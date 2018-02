Dan Negru, reacție după succesul românesc de la Berlin: „Băgaţi-vă Ursul de aur în fund!”

Timişoreanul Dan Negru a reacţionat vehement la ştirea că „Nu mă atinge-mă/Touch Me Not”, lungmetrajul de debut al Adinei Pintilie, a câştigat, sâmbătă seară, trofeul Ursul de Aur al celei de-a 68-a ediţii a Festivalului de Film de la Berlin. Negru este revoltat de faptul că temele pornografice sunt percepute ca artă.

„Bagati-va “Ursul de aur” in fund! Daca as posta aici imagini din film, FB mi-ar dezactiva contul. O femeie incearca sa-si vindece frigiditatea platind un barbat sa se masturbeze in fata ei. Si ala sta si se masturbeaza. Iaca filmu’. Stiu, nu inteleg eu masturbarea ca arta. Dar toti “Ursii de Aur” fac sali goale de cinema, filme ieftine cu curve si injuraturi vandute fraierilor drept arta. Pe piata libera, sunt falimentare, n-au public. Bagati-va “Ursii” in fund!”, scrie Dan Negru pe Facebook.

Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul „Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not”, la gala celei de-a 68-a ediţii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sâmbătă seară. Preşedintele juriului, regizorul Tom Tykwer, a declarat în introducerea câştigătorului premiului Ursul de Aur: „Vrem să decernăm premii nu numai pentru ce poate cinematografia şi pentru locul în care se află, ci şi pentru unde poate ajunge în viitor”.