Exclusiv! Un medic din Timișoara și-a bătut copilul până l-a băgat în spital

Dacă ar exista o culegere de proverbe ilustrate, la zicala “Năravul din fire n-are lecuire” ar trebui să apară poza unui doctor din Timișoara. Îl cheamă Radu Blagoe, e chirurg la Spitalul Clinic CFR, acolo unde, o perioadă, a fost și manager interimar, dar, paradoxal, deși doctorii alină suferințele, dumnealui și-a făcut un obicei din a le provoca.

În 30 octombrie 2017, bătăușul în halat alb Radu Blagoe a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală. Pe românește spus, doctorul și-a călcat fosta iubită în picioare.

Mai mult, și-a băgat și doi amici în belea, Claudiu Andrei și Constantin Ciubotaru fiind condamnați, în același dosar, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, cei doi jurând strâmb în fața instanței și declarând că dom’ doctor nu și-a atins nici cu o floare partenera de viață. Minciunile ordinare ale trioului n-au avut succes în fața judecătorilor, astfel că Radu Blagoe și acoliții săi au fost condamnați definitiv.

Bătăușul în halat alb recidivează

Doar că medicul timișorean n-a învățat nimic din acest episod – de asta am și început povestirea cu proverbul de mai sus -, astfel că n-a trecut mult timp și bătăușul în halat alb și-a dat din nou în petic. De data asta, victimă i-a căzut propriul copil, A. (n.r. – protejăm printr-o inițială aleatorie prenumele minorului), în vârstă de 13 ani, care, în urma despărțirii dintre părinții săi, Radu Blagoe și Carolina Fodor, a fost încredințat de instanță tatălui. Mama sa, doamna Fodor, locuiește acum în Austria, împreună cu prietenul ei, dar vine regulat în Timișoara, în principal în week-end-urile în care îl primește pe A. de la doctorul Blagoe, dar nu numai, fiindcă îl vizitează și pe tatăl dumneaei, la domiciliul căruia, de altfel, au loc și întâlnirile dintre mamă și fiu.

S.O.S. de la sute de kilometri

În rest, mama și fiul discută zilnic la telefon, doar că vineri, 8 noiembrie, nu s-a mai întâmplat așa. O lăsăm acum pe doamna Fodor să povestească: “Vineri, am sunat pe telefonul fix de pe strada Dreptatea (n.r. – pe strada respectivă locuiește doctorul Blagoe împreună cu A.), ca sa vorbesc cu copilul. Era ora 20,05. A răspuns Radu Blagoe. L-am cerut pe copil la telefon. Mi-a spus că nu îl lasă să vorbească cu mine pentru că A. (n.r. – am înlocuit prenumele copilului cu inițiala aleatorie) este pedepsit pentru că a luat note proaste la școală. Mi-a spus că nu voi vorbi cu copilul două săptămâni. Am insistat să vorbesc cu copilul, dar fără succes. După această convorbire mi-am deschis internetul pe telefon și am văzut mesajele de ajutor pe care A. mi le-a trimis și pozele (n.r. – doamna Fodor i-a lăsat copilului un telefon mobil pentru situații de urgență, de care doctorul Blagoe nu știa, iar A. i-a scris mamei sale pe Facebook că a fost bătut de tatăl său, implorând să fie ajutat, și i-a trimis pozele cu ochii umflați de la lovituri și o ureche inflamată de cât s-a tras de ea).

Urmele loviturilor se vedeau şi după trei zile

Îngrozită, am sunat la Telefonul Copilului și am rugat-o pe doamna care a răspuns să ne ajute. I-am zis de poze și de mesaje. Doamna m-a asigurat că va merge imediat la adresa unde se afla copilul, însoțită de poliție. Eu mă aflam în Austria. Am ținut legătura cu doamna de la Protecția Copilului și așa am aflat ce s-a întâmplat în continuare (n.r. – A. a fost dus cu Salvarea la Spitalul de Copii <<Louis Țurcanu>>). Am urcat în mașină și am venit în țară. La 112 a sunat tatăl meu și astfel a mers și Salvarea. La ora 5 dimineața am ajuns la Protecția Copilului și, după ce am scris o declarație, am mers împreună cu doamna respectivă la spital, la copil”.

Dar cum sunau mesajele trimise de copil, de s-a urcat doamna Fodor instantaneu în mașină și a plecat din Austria spre Timișoara în crucea nopții? Păi cam așa ceva: “Ajută-mă, mama! Spune-i lui bunu… repede… te rog… să sune la 112… să vină Poliția… te roooog… pe mine mă dor coastele de nu mai pot… mă doare când respir!”. Iar pozele erau și ele sugestive, cu ochii umflați și o ureche roșie și inflamată, acestea fiind doar urmele vizibile, fiindcă, la spital, A. le-a spus doctorilor și mamei sale că tatăl său l-a lovit și în coaste și l-a dat și cu capul de zid.

Amenințări puse în practică

Toate astea – ne-a precizat doamna Fodor – pentru un 6 la istorie și un 7 la limba latină, note considerate prea mici de tatăl copilului, care a decis să-l pedepsească în modul acesta pe fiul său. De altfel, puștiul mai fusese amenințat și în trecutul apropiat de doctorul Blagoe cu “înmuiatul spinării”, în cazul în care va lua note mici la școală, iar acum bărbatul în vârstă de 62 de ani a transpus amenințările în fapte.

