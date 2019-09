“Curtea de Conturi nu este Dumnezeu!”. Dar Rodica Aurelian e?

După doi ani și o duzină de articole publicate pe acest subiect de “Renașterea bănățeană”, instalarea ilegală a Patriciei Chelbu-Goje în funcția de director interimar al Serviciului Public Creșe a fost constatată, recent, și de auditorii Camerei de Conturi Timiș, în timpul controlului pe care l-au efectuat în Primăria Timișoara.

Pentru noi n-a fost o surpriză, ci o confirmare a faptului că investigația noastră jurnalistică a fost una de calitate, bazată pe dovezi, pe documente, nu pe zvonuri, nu pe bârfe. Așa cum am avut dreptate și în cazul angajării ilegale a rezidentului arab Abdul Kareem Abid Atya pe postul de medic școlar, unde putea profesa doar un medic specialist în medicină de familie, lucru confirmat, la finele lui ianuarie, chiar de instanța de judecată, așa am avut dreptate și în cazul Patriciei Chelbu-Goje.

Rodica Aurelian și cei doi anonimi pe care i-a făcut vedete, Abdul Kareem Abid Atya și Patricia Chelbu-Goje

Constatări incomplete

Constatările pe acest subiect cuprinse în raportul de audit întocmit de inspectorii Curții de Conturi nu au adus nici un element de noutate pentru noi, ba chiar au fost incomplete. Concentrându-se pe numirea ilegală ca director interimar a tinerei Chelbu-Goje, auditorii au scăpat din vedere angajarea acesteia în primărie, produsă tot prin încălcarea legii. Adică inspectorii menționează în raportul de audit că Patricia Chelbu-Goje a fost “angajată inițial, prin concurs, pe postul de inspector de specialitate debutant în cadrul Serviciului Public Creșe la data de 27.02.2017, după cum rezultă din C.I.M. (n.r. – contractul individual de muncă) nr. 2553/24.02.2017 și din Dispoziția nr. 6/28.02.2017”, fără să confrunte actele primite de la Serviciul Resurse Umane din care au tras concluzia asta cu documentele concursului din februarie 2017, aflate pe site-ul primăriei. Astfel, pe site scrie negru pe alb că postul pentru care a dat concurs Patricia nu a fost unul de “inspector de specialitate debutant”, ci de “inspector de specialitate II”, pentru care condiția vechimii în specialitatea studiilor (în cazul acesta, studii de drept) cerută de lege era de un an. Cum tot auditorii menționează în raport că “din documentele care atestă studiile efectuate rezultă că au fost finalizate în luna iulie 2016”, un calcul elementar demonstrează că perioada scursă între iulie 2016 (data finalizării studiilor) și 8 februarie 2017 (data validării dosarului de concurs) nu este de un an, ci de mult mai puțin, ceea ce înseamnă că Patricia Chelbu-Goje nu a îndeplinit condiția vechimii și, pe cale de consecință, nu ar fi trebuit să fie acceptată la concurs. Asta dincolo de faptul că nici măcar în acele șase-șapte luni dintre momentul absolvirii studiilor juridice și momentul prezentării la concursul de la primărie doamna Chelbu-Goje n-a profesat în domeniul juridic, ocupația dumneaei fiind aceea de a promova pe Facebook recitalurile de manele ce aveau loc în clubul deținut pe-atunci de soțul său.

Din documentele postate pe site-ul primăriei, reiese clar că Patricia Chelbu-Goje a candidat, în februarie 2017, pentru angajarea pe postul de inspector specialitate II, unde condiția vechimii era de un an în specialitatea studiilor

Suspiciuni rezonabile

Nu știm ce documente li s-au băgat auditorilor sub nas, dar avem o suspiciune mai mult decât rezonabilă că și aici și-a băgat coada doamna cu apartament în Tenerife, șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian. Vă reamintim că, în conferința de presă din 12 martie 2019, primarul Nicolae Robu le-a prezentat jurnaliștilor nota explicativă primită de la doamna Aurelian pe subiectul angajării în primărie și numirii mai apoi ca director interimar a Patriciei Chelbu-Goje, notă despre care am scris în articolul publicat a doua zi după conferință, “Șefa creșelor l-a rănit în orgoliu pe Robu și a zburat din funcție, dar ilegalitățile rămân pe loc”.

