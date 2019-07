Destin tragic! Tatăl a murit într-un teribil accident, iar cei 10 copii ai săi au nevoie de ajutor

O familie din zona de vest a ţării a fost greu încercată de soartă și are nevoie de ajutor cât mai urgent. Tatăl a decedat recent într-un groaznic accident, în urma căruia a fost decapitat, lăsând în urmă 10 copii, dintre care doi sunt la protecția copilului.

Părinți nu au lucrat cu carte de muncă, mama a fost doar casnică și tatăl ajutor lucrător comercial. Venitul în casa era doar din partea tatălui și alocațiile celor 8 copii. Copii familiei Andonie, din comuna arădeană Horia, au nevoie după înmormântare de o casă mai mare unde să locuiască deoarece garsoniera unde trăiesc acum are 35 de metri pătrați și fiica cea mare părăsește sistemul de protecție deoarece are 19 ani și va veni și ea să locuiască cu frații ei. Mama nu știe sa scrie, iar copii din păcate nu au avut acces la educație, scrie newsar.ro.

„De curând iar de curând am făcut un apel umanitar către toți prietenii colegii voluntarii diferiți sponsori și muncitori să renovam întregul apartament de la A la Z. În decursul celor 5 zile, cu 5 muncitori și cu un interval orar de 55 de ore apartamentul a fost pus pe picioare adică: -Schimbat uși, geamuri, cimentat, parchetat, vopsit, cumpărată mobila peste tot și amenajat întregul apartament. Astăzi au un apartament dotat și aranjat la cheie. Problema cea mai mare și gravă este ca familia nu mai poate locui în acest apartament din cauza spațiului foarte mic. Apartamentul dorim să îl lăsăm fetei cea mare și ceilalți 8 copii sa locuiască într-o casa nouă cu bunica și cu mama. Pentru acest lucru am deschis un cont în euro și în lei pe numele mamei, iar până în prezent avem 21 de mii de lei. Am vorbit cu autoritățile locale, presa și câteva primarii să desfășurăm o gamă de acțiuni caritabile în care să strângem 40000 de mii de euro. Primăria din Vladimirescu ne mai pune la dispoziție 10000 de euro și mai avem nevoie de 25000 de euro. Numărul meu de contact este 0755503549”, spune un voluntar cu suflet mare care a ajutat această familie.

Cei care doresc să se implice, îl pot contacta la acest număr: 0755503549 sau pot dona:

Conturile sunt:

Titular:Viorica Onufrei

IBAN: RO892ZBR0000060021004238

Raiffaisen Bank

Cod swiftRZBRROBU

RON

Viorica Onufrei

IBAN: RO62ZBR0000060021004239

Raiffaisen Bank

Cod swift: RZBRROBU

EURO

Articol preluat de pe newsar.ro