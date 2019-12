Singur Acasă a fost lansat în 1990, insa abia după un sfert de secol cineva a sesizat un detaliu extrem de interesant. CITEȘTE ȘI: Un simbol al Aradului a fost distrus în timp ce se ridica bradul de Crăciun

Utilizatorul de Reddit matt01ss a postat pe contul sau un detaliu surprins doar daca opresti imaginea cadru cu cadru.



In momentul in care familia lui Kevin face curat in bucatarie, printre resturile aruncate la cos se afla si biletul de avion al lui Kevin.

Astfel, in momentul in care parintii isi impart biletele la masina, nu este sesizata absenta acestuia.