sus, iar modelul meu în fotbal este Cristiano Ronaldo. Vreau însă să iau totul cu pas”, a declarat Andrei Sântean în exclusivitate pentru „Renaşterea bănăţeană„.

Care este relaţia dintre tată şi fiu, adică primarul penal şi golgeterul naţionalei de tineret? Răspunde chiar Sântean cel mic:

„Tatăl meu are 90 la sută din merite pentru ceea ce am ajuns acum. M-a încurajat tot timpul, mă urmărea la meciuri şi îmi spunea mereu unde am greşit”. L-au afectat problemele tatălui său? „Normal că m-a durut şi mă doare şi acum. Aş vrea să fie totul bine şi să nu-l mai văd supărat”, spune tânărul fotbalist, căruia nu îi e ruşine cu tatăl său.

Poate că fostului primar îi e ruşine de ce a făcut, poate că nu, dar de un lucru sigur trebuie să fie mândru: Andrei Sântean, fiul său, golgeterul României…