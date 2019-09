EXCLUSIV! Impostorul protejat de mafia angajărilor din Primăria Timișoara și-a luat tălpășița

În urma lui au rămas polițe de asigurare malpraxis care cuprind date false și un prejudiciu de 130.000 de lei reprezentând salariile încasate nejustificat

Cronologic, lucrurile stau după cum urmează.

În primăvara/vara lui 2016, un timișorean îi semnalează primarului Nicolae Robu că un cetățean arab (acum în vârstă de 60 de ani), Abdul Kareem Abid Atya, absolvent tomnatic (în 2011) de facultate privată la Arad și medic rezident la Radiologie-imagistică, a fost angajat ilegal, în februarie 2016, de municipalitate și instalat ca medic școlar în cabinetul din incinta Universității de Medicină și Farmacie Timișoara (UMFT), deși nu era medic specialist în medicină de familie, așa cum prevede legislația în vigoare. Primarul Nicolae Robu îl trimite pe timișorean la plimbare, iar impostorul arab rămâne pe loc.

În toamna aceluiași an, 2016, în urma unei sesizări pe speța respectivă – posibil făcută de același timișorean -, procurorii timișoreni au deschis un dosar având ca obiect infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii. Șefii din Primăria Timișoara n-au nici o tresărire; au, probabil, toate motivele să spere în tergiversarea cazului.

Șase, vine presa!

Rodica Aurelian și cel pe care l-a angajat ilegal, Abdul Kareem Abid Atya

În primăvara lui 2017, intră în scenă “Renașterea bănățeană”, ziarul nostru publicând, în 12 mai 2017, articolul “Angajat ilegal, în martie 2016, de primărie, un doctor fără drept de practică profesează în inima medicinei timișorene!”. La fel ca în povestea cu ridichea uriașă, Abdul Kareem Abid Atya este ținut în brațe de Rodica Aurelian, care, la rândul ei, este protejată de primarul Nicolae Robu, astfel că banii din bugetul public se duc, în continuare, ilegal, în buzunarele cetățeanului arab, sub forma salariilor necuvenite.

Hoții strigă “Hoții!”

În vara lui 2017, auditorii Camerei de Conturi Timiș se autosesizează în urma articolului publicat de noi și verifică aspectele prezentate în ziar în timpul misiunii de audit anuale desfășurate la Primăria Timișoara. Totul se confirmă. Paradoxal, în conferința de presă din 7 iulie 2017, primarul Nicolae Robu iese la atac împotriva auditorilor Curții de Conturi și îi acuză pe aceștia de abuz în serviciu, pentru că au îndrăznit să solicite documentele emise în perioada desfășurării concursului de angajare a lui Abdul Kareem Abid Atya din februarie 2016. Să ne înțelegem: concursul a fost unul trucat, aranjat, cu câștigătorul știut dinainte, mascarada fiind organizată cu încălcarea flagrantă a legislației în vigoare. Într-un mod absolut halucinant, Nicolae Robu preia aberațiile Rodicăi Aurelian – cum că Abdul Kareem Abid Atya nu are nevoie de rezidențiat în medicina de familie pentru a profesa ca medic școlar – și le repetă jurnaliștilor prezenți, oftând chiar exasperat că aceștia nu înțeleg că șefa Serviciului Resurse Umane este singura care are dreptate, iar toți cei care susțin contrariul nu știu ce vorbesc. Impostorul din incinta UMFT rămâne pe poziție și își încasează în continuare, ilegal, salariile din banii timișorenilor.

Noi mergem înainte

În toamna lui 2017, publicăm al doilea episod: Trișorii din Primăria Timișoara <<revoluționează>> sistemul de sănătate” (5.10.2017), în care dezvăluim un al doilea caz de medic angajat ilegal în Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară: nu numai că fosta asistentă medicală Alina Rosocha a fost promovată fără concurs pe postul de medic, dar acest lucru s-a întâmplat și fără ca doamna în cauză să aibă rezidențiatul! Vreme de patru ani (din toamna lui 2012 până în toamna anului 2016), dumneaei a profesat ca medic de familie fără să fi susținut examenul pentru gradul de medic specialist în medicina de familie! Exact ca „omologul” său de la cabinetul din incinta UMFT, Abdul Kareem Abid Atya!

Anchetă în bătaie de joc

În primăvara lui 2018, apare în “Renașterea bănățeană” al treilea episod: “Anchetă în ritm de mersul piticului la IPJ Timiș” (24.05.2018), în care am prezentat cum, solicitând Inspectoratului de Poliție Județean Timiș informațiile care pot fi făcute publice cu privire la cercetările efectuate în dosarul 921730/2016, am primit un răspuns prompt și previzibil: nu putem primi nici o informație, fiindcă procedura din timpul anchetei penale nu este publică. Deși, în aparență, nu ne-am ales cu nimic, de fapt, primisem răspunsul dorit: ancheta continua, la un an și jumătate de la deschiderea dosarului penal. În continuare, rezidentul arab angajat ilegal de Primăria Timișoara ca medic școlar își încasa salariile în mod nejustificat. La fel și cei care giraseră, prin acțiune sau inacțiune, impostura acestuia.

