Erlend Krauser şi Nicu Covaci, pe scena festivalului „WolfBlues”

S-au scurs patru decenii de la momentul decisiv – clipa în care Erli Krauser, un violonist strălucit de 19 ani din Timișoara, îi spunea „Da” lui Nicu Covaci și părăsea România, închis într-o boxă Marshall, fără să știe unde va ajunge, pentru cât timp și de ce…

La 40 de ani de la fuga care a speriat regimul comunist și care avea să transforme trupa Phoenix într-un adevărat mit, Erlend Krauser se întoarce și va cânta pentru prima dată alături de Nicu Covaci. La 55 de ani de Phoenix, pasărea de foc se încarcă, din nou, cu penele celor ce i-au dat nume, dar și cu cei cărora le-a dat un nume la rându-i… Și dintre toți cei care i-au fost spirit, de Erlend îi era, poate, cel mai dor…

„Patru decenii de Germania, de carieră strălucită, de trăire pe cele mai mari scene ale lumii, și totuși, o rădăcină care nu poate fi uitată. Să îi urăm lui Erli bun-venit acasă așa cum numai noi știm, pe scena din Poiana Lupului, în data de 29 iulie! De rămas, mai mult ca oricând în ultimii 40 de ani, va rămâne!”, subliniază liderul legendarei trupe Phoenix, anunţând că Erlend Krauser îi va fi alături pe scena celei de-a doua ediţii a Festivalului „WolfBlues”, împreună cu A G Weinberger, Vlady Săteanu și Flavius Hosu. Manifestarea va avea loc în Poiana Lupului (Gărâna – Wolfsberg, Semenic, Caraș-Severin) în zilele 28 și 29 iulie. Desfășurat sub titulatura „Friendly Blues and Roll Festival”, evenimentul își propune să păstreze și în acest an ideea unor întâlniri memorabile și să aducă din nou în faţa publicului meloman cei mai buni muzicieni rock şi blues.

„WolfBlues reprezintă un concept unic pe piața din România pentru că, dincolo de concertele inedite, a avut ca punct de plecare dorința lui Nicu Covaci de a crea un eveniment dedicat în primul rând artiștilor.

Scopul festivalului a fost acela de a le oferi acestora un spațiu în care muzica să le aparțină în întregime, un eveniment în cadrul căruia să se poată exprima dincolo de limitele impuse de genul muzical care i-a consacrat, un prilej de a relua vechi prietenii cu diferiți colegi de breaslă. Pentru că ediția din 2016 a fost bine primită de public și s-a bucurat de numeroase cronici pozitive, WolfBlues revine la final de iulie ca o întâlnire amicală anuală a artiştilor, rară în peisajul muzicii românești”, afirmă organizatorii.

„WolfBlues – Friendly Blues’n’Roll Festival” va cuprinde opt concerte în două seri consecutive. Din line-up-ul festivalului fac parte atât muzicieni celebri ai scenei blues, cât și prieteni din zona muzicii rock care vin la Gărâna să cânte blues: Călin Pop de la Celelalte Cuvinte, Iulian Vrăbete de la Holograf, Bujor Hariga de la Pro Musica, Nicu Covaci, liderul formaţiei Phoenix, precum și Erlend Krauser, membru marcant al istoriei acestei trupe. Evenimentele vor fi precedate de workshopuri desfășurate în timpul zilei. Vineri, 28 iulie, publicul va avea parte de recitalurile susţinute de Axis (Serbia), Vali SirBlues Răcilă, Nightlosers (România), Blues Alliance, Rareș Totu feat. Dean Bowman (SUA), Călin Pop (România), Nick Krakovszki (SUA), Marcian Petrescu şi Andrei Cerbu (România). Sâmbătă, 29 iulie, pe scenă vor urca Rock Abil by Bujor Hariga, Berti Barbera & Nicu Patoi, Hot Leeks (Iulian Vrăbete, George Baicea, Vali Vătuiu, Paul Negoiță). Erlend Krauser (Germania) va cânta alături de Nicu Covaci, Vlady Săteanu, Flavius Hosu şi de invitatul special A G Weinberger.

Copiii sub şapte ani vor avea acces gratuit la concerte, iar cei cu vârste cuprinse între şapte şi 14 ani vor putea achiziţiona bilete cu reducere de 50 la sută.