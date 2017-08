„Cum e să fii primar de comună asfaltată?” Aceasta e întrebarea pe care i-am pus-o edilului-șef din comuna timişeană Uivar, Gabriel Idvorianu. Răspunsul a fost: „Foarte greu!”. Paradoxal, nu?

Justificarea lui cuprinde câteva aspecte care pot pune pe gânduri. De când localnicii au văzut că se poate face ceva important și la ei în comună, cer tot mai mult. În același timp, însă, nu contenesc criticile la adresa primarului, căruia i se reproșează diverse aspecte.

„Ca edil, a declarat primarul, am pus accent pe calitatea lucrărilor de investiții, pe rigoare la recepții și am efectuat numeroase vizite pe șantier în timpul execuției. Cu aceste ocazii am contabilizat diverse nemulțumiri venite din partea unor cetățeni care întrebau de ce nu sunt mai late șoselele, de ce podețele au doar patru metri și nu șase sau opt, de ce șanțurile sunt așa…”

Primarul din Uivar și-a continuat explicația: „Cum finanțarea a fost obținută pe baza unui proiect elaborat de specialiști în domeniu, acesta a trebuit respectat întocmai, neputându-se ține cont de doleanțele fiecărui beneficiar”.

Asfaltarea, la Uivar și în satele aparținătoare, practic este încheiată. „Au mai rămas de executat doar câteva capete de străzi – foarte puțin, adică –, porțiuni care vor fi asfaltate din bani de la bugetul local, în acest an și în anul următor. Ceea ce nu știu cetățenii este faptul că, deși lucrările propriu-zise sunt încheiate – de doi ani la Pustiniș și Răuți, de anul trecut, la Uivar – investiția nu este terminată încă.

Acum se defășoară tranșa a treia a ei, când trebuie justificat avansul primit, de cinci milioane de lei, și împrumutul făcut de primărie. Mai e de lucru, așadar, în continuare, chiar dacă este vorba de partea ei birocratică…”, a mai spus primarul.

Acesta este și motivul pentru care un alt proiect de anvergură nu a mai fost depus pentru obținerea de finanțare, cealaltă investiție de anvergură, canalizarea, urmând să se deruleze în viitor prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, din care comuna Uivar face parte.