Procurorii sforăie pe dosar, în instanță totul e clar

În februarie 2019, după doi ani și jumătate de la deschiderea dosarului penal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara (PJT) ne răspunde senin că ancheta continuă “fără a exista suspiciunea rezonabilă că o anumită persoană a săvârșit respectiva faptă”! Asta în ciuda adreselor primite de procurori de la toate instituțiile medicale posibile și imposibile, care confirmau ilegalitatea săvârșită de Primăria Timișoara prin angajarea unui rezident la radiologie pe postul de medic școlar. Ne referim la Colegiul Medicilor Timiș, Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică Timiș, Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara, reprezentanții tuturor acestor instituții relevând impostura crasă în care se complăceau Abdul Kareem Abid Atya și angajatorul său, Primăria Timișoara, prin șefa Serviciului Resurse Umane, funcționara cu apartament în Tenerife, Rodica Aurelian. Deși aveau acces la toate documentele din dosarul de angajare al doctorului arab și aveau toate argumentele pentru a trimite speța în instanță, procurorii timișoreni au închis ochii, astfel că un caz ce putea fi rezolvat extrem de rapid nu a fost soluționat nici după trei ani. Abdul Kareem Abid Atya a continuat să își încaseze în mod nejustificat salariul în toată această perioadă. La fel ca procurorii care s-au ocupat de acest caz. Și încă un detaliu care ilustrează perfect noncombatul procurorilor timișoreni, care nu vor în ruptul capului să destructureze mafia angajărilor din Primăria Timișoara: în momentul în care PJT ne răspundea uluitor cum că nu există “suspiciunea rezonabilă că o anumită persoană a săvârșit respectiva faptă”, trecuseră deja două săptămâni de la emiterea hotărârii instanței de contencios-administrativ a Tribunalului Timiș, care stabilise, pe baza probelor din dosar, că Abdul Kareem Abid Atya fusese angajat ilegal de Primăria Timișoara! Adică, după doi și jumătate de la deschiderea dosarului penal, procurorii de la PJT încă nu aveau suspiciuni rezonabile că rezidentul arab era un impostor sadea, în vreme ce pentru judecătorii de contencios-administrativ totul a fost clar de la prima vedere. Concret: dosarul nr. 5291/30/2018, în care Municipiul Timișoara, primarul și consiliul local aveau calitatea de reclamanți, iar Camera de Conturi Timiș pe cea de pârât, a fost înregistrat la Secția de Contencios-Administrativ a Tribunalului Timiș în data de 14 noiembrie 2018; la primul termen, în 14 ianuarie 2019, instanța a amânat cauza pentru studierea dosarului administrativ, iar în data de 31 ianuarie 2019 a dat verdictul. Făcând un calcul sumar, ajungem la concluzia că procurorii nu aveau nici o suspiciune după doi ani și jumătate, în timp ce judecătorii aveau un verdict după doar două luni și jumătate! Nici după hotărârea Tribunalului Timiș, pronunțată în ultima zi din ianuarie, șefii din Primăria Timișoara n-au schițat vreun gest, ei protejându-l în continuare pe impostorul din incinta UMFT, care a încasat alte salarii nejustificate.

Dom’ primar o întoarce ca la Ploiești

La sfârșitul lunii august 2019, când am aflat despre hotărârea instanței de judecată, am publicat episodul patru: “Dezvăluirile <<Renașterii bănățene>>, confirmate de Tribunalul Timiș: un rezident arab la radiologie-imagistică a fost angajat ilegal de Primăria Timișoara ca medic școlar!” (26.08.2019). După ce i-am dat în vileag și am relevat faptul că impostura a fost calificată ca atare de însăși instanța de judecată, șefii din Primăria Timișoara au început să bată în retragere. Primarul Nicolae Robu a întors-o ca la Ploiești la conferința de presă ținută a doua zi după publicarea articolului nostru: “Eu, ca părere personală, v-am spus de atunci, mi se părea că nu este în regulă, dar șefa Serviciului de Resurse Umane susținea mereu că e o confuzie, că e vorba despre o altă legislație, pentru că un medic de medicină școlară nu este medic de familie și că mereu, și Curtea de Conturi, și toată lumea invocă legislația pentru medici de familie dar, de fapt, persoana respectivă nu e medic de familie. Mie mi se părea așa, de bun-simț, că ar fi fost firesc ca și acești medici școlari să îndeplinească aceleași condiții ca un medic de familie. Așa mi se părea mie de bun-simț și se pare că așa i s-a părut și judecătorului”. Tentativa primarului de a drege busuiocul este contrazisă de memoria internetului: în conferința de presă din 7 iulie 2017, în care i-a atacat pe auditorii Camerei de Conturi Timiș exact pe această speță, Nicolae Robu n-a spus în nici un moment “Mi se părea de bun-simț ca medicii școlari să îndeplinească aceleași condiții ca un medic de familie”, ci dimpotrivă, a apărat-o cu vehemență pe Rodica Aurelian! Dar nu trebuie să ne credeți pe noi pe cuvânt, căutați pe pagina de Facebook a domnului Robu conferința de presă din 7 iulie 2017 și vă veți lămuri.

