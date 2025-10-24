Doi elevi din Timișoara au contribuit la rezultatul fabulos obținut de lotul de juniori al României la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică!

* Alexandru Kelemen („Moisil”) a obținut o medalie de aur și locul întâi absolut, iar Șerban Brindescu (Gimnazială 16) și-a adjudecat o medalie de argint.

* În total, lotul tricolor a strâns șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz.

„Șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz pentru România, la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAA Jr) 2025, găzduită chiar de țara noastră!

Felicitări,

Kelemen Alexandru, Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara (clasa a X-a), medalie de aur, best Blind Map, best Theory și Locul I Absolut

Butnaru Matei, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani (clasa a X-a), medalie de aur

Amariei Robert Cristian, Liceul Teoretic „Sf. Nicolae” Gheorgheni, Harghita (clasa a X-a), medalie de aur și best Observational

Toncu Vlad, Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, București (clasa a IX-a), medalie de aur

Tesileanu Mihai, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Pitești (clasa a IX-a), medalie de aur

Dragomir Tudor Ioan, Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte (clasa a IX-), medalie de aur

Voicu-Olteanu Albert Alexandru, Colegiul Național „I. C. Brătianu”, Pitești (clasa a IX-a), medalie de aur

Brindescu Șerban Mihai, Școala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu”, Timișoara (clasa a VIII-a), medalie de argint

Litcanu Daria Tiana, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași (clasa a IX-a), medalie de argint

Băieșu Sebastian Mihai, Școala Gimnazială ” Excelsis”/Centrul Județean de excelență, Ploiești (clasa a VII-a), medalie de bronz

Alături de elevi au fost Team Leaderii:

– drd. George Prodan, Institutul de Astrofizică, Insulele Canare

– Anca Cătălina Marian, Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj

România a participat cu două echipe a câte 5 elevi fiecare.

Selecția loturilor s-a realizat la Suceava, de către Universitatea Ștefan cel Mare Suceava , Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică CYGNUS în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava. Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educației si Cercetării a fost asigurată de prof. Naghi Elisabeta Ana, iar cea științifică de către prof. Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și de prof. Cristian Pîrghie, de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

Competiția, care s-a desfășurat în perioada 18-25 octombrie 2025 în România, la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, cu participarea a 20 de țări din toată lumea, a constat în susținerea a 3 probe: teoretică, practică (de observații cu telescopul), proba de Sky map (harta mută).

Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – fazele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții.

Felicitări elevilor, profesorilor lor și părinților, pentru sprijin necondiționat!

Mulțumim tuturor celor implicați, pentru eforturile depuse în organizarea acestei ediții a olimpiadei!”, a transmis Ministerul Educației, pe pagina de Facebook.