Chirurg ș i bătăuș profesionist

Exact așa a pățit și mama copilului, Carolina Fodor: a fost amenințată explicit cu bătaia, iar apoi a fost călcată în picioare. Redăm stenograma unei discuții între cei doi, publicată de ziarul nostru în data de 19 ianuarie 2017, în articolul intitulat “Un medic din Timişoara şi-a ameninţat fosta iubită că o va bate în aşa fel încât sechelele cu care aceasta va rămâne să nu poată fi demonstrate de medicina legală”: “Carolina Fodor: De aia m-ai amenințat cu bătaia aseară? Radu Blagoe: Da. C.F.: Da? De ce? R.B.: Pentru că ți-am spus niște lucruri și nu vrei, așa, știi… din ură… C.F.: Și cu bătaia se rezolvă? R.B.: E singurul lucru de care ți-e ție frică, restul, orice argument… C.F.: Și nu ți-e frică, dacă mă bați, că o să iasă rău de tot? R.B.: Pentru cine? Pentru mine sau pentru tine? C.F.: Pentru mine de ce? R.B.: Păi s-ar putea să rămâi cu sechele… C.F.: Adică? R.B.: Treaba mea. Sechele care nu se pot demonstra la medicină legală, deșteapto! C.F.: Adică? R.B.: Adică nu, să nu vezi, să nu trăiești și să vezi, să nu spun că trăim și vedem… Deci singura care-ți poate face vreun bine e medicina legală și, dacă aia nu poate demonstra nimic, rămâi mofluză! Că și eu am făcut medicină legală și… aia nu se demonstrează, aia nu se demonstrează, aia nu se demonstrează… C.F.: Da, deci tu mă bați în așa fel, încât n-o să se vadă și n-o să pot să te reclam. R.B.: Îhî, ca să-ți intre bine la gulie! Ferească Dumnezeu să ajungem acolo…”.

Domnul doctor e la un pas de pușcărie

Așadar, expertul în loviri al Spitalului Clinic CFR Timișoara a ieșit, din nou, la rampă, iar acest nou episod l-ar putea trimite cu adevărat după gratii pe doctorul Radu Blagoe. Nu de alta, dar medicul timișorean și-a bătut copilul în interiorul termenului de încercare de patru ani stabilit de instanța care l-a condamnat la un și jumătate de închisoare cu suspendare pentru fapta anterioară, vătămarea corporală a mamei băiatului, doamna Carolina Fodor. Ca atare, dacă în urma unui proces penal, Radu Blagoe va fi găsit vinovat de instanța de judecată, el va intra, automat, în pușcărie.

Polițiștii Secției 3 încurajează agresorii?!

Revenind la incidentul violent de vineri noapte, în mod normal, conform legislației în vigoare, polițiștii Secției 3 care au ajuns la adresa de pe strada Dreptatea ar fi trebuit să emită un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile, care să-l vizeze pe bătăușul Radu Blagoe, astfel încât acesta să nu mai poată interacționa cu copilul pe care l-a amenințat și l-a bătut. Așa spune articolul 22 indice 1 din Legea 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie: “Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc”.

Cu toate că legea era suficient de clară, polițiștii Secției 3 nu au emis ordinul de protecție provizoriu nici vineri noaptea, nici sâmbătă, nici duminică, astfel că agresorul a putut să vină la spital și să facă presiuni asupra copilului, ca acesta să nu spună tot ce s-a întâmplat. Dacă polițiștii Secției 3 și-ar fi făcut datoria, atunci bătăușul în halat alb n-ar mai fi avut cum intra în salonul de spital. Abia luni seară, după ce avocatul mamei copilului, Adrian Sperneac, le-a pus în vedere polițiștilor Secției 3 că respectarea legii nu este facultativă, ci obligatorie, aceștia au emis ordinul de protecție provizoriu.



O dată în plus, polițiștii Secției 3 au jucat la trecerea timpului, așa cum au făcut și în cazul precedent în care a fost implicat doctorul Radu Blagoe, când, deși lucrurile erau clare și probele indubitabile, dosarul nu ajunsese în instanță după aproape trei ani de “cercetare penală”… După mediatizarea cazului, însă, întreaga procedură judiciară s-a accelerat subit, iar urmarea o cunoașteți deja.

Agresorul se ascunde în spatele avocaților

L-am sunat astăzi, 11 noiembrie, pe medicul Radu Blagoe, care ne-a precizat că nu poate vorbi, dar că ne va suna mai târziu. Nu ne-a sunat, dar ne-a expediat ulterior un mesaj telefonic în care ne solicita să luăm legătura cu avocata dumnealui. I-am răspuns, tot printr-un SMS, că nu vom suna nici o avocată, ci că așteptăm punctul dumnealui de vedere referitor la ceea ce s-a întâmplat în seara zilei de vineri. De data aceasta nu ne-a mai răspuns. Probabil e ocupat cu găsirea altor doi martori binevoitori gata să jure că dom’ doctor a avut doar o discuție amicală cu copilul său, nimic mai mult…