“Case closed”

Săptămâna trecută, în urma publicării articolului nostru și ulterior conferinței de presă a primarului Robu, Abdul Kareem Abid Atya a dispărut din cabinetul medical din incinta Universității de Medicină și Farmacie Timișoara, surse oficiale din cadrul UMFT declarându-ne că medicul arab a demisionat. Evident, omul n-ar fi făcut nici acum gestul ăsta, dar a fost forțat, probabil, de protectorii săi, care au simțit că nu mai au loc de întors…

Câinele de pază al democrației și-a făcut datoria

Aceasta a fost derularea cronologică și în linii mari a evenimentelor în acest halucinant caz de impostură în care șefii din primărie au mers până în pânzele albe pentru a-l mușamaliza, în timp ce procurorii timișoreni au dat o probă crasă de incompetență și miserupism. Abdul Kareem Abid Atya s-ar fi aflat și astăzi, bine-mersi, în cabinetul din incinta UMFT și ar fi încasat ilegal bani frumoși, dacă noi n-am fi scris și dacă auditorii Camerei de Conturi Timiș nu s-ar fi autosesizat în urma articolului nostru. N-ar mai fi existat nici un proces pe această speță și, pe cale de consecință, nici o hotărâre a Tribunalului Timiș care să confirme cele scrise de noi și constatate de Curtea de Conturi.

Curtea de Conturi își continuă verificările

OK, adevărul a triumfat și impostorul a plecat. Dar asta nu este suficient, cineva trebuie să plătească pentru ilegalitățile comise în acest caz, ba chiar să acopere și gaura lăsată în bugetul local, reprezentată de salariile încasate nejustificat de medicul arab.

În acest al cincilea episod, vă vom prezenta pasaje semnificative din raportul întocmit de auditorii Camerei de Conturi Timiș, care s-au aflat, în această vară, în control la primărie, aceștia continuând să aprofundeze și să probeze ilegalitățile făcute de funcționarii Serviciului de Resurse Umane în cazul angajării medicului arab Abid Atya. Capitolul din raportul de audit în care sunt prezentate aceste mașinațiuni este intitulat “Efectuarea de cheltuieli de personal din bugetul local pentru plata drepturilor de personal acordate unui medic fără drept de liberă practică”.

Polițe de asigurare cu date false

După repetate fofilări și tergiversări marca Rodica Aurelian, angajații Serviciului de Resurse Umane le-au pus la dispoziție auditorilor Curții de Conturi actele existente în dosarul de angajare al lui Abdul Kareem Abid Atya. Printre ele s-au aflat și polițele de asigurare de răspundere civilă profesională (Malpraxis) încheiate de medicul arab, în perioada 2017-2019, cu două firme de asigurări, polițe care cuprind date eronate, false!

Astfel, în polița emisă în 2 martie 2017 de firma City Insurance – agenția Timișoara și valabilă până în dată de 2 martie 2018, scrie că domnul Abid Atya se încadrează la profesia „medici de medicină generală / medici de familie și medici de medicină generală”, în condițiile în care omul era doar medic rezident în anul II la Radiologie-imagistică, n-avea nici în clin, nici în mânecă cu medicina de familie! Sintagma “medici de medicină generală” îi are în vedere, exclusiv, pe absolvenții de medicină anteriori anului 2005, ceea ce nu este cazul medicului arab, care a terminat facultatea la universitatea particulară “Vasile Goldiș” din Arad în 2011.

Așadar, cum a putut încheia Abdul Kareem Abid Atya o poliță de asigurare în calitate de medic specialist în medicină de familie, când el nu putea prezenta agentului de asigurări nici un document care să-i ateste această calitate?!

Situația s-a repetat în 22 februarie 2018, când rezidentul Abid Atya încheie polița de asigurare anuală valabilă în perioada 2.03.2018 – 1.03.2019 cu firma Euroins – agenția Arad 1, tot în calitate de “medic specialist în medicină de familie”, respectiv în 5 februarie 2019, când firma City Insurance – agenția Timișoara emite polița de asigurare malpraxis valabilă în perioada 2.03.2019 – 1.03.2020 cu “medicul de familie” Abdul Kareem Abid Atya.

