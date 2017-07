Femei jefuite în timp ce năşteau sau se aflau în sala de operaţie. Experienţe traumatizante în spitalele din Banat

O experienţă într-un spital din Timişoara este neplăcută şi poate deveni traumatizantă dacă intervine o situaţie neprevăzută.

Este cazul mai multor pacienţi care, ajunşi într-o uniate medicală pentru a se trata au devenit victime ale hoţilor. După ce au trecut atât peste boală, cât şi peste întâmplarea nefericită petrecută în salon, păgubiţii şi-au adus aminte, uneori cu umor, despre momentele prin care au trecut.

„Eu am avut parte de un control de rutină, cu o zi înainte de naştere. Eram în curtea spitalului, pe bancă aveam vederea aţintită exact către geamul salonului.

Când îmi ridic privirea, văd o ţigancă la noptiera mea. Nu ştiu cum am ajuns până sus la etajul al 2-lea, nu ştiu cum nu am născut imediat după faza aceea… Deschid uşa, era încă în acţiune… o întreb nervoasă ce face, la care ea îmi răspunde pe un ton acid: Hoo, fă, că nu fac nimic, mă uitam şi io, ce nu am voie?. În noptiera mea?. Da ce, fă, ţi-ai adus-o de acasă?. Am luat-o de aripă şi am scos-o din salon, a venit asistenta când a auzit gălăgie şi a chemat poliţia”, mărturiseşte o bănăţeancă.

Pe acelaşi grup de socializare, o timişoreancă împărtăşeşte o experienţă la fel de traumatizantă. Ea spune că în timp ce se afla într-o maternitate din Timişoara o infirmieră – cel puţin aşa bănuieşte – i-a furat banii din buzunar în timp ce ea năştea.

„Când m-am internat la Odobescu, eram în sala de naşteri, asistentele au venit noaptea să mă avertizeze să îmi pun geanta sub pernă că tocmai le sunase portarul să le spună că s-a internat sa nască o ţigancă dintre cele care fură în tramvaie.

Mi s-a părut amuzant şi groaznic în acelaşi timp”, povesteşte o altă concitadină. De departe cea mai răvăşitoare poveste este cea a unei femei care îşi aminteşte cum prietena sa a fost jefuită pe câmd se afla la terapie intensivă, după o operaţie.

I s-au furat hainele (inclusiv indispensabilii), lăsându-i-se doar papucii… Să nu credeţi că prin spitale sunt ocoliţi medicii, şi ei au parte de nenumărate cazuri de furturi.

Se pare că hoţii urmăresc portofele şi poşetele, la fel ca în tramvaie. Uneori, intră mai mulţi într-un salon, eventual la „stingere”, şi se servesc cu ce apucă iar apoi pleacă.

Acesta este un fenomen cunoscut printre cadrele medicale, până şi medicii de familie îşi avertizează pacienţii care urmează să se interneze să aibă grijă de bunurile lor.

FOTO: arhivă