Cităm din articolul respectiv: “(…) Mai întâi, doamna Aurelian zice așa: <<Din verificările efectuate asupra documentelor existente la Serviciul Public Creșe Timișoara, doamna Chelbu-Goje Patricia a fost angajată pe funcția de inspector de specialitate gradul profesional debutant, în urma promovării concursului organizat în acest sens de Serviciul Public Creșe Timișoara>>. După cum se observă, Rodica Aurelian nu precizează în ce dată a fost organizat respectivul concurs în urma căruia Patricia Chelbu-Goje a devenit inspector debutant, un concurs anterior celui organizat în februarie 2017. Eu am luat la puricat site-ul primăriei, secțiunea <<Resurse umane – concursuri funcții publice vacante>> și nu am găsit-o pe tânara respectivă. I-am trimis și un SMS doamnei Aurelian, rugând-o să îmi trimită link-ul de la concursul respectiv, în caz că-mi scăpase mie, dar n-am primit nici un răspuns de la șefa Resurselor umane. Dacă domnul primar are mai multă trecere la doamna Rodica, poate o convinge să divulge și detaliile cu privire la acel <<concurs>> – gen data anunțării, dată desfășurării, lista posturilor vacante, bibliografia, condițiile de ocupare a postului, rezultatele concursului – că așa, doar să scrii în nota aia explicativă că a fost un concurs la o dată neprecizată nu înseamnă că ai adus argumente legale, ci doar că le inventezi. Punctul doi: „La sfârșitul perioadei de debut, doamna Chelbu-Goje Patricia a susținut examenul de promovare în funcția de inspector de specialitate gradul imediat superior – II, în baza unui referat de evaluare (…)”. De data aceasta, doamna Aurelian se referă la concursul despre care am scris în articolele precedente, cel din februarie 2017, pe care-l botează însă <<examen de promovare>>”, în ciuda faptului că a fost vorba de un concurs clasic de recrutare, de angajare, nu examen de promovare, acest lucru reieșind clar din anunțul postat pe site-ul primăriei, în data de 20 ianuarie 2017, în care erau prezentate detaliile cu privire la concursul ce urma să se desfășoare în data de 15 februarie 2017! Aici domnul Robu nu mai are nevoie de ajutor de la doamna Aurelian, se poate uita și singur pe site…”.

Pasajele din nota explicativă înaintată primarului în 2019, în care Rodica Aurelian își asumă sub semnătură existența unui examen de promovare care n-a avut loc niciodată

Rezumând: contrar afirmațiilor neprobate ale Rodicăi Aurelian, doamna Chelbu-Goje a susținut un singur concurs de angajare în primărie, în februarie 2017, la doar jumătate de an de la finalizarea studiilor juridice, fără să îndeplinească obligatoria condiție prevăzută în anunțul de concurs, cea de un an vechime în specialitatea studiilor. Dovada beton o reprezintă contractul individual de muncă încheiat între Patricia Chelbu-Goje și Primăria Timișoara în data de 24 februarie 2017, adică după câștigarea concursului de angajare pe postul de inspector de specialitate II și nu înainte! Ca atare, “examenul de promovare” inventat în nota explicativă semnată de Rodica Aurelian nu a avut loc niciodată, iar bănuiala noastră este că această notă a fost prezentată și auditorilor Curții de Conturi, care or fi luat-o de bună. Nici oamenii ăia nu-s perfecți, că doar Curtea de Conturi nu e Dumnezeu, așa cum spunea și Nicolae Robu…

Diferență de clasă

Doar că, pe cât de adevărat e că această instituție nu e Dumnezeu, tot așa, nici “aparatul de specialitate” pe care-l tot invocă dom’ primar nu se substituie Divinității. Iar când vine vorba de angajările ilegale în Primăria Timișoara, “aparatul de specialitate” se traduce, de fapt, printr-o singură persoană: Rodica Aurelian. Și-acum, să ne fie cu iertare, dar nu există termen de comparație între auditorii Curții de Conturi și o cucoană care a absolvit, la a doua tinerețe, o facultate privată unde nu se dă examen de admitere, locurile ocupându-se în ordinea înscrierii, și care a fost promovată ea însăși fraudulos pe funcție de conducere. Sigur, nu e cazul să generalizăm – chiar noi am scris, recent, de mușamalizarea Curții de Conturi vizavi de o funcționară a ei din Timișoara care a primit teren gratis de la primărie în timp ce se afla în control la una dintre structurile subordonate municipalității -, dar, per ansamblu, în afara instanței de judecată, singura instituție din orașul ăsta care mai scoate la suprafață mizeriile din primărie a rămas Camera de Conturi Timiș.