Același asigurator emite, două luni mai târziu, o altă poliță pe numele medicului arab, valabilă în perioada 28.05.2019 – 27.05.2020, în care, însă, Abid Atya nu mai figurează drept medic de familie, ci medic specialist în radiologie, imagistică, radioterapie, recuperare! Motivul: la puțin timp de la emiterea poliței din 5 februarie, Abid Atya a intrat în posesia certificatului de medic specialist în Radiologie-imagistică medicală eliberat în 22 aprilie 2019 de Ministerul Sănătății, pe baza rezidențiatului efectuat în perioada 16.03.2015 – 16.03.2019.

Deci abia în aprilie 2019 a devenit domnul Abid Atya medic specialist, dar nu în medicină de familie, ci în radiologie-imagistică, așa că tot nu ar fi avut voie să profeseze ca medic școlar.

Un lucru este clar: faptul că Abdul Kareem Abid Atya a încheiat polițe de asigurare în care a menționat, în mod eronat, că este medic specialist în medicină de familie denotă că atât el, cât și protectoarea sa, Rodica Aurelian, erau conștienți de la bun început că doar medicii de familie pot profesa ca medici școlari! Investigația jurnalistică demarată de noi în primăvara lui 2017 a luat-o prin surprindere pe madam Aurelian, care, deși avea în dosarul personal al lui Abid Atya polițele de asigurare încheiate de acesta în calitate de “medic specialist în medicină de familie” (în condițiile în care omul era doar medic rezident în Radiologie-imagistică medicală), a fabricat gogoașa umflată cum că nici vorbă să fie obligatoriu rezidențiatul în medicină de familie pentru ocuparea postului de medic școlar! Iar primarul Robu i-a preluat din voleu aberațiile și le-a servit jurnaliștilor, deși era de natura evidenței că doamna Aurelian explică de-ngheață Bega…

Prejudiciu de 127.000 de lei

Concluziile auditorilor Camerei de Conturi Timiș sunt implacabile: “În concluzie, se reține faptul că pe parcursul întregului an 2018 și până în prezent autoritatea locală a înscris în statele de plată din perioada decembrie 2017 – decembrie 2018 și din perioada ianuarie – mai 2019 drepturi salariale aferente medicului Abid Atya Abdul Kareem și a continuat să mențină fără bază legală în cererile de finanțare adresate către Direcția de Sănătate Publică, integral, sumele privind drepturile acordate acestuia, deși DSP Timiș nu a dat curs solicitării, având în vedere că persoana în cauză nu deține drept de liberă practică, în aceste condiții entitatea suportând din bugetul local al municipiului, plata drepturilor salariale lunare în sumă totală brută de 127.065 lei” -, iar măsurile impuse municipalității sunt clare: “Stabilirea întinderii prejudiciului și luarea măsurilor de recuperare integrală a acestuia reprezentând drepturi salariale necuvenite, respectiv: (…) venituri totale brute de natură salarială plătite din bugetul local în perioada ianuarie 2018 – iunie 2019 în cazul unui medic care nu are drept de liberă practică”.

Așadar, deoarece Direcția de Sănătate Publică Timiș a refuzat să acopere salariul doctorului arab – în condițiile în care toate salariile medicilor școlari sunt asigurate din bugetul Ministerului Sănătății -, primăria a preferat să îi plătească impostorului salariul din bugetul orașului, adică din banii timișorenilor, în loc să îi desfacă urgent contractul de muncă! Și asta pentru că șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian, și-a asumat în scris, așa cum a declarat primarul Nicolae Robu, că angajarea rezidentului arab este perfect legală și că toți ceilalți – Ministerul Sănătății, DSP Timiș, Colegiul Medicilor, “Renașterea bănățeană”, Camera de Conturi Timiș – se află în eroare.

Rodica Aurelian și-a asumat, tot ea trebuie să achite nota de plată

Ei, bine, a sosit ora decontului. Suntem conștienți că Rodica Aurelian nu va fi demisă niciodată de Nicolae Robu, pentru că funcționara cu apartament în Tenerife îl are la degetul mic pe dom’ primar, după ce le-a rezolvat atâtea sinecuri piloșilor din partid, incompetenți și fără experiență, dar măcar prejudiciul trebuie să-l acopere! La valoarea dumneaei, 27.000 de euro sunt un mizilic, renunță la două-trei vacanțe prin resorturi exclusiviste și gata. Nu poți să îți asumi că totul e OK, să îi faci pe toți proști în față și apoi prejudiciul să îl acoperim tot noi, timișorenii. Eventual, la câți piloși a angajat în primărie, madam Aurelian poate organiza rapid o chetă printre ei și strânge suma în doi timpi și trei mișcări. Succes!