Fiul lui Liviu Dragnea se însoară. Naș va fi un miliardar din industria medicamentelor

Evenimentul mondeno-politic al finalului de vară se conturează a fi nunta juniorului lui Liviu Dragnea, Valentin. Tânărul i-a luat-o astfel înainte tatălui, care urma s-o ducă la altar pe Irina Tănase, scrie libertatea.ro.

Invitația a fost deja tipărită și distribuită prietenilor familiei Dragnea și Libertatea a intrat în posesia ei! Potrivit informațiilor noastre, au primit-o toți „greii” din PSD, dar și mai mulți oameni importanți de afaceri din anturajul lui Liviu Dragnea.

Tânărul milionar Valentin Dragnea (29 de ani) își va uni, așadar, destinul cu Gina Alexandra, fata pe care o iubește de mai bine de 5 ani. În ciuda faptului că juniorul deține un elegant restaurant pe malul Dunării, la Turnu Măgurele, a ales pentru petrecere un loc cu ștaif. Valentin și Gina se căsătoresc la palat! Și nu la orice palat, ci la unul dintre cele mai elegante (și mai scumpe) din apropierea Capitalei: Palatul Snagov.

Palatul Snagov, fost palat regal, construit în anii 1930, pentru Prințul Nicolae al României, pe malul lacului Snagov, este acum unul dintre locurile preferate de „lumea bună” pentru evenimente importante. Prețurile sunt pe măsură: închirierea celor două mari săli costă peste 5.000 de euro, iar pajiștea din față, alți 3.000 de euro. Potrivit informațiilor furnizate de apropiați ai familiei, pentru nunta lui Dragnea junior au fost rezervate atât interiorul, cât și exteriorul, pentru a evita să se suprapună cu vreo altă nuntă sau să împiedice eventuali „intruși”, jurnaliști sau paparazzi să se apropie, conform libertatea.ro.

Cine este Paul Sorin, nașul lui Dragnea junior

Nasul de casatorie al lui Dragnea junior este Paul Sorin Stanescu, un controversat om de afaceri din industria medicamentelor. De numele sau se leaga privatizarea dubioasa a Institutului Pasteur, scrie aktual24.ro.

„Sorin Paul Stanescu este un personaj care a scapat din mai multe dosare DNA, desi probele pareau sa-l incrimineze. Intr-un caz celebru, cel al privatizarii institutului Pasteur, DNA refuza chiar sa ofere orice fel de informatii publice. Consecinta neimplicarii procurorilor anticoruptie in cazurile in care apare Stanescu este ca acesta a reusit sa incheie mai multe afaceri imobiliare de succes in dauna mai multor institutii de stat”, se afirma intr-o ampla ancheta publicata de Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie (CRJI) privind afacerile lui Paul Sorin Stanescu.

Stanescu are legaturi stranse si cu serviciile de informatii. Conform anchetei publicata de CRJI, sotia generalului SRI Adrian Ciocirlan, numit in 2016 adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, a fost/este angajata la una dintre firmele lui Stanescu, Farmavet.

Paul Sorin Stanescu a fost implicat chiar si in organizarea unei partide de vanatoare la Giurgiu pentru fiul lui Donald Trump, presedintele SUA.