Dovedită în instanța de judecată că a ajuns fraudulos șefă a Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian a fost pusă de primar să conducă Comisia de… etică

Victimizarea, ultima carte

Așa că, în disperare de cauză, primarul Nicolae Robu încearcă, din răsputeri, să-i discrediteze pe auditori, lansând în spațiul public explicații fanteziste marca Rodica Aurelian, explicații pe care, fiindcă n-a făcut-o nimeni până acum, le vom demonta noi în cele ce urmează. Cităm din discursul domnului primar și apoi despicăm firul în patru: “Curtea de Conturi nu este Dumnezeu, nici vreo întruchipare a Divinității pe pământ. Am câștigat procese contra Curții de Conturi, sunt contestații, e adevărat, nu multe, dar sunt (…) Și acum despre ce-i vorba? Era angajată în Serviciul creșe o persoană (…) fără nici o problemă, cu procedurile legale. Fiind vacant postul – nu de director de creșă, ci de director al Serviciului creșe, un post contractual, nu de funcționar public -, nu am avut pe cine să pun interimar acolo, că trebuia cineva să conducă și să semneze documente, până la urmă ea a acceptat și a fost numită interimar (…) Curtea de Conturi invocă condițiile pentru ocuparea postului de director de creșă, dar această persoană n-a fost director de creșă, ci a fost director de aparat administrativ, Serviciul creșe, unde nu e nici o condiție legală din cele invocate de Curtea de Conturi”.

Excepția care confirmă regula

Unu. Domnul primar susține că a câștigat procese contra Curții de Conturi, recunoscând, totuși, că nu multe. Așa este, a câștigat. Doar că e cam aiurea să aduci argumentul ăsta în discuție, câtă vreme știi că scorul ți-e net defavorabil. Ca să-l parafrazăm pe golgeterul Nicolae Robu, Curtea de Conturi are ne-nu-mă-ra-te victorii în instanță contra municipalității timișorene…

O notă internă în care Nicolae Robu recunoaște singur-singurel că primăria a pierdut în instanță mai multe litigii cu Curtea de Conturi

Ca la Radio Erevan

Doi. Partea cu persoana angajată în Serviciul creșe “fără nici o problemă, cu procedurile legale” am lămurit-o mai sus, lucrurile stau exact pe dos: Patricia Chelbu-Goje a fost acceptată la concurs fără să fi îndeplinit condiția vechimii de un an în specialitatea studiilor, cerută de lege!

“Ioana D’Arc” din clubul de manele

Trei. Nicolae Robu spune că postul de director al Serviciului creșe era vacant și că nu a avut pe cine să pună interimar acolo, așa ajungând la soluția numirii Patriciei Chelbu-Goje, fiindcă nimeni nu voia să accepte funcția. Dar întrebarea care vine firesc este: de ce nu a organizat Primăria Timișoara concurs pentru ocuparea postului vacant de director al Serviciului creșe? Iar faza cu “Nu vine nimeni la concurs” nu ține, pentru că municipalitatea n-a organizat niciodată un concurs pentru postul respectiv! Iar dintre angajații Serviciului creșe normal că nu voia nimeni funcția, din moment ce toată lumea din interior știa că postul e rezervat Patriciei Chelbu-Goje. Așa că să vii acum și să o prezinți pe promotoarea de manele ca fiind un fel de Ioana D’Arc care s-a sacrificat acceptând ingrata funcție de șefă a Serviciului Public Creșe nu poate provoca decât un hohot de râs.

