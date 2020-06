Doctorul Virgil Păunescu, pus la zid de colegii de breaslă din Timişoara

Medicii timișoreni se dezic de prof. dr. Virgil Păunescu, ajuns recent în atenția publică după ce a susținut că și-a administrat un vaccin anticoronavirus aflat în lucru în laboratoarele de la Oncogen, centru pe care îl conduce.

Recent directorul Oncogen a șocat din nou: ”Tratamentul pe care îl aplică România este apă de ploaie, toate antiretroviralele alea nu au niciun efect. Singurul medicament eficient este anticoagulantul, dar într-o doză serioasă, și plasma de la pacienții vindecați. Asta este tot. Antiretroviralele alea care costă enorm, că este Big Farma, big marketing, sunt echivalentul unui paracetamol, numai că te doare mai puțin stomacul.

Pentru toate medicamentele introduse în schemele de tratament pentru Covid nu există nicio dovadă științifică referitoare la faptul că ar avea vreun efect. OMS-ul face niște recomandări, iar când se ajunge la nivel național, în baza recomandărilor OMS, autoritățile emit protocoale care devin obligatorii.

Faptul că avem un număr foarte mare de morți comparativ cu țările vecine înseamnă că ceva nu este în regulă cu protocoalele de tratament. Eu aș face și un studiu cu anticoagulante și la pacienții asimptomatici, care s-ar putea să fie, cel puțin unii dintre ei, de a face tulburări de coagulare, dar care nu sunt evidențiabile la analize.

Tulburările de coagulare au fost însoțite de teste de laborator normale, asta am observat. Este un mecanism care nu este cunoscut încă. Pacientul este posibil să se afle într-un pericol iminent, dar nu se manifestă. Noi am pus un proiect de cercetare pentru a vedea care este cantitatea minimă de plasmă autoimună care ar putea fi administrată în scop protectiv la personalul vulnerabil, adică cel medical cu o anumită vârstă.

Pentru că administrarea plasmei le oferă o protecție de trei săptămâni, atât cât rezistă anticorpii din plasmă, iar în aceste trei săptămâni, dacă omul se infectează, se va vaccina natural, făcând o formă foarte ușoară a bolii, el fiind protejat într-o anumită măsură”.

Replică doctorilor timișoreni nu a întârziat. „Medicii specialiști ai Spitalului Clinic de Boli Infecțioase <<Dr. Victor Babes>> Timișoara se delimitează de afirmațiile dl. prof. Virgil Paunescu prin care susține ca terapia anticovid folosită in spitale este apa de ploaie și prin care se irosesc bani.

Reamintim comunității importanta respectării tuturor regulilor de prevenire a îmbolnăvirilor și a prezentării precoce la spital in caz de infectie pentru instituirea terapiei in fazele incipiente ale bolii”, a transmis medicul Virgil Musta, purtător de cuvânt al unității sanitare.

Și conducerea Spitalului Județean Timișoara, superioară ierarhic șefului Oncogen, a reacționat.

„Ca urmare a declarațiilor în spațiul public ale prof. dr. Virgil Paunescu cu privire la tratamentul împotriva noului coronavirus, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență <<Pius Brînzeu>> din Timișoara face următoarele precizări: întreg personalul medical al instituției se delimitează de afirmațiile făcute de prof. dr.Virgil Paunescu; considerăm că specialiștii în domeniu patologiilor Infecțioase sunt îndreptățiti să ofere tratamentul de specialitate pacientilor infectați cu coronavirus; numărul uriaș al pacienților vindecați de acest virus demonstrează în mod indubitabil că ceea ce fac medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase <<Dr. Victor Babes>> din Timișoara este un real succes și demonstrează profesionalismul lor precum și eficacitatea tratamentului; Spitalul Județean Timișoara face apel la rațiunea tuturor de a discerne lucrurile și de a avea încredere, în continuare, în specialiștii care fac eforturi uriașe pentru a gestiona această situație delicată nu numai pentru România cat și pentru întreg mapamondul”, a transmis managerul as. univ. dr. Raul Pătrașcu.