Exit Festival. Fatboy Slim anunţat ca headliner la Sea Dance Festival de la Jaz Beach!

Unul dintre cei mai mari producători şi DJ din toate timpurile, Fat Boy Slim va fi headlinerul ediţiei din acest an a Sea Dance Festival din Muntenegru, pentru vineri, 14 iulie. Mega hit-urile ca The Rockafeller Skank, Eat, Sleep, Rave, Repeat, „Right Here, Right Now, Praise You vor rasuna pe malurile golfuletului turcoaz de langa orasul istoric Budva.

Publicul va avea ocazia sa se bucure de o calatorie muzicala ce ii va duce prin diferite stiluri, de la funk, house, techno la electro, hip-hop si rock and roll, toate stranse intr-un show energetic marca Fat Boy Slim. Cunoscut pentru set-urile sale legendare, castigator al unui premiu Grammy, trei BRIT Awards si 10 MTV Awards, inclus in lista celor cincizeci de artisti pe care trebuie sa ii vezi live inainte sa mori de catre revista Q, Fat Boy Slim vine la Sea Dance Festival dupa ce s-a numarat printre headlinerii de la festivaluri precum Glastonbury si Tomorrowland, dar si festivalul-mama al Sea Dance, celebrul EXIT.

Tot de la EXIT petrecerea de la Budva imprumuta si legenadra scena No Sleep, care va fi inglobata in proiectul Sea Dance pentru prima data in acest an, line-up incluzand unele dentre cele mai interesante nume ale zonei underground: Amelie Lens, Denis Horvat, South London Ordnance, Space Dimension Controller, alaturi de unii dintre cei mai importanti artisti locali si regionali.

In ultimele trei decenii, Normal Cook a fost considerat unul dintre cei mai buni DJ ai lumii. Este singurul muzician care a reusit sa ajung No. 1 cu trei single-uri provenite din trei proiecte ce l-au surprins in iposaze diferite. In calitate de chitarist in “The Housemartins”, a vrajit publicul din intreaga lume cu hit-ul “Caravan of Love” (1986) si a reusit acelasi lucru si ca membru al Beats International cu single-ul „Dub Be Good to Me” (1990). Ca artist solo, a devenit faimos cu Praise You (1999). Cu albumul sau de debut, „Better Living Through Chemistry”, s-a consacrat ca artist de top, iar hit-ul „Everybody Needs a 303” a castigat admiratia fanilor din intreaga lume. Cel de-al doilea album, „You’ve Come a Long Way” a castigat discul de platina, single-urile “The Rockafeller Skank” si „Praise You” fiind incluse pe acesta si aducandu-i faima si in Statele Unite. Piesa „Weapon of Choice”, ce l-a avut pe legendarul actor Christopher Walken in videoclip a marcat lansarea celui de-al treilea material discografic, „Halfway Between the Gutter and the Stars” in 2000. Zece ani mai tarziu, a lansat albumul si musical-ul rock, „Here Lies Love „, in colaborare cu David Byrne Joins, ca un omagiu pentru prima doamna a statului Filipine, Imelda Marcos.

Scena No Sleep de a Sea Dance va aduce in fata publicului cateva dintre artistii importanti ai zonei underground. In aceeasi zi cu Fatboy Slim, venind tot din Marea Britanie, publicul poate face cunostinta cu proiectul Space Dimension Controller, ale carui show-uri legendare de la Boiler Room (Dekmantel and Ava Fest) aduce lolalta influente din Detroit si Chicago, contopindu-le cu cele din Belfast. In aceeasi seara, Denis Horvat, “arma secreta” a label-ului la care se afla si Dixon, Innervision, va debuta la Sea Dance.

In seara urmatoare, cei prezenti la festival vor avea ocazia sa faca cunostinta cu star-ul muzicii techno belgian, Amelie Lens, care a explodat pe scena muzicii electroice dupa o serie de set-uri explozive la mari evenimente din intreaga lume. Amelie este DJ rezident la club Labyrinth si pune muzica adesea la Fuse, ca invitata a altor nume belgiene de scuces, printre care si Charlotte de Witte ce se va regasi pe scena No Sleep de la EXIT.

In aceeasi seara, Sea Dance Festival il va gazdui pe producatorul britanic de muzica techno, South London Ordnance, care a reusit sa primeasca sustinerea unor artisti de top precum Sven Vath, Surgeon, Marcel Dettmann si Adam Beyer. Sound-ul sau este unul neobisnuit, intrucat combina sunete retro eruopene, cum ar fi “cold-wave” sau “early-disco” Italian cu sound-uri techno foarte actuale.

Noptile albe de pe coasta dalmata ii va aduce in fata publicului si pe o multitudine de artisti croati, sarbi si munte-negreni, printre care: Insolate, Filip Xavi, TKNO, Millok, M-Tech, P.S, Rayo, Proximus, Gav, Raven, Dino R, Buba, Jan De R, Bodzie, Soft 85, Iks-Oks si Darko Milosevic.

Anul acesta uneste patru festivaluri regionale intr-un concept unic: EXIT Summer of Love 2017. Primul, in ordine cronologica, va fi Sea Star, ce va avea loc pe 26 si 27 mai in Umag, urmat de Revolution Festival, la Timisoara, pe 2 si 3 iunie iar imediat dupa EXIT, ce va avea loc in perioada 5-9 iulie, ne vom putea bucura de cea de-a patra editie Sea Dance Festival, intre 13-15 iulie.

Biletele sunt disponibile accesand acest link. Detalii despre transport si cazare pot fi gasite pe pagina agentiei de turism ce este partener oficial EXIT: ExitTrip OFFICIAL WEBSITE.