Realizarea videoclipurilor cu maneliști și interlopi – în imagine sunt Florin Salam și Sorin Udrea – a reprezentat experiența profesională care a propulsat-o pe Patricia Chelbu-Goje în structurile de conducere din Primăria Timișoara

Și posturile contractuale se ocupă conform legii

Patru. Domnul primar crede că scoate din mânecă un as atunci când afirmă că postul de director al Serviciului creșe este un post contractual, nu de funcționar public, de parcă acest lucru ar însemna că, gata, dacă e post contractual – plătit, să nu uităm, din același buget public! -, Primăria Timișoara poate angaja pe cine vrea, în orice condiții. Păi nu e chiar așa. Și persoana care ocupă un post contractual trebuie să îndeplinească niște condiții, trebuie să aibă anumite studii și o anumită vechime în specialitatea studiilor. Inclusiv postul de inspector specialitate gradul II scos la concurs în februarie 2017 și “câștigat” de Patricia Chelbu-Goje era un post contractual și necesita o vechime de minimum un an în specialitatea studiilor. Că proaspăta absolventă de științe juridice n-avea vechimea și totuși a fost acceptată ilegal în concurs asta e partea a doua…

Am identificat pe site-ul Primăriei Timișoara și alte anunțuri de concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, în care era menționată ca obligatorie o anumită vechime: director de creșă (2 ani), șef birou Biroul administrativ (2 ani), inspector de specialitate gradul I A la Serviciul Public Creșe (9 ani). Aceste perioade – 2, respectiv 9 ani – nu sunt scoase din burtă de organizatorii concursurilor, ci ele respectă prevederile articolului 57 alineatul 6, litera a, respectiv alineatul 5, litera c din Legea 188/1999 (Statutul funcționarilor publici). Așadar, o fi postul de șef al Serviciului Public Creșe un post contractual, dar asta nu înseamnă că putea ignora condiția vechimii prevăzută în Legea 188/1999 la acel moment: “2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de: şef birou, ş ef serviciu şi secretar al comunei, precum şi a funcţiilor publice specific asimilate acestora” (art. 57, alin. 6, lit. a). Între timp, din vara lui 2018, condițiile de vechime s-au modificat, acum e nevoie de cinci ani de vechime în specialitatea studiilor pentru a ocupa posturile respective.

Un exemplu de post contractual scos la concurs de primărie – inspector de specialitate gradul I A – pentru care se cerea o vechime în specialitatea studiilor de 9 ani, adică exact cum prevedea Legea 188/1999, art. 57, alin. 5, lit. c

Cu cât ai mai multă răspundere, cu atât trebuie să ai mai puțină experiență?!

Cinci. Principalul argument al primarului Nicolae Robu în contracararea constatărilor Curții de Conturi este că auditorii au făcut o confuzie între postul de director de creșă și cel de director al Serviciului creșe. Pasămite, pentru postul de director de creșă legea prevede, într-adevăr, condiția unei vechimi de doi ani, în timp ce pentru postul de director al unui serviciu legea nu prevede condițiile invocate de Curtea de Conturi. Cu alte cuvinte, după logica domnului Robu, o persoană care coordonează o singură creșă trebuie să aibă o experiență de doi ani, iar una care coordonează toate creșele nu trebuie să aibă nici un fel de experiență! Superb.

Lăsând la o parte fractura logică din gândirea edilului-șef al Timișoarei, tocmai am arătat mai sus că pentru ocuparea postului de șef serviciu aveai nevoie, în 2017, de doi ani vechime în specialitatea studiilor, iar din vara lui 2018 de cinci ani vechime. Exemplificăm tot cu anunțurile postate pe site-ul primăriei. În data de 28 decembrie 2018, o zi strategică, evident, când toată lumea se concentrează pe organizarea Revelionului, pe site-ul www.primariatm.ro a fost postat un anunț în care erau scoase la concurs, printre altele, și postul de șef la Serviciul Certificări și Autorizări, respectiv la Serviciul Școli Spitale, la ambele condiția vechimii în specialitatea studiilor fiind de cinci ani. Dacă posturile respective ar fi fost scoase la concurs în 2017, condiția vechimii ar fi fost de doi ani. Adică exact cât ar fi trebuit să aibă și Patricia Chelbu-Goje în momentul în care a fost numită șef interimar la Serviciul Public Creșe. Doar că ea avea doar șapte luni din momentul angajării prin încălcarea legii până în momentul în care primarul a emis dispoziția de numire ca director interimar.

Contrar celor susținute de primarul Nicolae Robu, legea prevede condiții de vechime și pentru postul de șef serviciu, alte posturi identice scoase la concurs de Primăria Timișoara demonstrând fără echivoc acest lucru

Mai clari de-atât nu putem fi, dar așteptăm cu încredere noile “clarificări” ale domnului Robu. După ce se va fi consultat cu sufleorul său, Rodica Aurelian, desigur…