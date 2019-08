EXCLUSIV! O actriţă celebră îi trimite periodic câte 5.000 de euro unui timişean, pentru o cauză nobilă

La Peciu Nou, undeva la ieşirea din comună, un om cu suflet mare şi dragoste pentru animale a pus bazele unui adăpost pentru câini.

Romulus Sale iubeşte patrupedele încă de când era copil. A crescut, aşa cum îi place să spună, la ţară, şi mereu a fost înconjurat de necuvântătoare. În urmă cu 20 de ani, când s-a înfiinţat organizaţia neguvernamentală „Casa Câinelui”, Romulus Sale s-a prezentat conducerii de atunci şi a întrebat cu ce poate să ajute. I s-a spus că poate contribui cu bani, hrană şi muncă fizică.

A fost mereu prezent la acţiunile organizaţiei şi de multe ori se ducea pe la unităţile de alimentaţie publică şi restaurante pentru a face rost de mâncare pentru căţei. „Implicându-mă tot mai mult, cu timpul membrii organizaţiei Casa Cânelui au decis să mă numească preşedinte”, spune Romulus Sale.

„Visul meu, un adăpost nou”

Mult timp, câinii adunaţi de pe străzi stăteau într-un loc impropriu, undeva în zona triajului, în cartierul Ronaţ. „Terenul nu ne aparţinea, iar proprietarul ne-a dat în judecată ca să evacuăm zona.

Am avut norocul să dăm de un judecător inimos, care m-a întrebat ce voi face cu animalele. I-am spus că lucrez la construcţia unui nou adăpost şi mi-a dat termen de şase luni pentru evacuare. Într-adevăr după jumătate de an, Casa Câinelui de la Peciu Nou era pe jumătate ridicată”, a precizat Romulus Sale.

Sprijin din Germania şi Elveţia

„Am pornit de la ideea că banii destinaţi câinilor sunt doar pentru ei. Aşa cred că am şi reuşit. A venit o echipă de la o televiziune germană, au filmat ce fac şi aşa au venit primele ajutoare. M-au întrebat de câţi bani am nevoie şi eu le-am spus că nu am nevoie decât de materiale de construcţie. Ei au plătit şi eu am construit. De atunci am tot fost filmat în Germania, cred că au venit de 22 de ori”, afirmă timişeanul. Acum, pe lângă locurile amenajate, pentru carantină, de plimbare, birouri, „Casa Câinelui” are o clinică modernă şi multe depozite. În permanenţă există un medic veterinar şi voluntari din Germania şi Elveţia.

Hrană de la vedete internaţionale

Mare iubitoare de câini, Brigitte Bardot a vizitat, în urmă cu ceva timp, „Casa Câinelui” din Peciu Nou. A vrut să se implice şi a oferit bani, însă preşedintele organizaţiei a spus că nu are nevoie decât de hrană pentru animale. Periodic, fosta mare actriţă donează câte 5.000 de euro pentru căţei, bani cu care asociaţia cumpără hrană.

Maidanezii de pe stradă iau drumul străinătăţii

Maidanezii nu se numără printre câinii favoriţi ai românilor. Mulţi ajung pe stradă, pentru că stăpânii lor se plictisesc de ei sau nu vor să investească în tratamentul lor. Pe stradă, aceste animale flămânzesc, sunt lovite şi multe se înrăiesc. Loviţi, răniţi, bolnavi, câinii ajung la Romulus Sale, care le oferă adăpost şi tratament. De la cei mai tineri până la cei mai bătrâni, mici şi mari, sănătoşi sau bolnavi, toţi au un loc în acest mic paradis canin.

Pe vremuri, Sale a încredinţat câteva exemplare spre adopţie unor români, cunoştinţe bune. După ce a trecut un timp, a fost să vadă ce fac câinii. A fost şocat când l-a găsit pe unul dintre câini legat cu un lanţ, fără apă, altul a fost împuşcat, iar în cel de-al treilea stăpânul a băgat furca.

Plimbaţi de germani şi de elveţieni

La ora la care am ajuns, curtea adăpostului era plină cu fel şi fel de câini. Pufoşi, cu blana scurtă, negri, albi, gri, cu urechi mari sau ridicate, toţi foarte bine îngrijiţi.

Ne-au întâmpinat încă de la poartă, ne-au lătrat, dar imediat ce le-am vorbit şi i-am lăsat să ne miroasă, au început să dea din coadă în semn de bucurie. Romulus Sale a ajuns după câteva minute şi ne-a poftit să-i vizităm adăpostul. Încă de la intrare, zeci de câini ne-au înconjurat, aşteptând să-i mângiem.

Ceva mai încolo, câţiva voluntari din Germania şi Elveţia plimbau patrupedele. La „Casa Câinelului” e ordine. Cei mai tineri căţei stau într-o incintă anume, cei bătrâni într-un alt loc, iar cei nou veniţi sau bolnavi sunt în carantină şi sunt trataţi. Toţi beneficiază de condiţii bune, hrană, apă curentă, medicamentaţie şi tratamente. Există şi o clinică modernă, dinc are nu lipsesc medicamentele, vitaminele şi vaccinurile. Există şi un depozit imens în care se găsesc saci cu mâncare pentru căţei, dar acolo îşi duc existenţa câteva feline, pisicuţe frumoase care nu preferă compania câinilor.

Sute de câini în adăpostul de la Peciu Nou

Peste 400 de câini sunt adăpostiţi la Peciu Nou, printre ei găsindu-se şi unii care au fost maltrataţi. Am găsit acolo o căţeluşă din Timiş care a fost târâtă cu maşina, un animal frumos şi foarte blând, cu toate că a trecut prin multe suferinţe. Sunt multe animale, fiecare având câte o poveste tristă.

„De aici, toţi ajung în Germania şi Elveţia, la stăpâni iubitori”, ne-a precizat Sale.

Lunar e nevoie de 4,5 tone de hrană, iar banii pentru achiziţionarea acesteia provin din donaţii.

„Românii nu se înghesuie să ofere bani pentru patrupede şi când o fac, se întâmplă rar. În general, suntem ajutaţi de cei care au trăit în străinătate”, afirmă timişeanul.

În final, Romulus Sale ne-a spus: „Întotdeauna mi-am dorit ceea ce am acum. E un vis împlinit. Să-mi dea Dumnezeu sănătate, că pe restul le fac eu”.